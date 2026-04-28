Birkenstock lancia guanti e prodotti per le mani

Birkenstock entra nel mondo della bellezza con una proposta pensata per il benessere dei piedi e lo stile quotidiano: CARE ESSENTIALS è la prima collezione di smalti che unisce cura, funzionalità ed estetica in un unico progetto.
Una filosofia che parte dal plantare e arriva al colore
Il nuovo lancio segue la stessa idea che rese famoso il brand: rispettare il naturale movimento del piede. Qui la filosofia si traduce in prodotti che valorizzano i piedi come parte integrante dell’outfit.
Questa scelta segna l’espansione del marchio verso un ecosistema di benessere più ampio. Non è solo cosmetica: è un’estensione del design Birkenstock.
Formulazione e ingredienti: attenzione alla pelle e all’ambiente
Gli smalti della linea puntano sul rispetto della pelle e della natura. Sono formulati con componenti selezionati per limitare l’impatto chimico.
Caratteristiche principali
- Vegani, privi di ingredienti di origine animale.
- A base vegetale, con materie prime rinnovabili.
- Formulazioni pensate per durare senza rinunciare alla delicatezza.
Palette e accessori: colori studiati per il sandalo
La gamma cromatica è concepita per dialogare con le silhouette estive del brand. Le tonalità sono versatili e coordinate alle collezioni stagionali.
- Eggshell — una base neutra e luminosa.
- Light Rose — rosa tenue per un tocco discreto.
- Crocus — una nota floreale e sofisticata.
- Surf Green — verde fresco, ideale per contrasti.
- Red — un classico deciso e riconoscibile.
Oltre allo smalto, la linea comprende prodotti complementari:
- Base coat per preparare l’unghia.
- Top coat per fissare la manicure.
- Un solvente delicato arricchito con olio di mandorle dolci.
Packaging e produzione: estetica essenziale e sostenibilità
Il design dei flaconi rispecchia l’identità del marchio. L’approccio è minimalista e attento all’impatto ambientale.
- Packaging minimalista che predilige linee pulite.
- Flaconi in vetro riciclabile per ridurre i rifiuti plastici.
- Realizzati in Europa con controllo qualità locale.
Integrazione con le calzature Birkenstock e il linguaggio visivo
CARE ESSENTIALS crea continuità tra piede e sandalo. Il colore diventa un elemento di design che completa la silhouette open-toe.
La proposta facilita look coordinati tono su tono e permette combinazioni contrastanti per chi cerca un’espressione più audace.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.