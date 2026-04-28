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Birkenstock lancia guanti e prodotti per le mani

Aggiornato il :

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Di : Davide Caruso

Birkenstock si è presa anche le mani
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Birkenstock entra nel mondo della bellezza con una proposta pensata per il benessere dei piedi e lo stile quotidiano: CARE ESSENTIALS è la prima collezione di smalti che unisce cura, funzionalità ed estetica in un unico progetto.

Una filosofia che parte dal plantare e arriva al colore

Il nuovo lancio segue la stessa idea che rese famoso il brand: rispettare il naturale movimento del piede. Qui la filosofia si traduce in prodotti che valorizzano i piedi come parte integrante dell’outfit.

Questa scelta segna l’espansione del marchio verso un ecosistema di benessere più ampio. Non è solo cosmetica: è un’estensione del design Birkenstock.

Formulazione e ingredienti: attenzione alla pelle e all’ambiente

Gli smalti della linea puntano sul rispetto della pelle e della natura. Sono formulati con componenti selezionati per limitare l’impatto chimico.

Caratteristiche principali

  • Vegani, privi di ingredienti di origine animale.

  • A base vegetale, con materie prime rinnovabili.

  • Formulazioni pensate per durare senza rinunciare alla delicatezza.

Palette e accessori: colori studiati per il sandalo

La gamma cromatica è concepita per dialogare con le silhouette estive del brand. Le tonalità sono versatili e coordinate alle collezioni stagionali.

  • Eggshell — una base neutra e luminosa.

  • Light Rose — rosa tenue per un tocco discreto.

  • Crocus — una nota floreale e sofisticata.

  • Surf Green — verde fresco, ideale per contrasti.

  • Red — un classico deciso e riconoscibile.

Oltre allo smalto, la linea comprende prodotti complementari:

  • Base coat per preparare l’unghia.

  • Top coat per fissare la manicure.

  • Un solvente delicato arricchito con olio di mandorle dolci.

Packaging e produzione: estetica essenziale e sostenibilità

Il design dei flaconi rispecchia l’identità del marchio. L’approccio è minimalista e attento all’impatto ambientale.

  • Packaging minimalista che predilige linee pulite.

  • Flaconi in vetro riciclabile per ridurre i rifiuti plastici.

  • Realizzati in Europa con controllo qualità locale.

Integrazione con le calzature Birkenstock e il linguaggio visivo

CARE ESSENTIALS crea continuità tra piede e sandalo. Il colore diventa un elemento di design che completa la silhouette open-toe.

La proposta facilita look coordinati tono su tono e permette combinazioni contrastanti per chi cerca un’espressione più audace.

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