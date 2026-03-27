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Nike Air Works immagina il futuro di Air Max con otto designer globali

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Di : Davide Caruso

Nike Air Works immagina il futuro di Air Max attraverso otto designer da tutto il mondo
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Nike lancia un nuovo capitolo per Air Max chiamato Air Works, un programma che mette insieme giovani creativi da alcune delle metropoli più influenti. L’iniziativa promette di fondere tradizioni locali, tecnologia e sperimentazione per ripensare il futuro della famosa unità Air.

Un network globale di designer: chi partecipa e perché conta

Otto designer locali, selezionati in città come Pechino, Londra, Mumbai e Tokyo, sono stati invitati a portare le proprie esperienze culturali nel progetto. Nike punta a creare un dialogo diretto tra la visione del brand e le comunità urbane.

  • Focus sulle storie e identità locali.

  • Esperienze urbane tradotte in modelli e grafiche.

  • Collaborazione tra creativi emergenti e team Nike.

Beaverton come laboratorio: il centro del processo creativo

Il quartier generale Nike a Beaverton diventa la base operativa dove mentor, ingegneri e designer lavorano fianco a fianco. Qui si esplorano silhouette alternative e nuovi metodi produttivi.

Come si svolge il lavoro in sede

  • Sessioni di ricerca e sviluppo guidate da esperti Nike.

  • Test su materiali e costruzioni.

  • Interazione continua con l’heritage di oltre quarant’anni di Air.

Tecnologia e prototipi: la sperimentazione con la stampa 3D

La sperimentazione passa anche dalla manifattura additiva. I prototipi nascono con processi avanzati e stampanti 3D, in collaborazione con Zellerfeld.

  • Stampa 3D per forme e dettagli impossibili con metodi tradizionali.

  • Velocità di iterazione per testare silhouette nuove.

  • Sperimentazione su materiali e processi meno convenzionali.

Editioni limitate e community: il ruolo delle release friends & family

Ogni designer lancerà una versione friends & family in tiratura limitata. Le uscite saranno pensate per essere condivise all’interno delle rispettive comunità locali.

Modalità di rilascio e tempistiche

  1. Distribuzioni locali per celebrare le storie dietro ogni modello.

  2. Eventi e attività sul territorio per avvicinare i fan.

  3. Rilanci e possibili evoluzioni fino all’Air Max Day 2027.

Visione culturale e impatto sul linguaggio di Air

Air Works non è solo prodotto. È un esperimento culturale che tenta di reinterpretare il linguaggio estetico di Air Max attraverso prospettive contemporanee.

  • Integrazione di riferimenti locali nel design.

  • Dialogo tra innovazione tecnologica e pratiche culturali.

  • Creazione di pezzi che raccontano storie specifiche e condivisibili.

Cosa significa per il futuro delle sneakers

Il programma apre scenari nuovi per il design delle calzature. L’approccio bottom-up mette al centro creatività e comunità, andando oltre il concetto tradizionale di prodotto.

I risultati delle sperimentazioni potranno influenzare le linee future e introdurre nuovi standard produttivi.

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