BYD: giurì ordina stop pubblicità motori PureTech dopo ricorso Stellantis

La recente campagna pubblicitaria di BYD Italia, battezzata “Operazione Purefication”, è stata bloccata dal Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria. La decisione solleva interrogativi sulla linea competitiva del marchio e sui limiti della comunicazione commerciale nel settore auto.

La decisione del Giurì e il divieto di diffusione

Secondo l’IAP la campagna deve essere interrotta. È stato disposto lo stop immediato alla diffusione su tutti i mezzi. La misura è stata inviata alle concessionarie che gestiscono gli spazi pubblicitari.

Il provvedimento ordina la sospensione degli spot sia online sia offline. Le piattaforme coinvolte includono canali televisivi, social e siti web.

Le accuse rivolte alla pubblicità di BYD

Il Giurì ha rilevato diverse irregolarità nella comunicazione. In sintesi, la campagna è stata ritenuta:

Ingannevole rispetto alle informazioni fornite ai consumatori.

rispetto alle informazioni fornite ai consumatori. Denigratoria nei confronti dei concorrenti, in particolare Stellantis.

nei confronti dei concorrenti, in particolare Stellantis. Scorretta nella comparazione con prodotti di altre marche.

Come si applicano le norme dell’autodisciplina

Le contestazioni fanno riferimento ai principi del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

L’articolo 2 vieta dichiarazioni che possano indurre in errore, anche per omissione.

L’articolo 14 vieta ogni forma di denigrazione verso imprese o prodotti altrui.

L’articolo 15 richiede confronti leali e non ingannevoli tra marchi.

Il fulcro della contestazione: i veicoli PureTech

La campagna mirava a evidenziare problemi tecnici legati ai motori PureTech di Stellantis. In particolare, faceva leva sulle vicende della cinghia a bagno d’olio.

BYD proponeva la permuta di veicoli interessati a fronte di un bonus fino a 10.000 euro per l’acquisto di un’auto del proprio listino. Per il Giurì questo messaggio poteva risultare fuorviante e lesivo dell’immagine concorrente.

Impatto commerciale e reazioni ufficiali

Stellantis ha espresso soddisfazione per la pronuncia e ha sottolineato l’importanza di una comunicazione trasparente nella competizione commerciale. La casa ha ribadito la necessità di difendere i consumatori da messaggi pubblicitari impropri.

Dal lato BYD non è ancora arrivata una reazione pubblica definitiva. Nel frattempo, la sospensione limita la presenza della campagna su tutti i canali.

Quali saranno i prossimi passi e cosa cambia per gli utenti

Il provvedimento dovrebbe tradursi in:

Rimozione immediata degli spot incriminati dalle piattaforme pubblicitarie. Possibile revisione creativa della campagna per adeguarsi al codice. Maggiore attenzione delle concessionarie alla conformità dei messaggi.

I consumatori interessati dalle vicende tecniche, come i proprietari di vetture con motore PureTech, restano comunque coinvolti dalle problematiche di manutenzione e dalle campagne commerciali di permuta.

