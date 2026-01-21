Portobello, Enzo Tortora: il trailer della serie di Marco Bellocchio

La nuova serie di Marco Bellocchio arriva su HBO Max il 20 febbraio con un racconto che riapre una ferita della cronaca italiana. La vicenda di Enzo Tortora viene trasformata in un dramma televisivo che mescola tensione giudiziaria e ritratto pubblico, e il primo trailer mostra l’arresto che scosse il paese.

Bellocchio ricostruisce il processo che segnò un volto televisivo

Il regista si concentra su un caso che rimane simbolo di errori giudiziari e manipulationi mediatiche. Enzo Tortora è raccontato non solo come conduttore, ma come uomo esposto alla forza delle istituzioni e della stampa. La serie esplora i meccanismi di un procedimento che travolse una figura amata dal pubblico.

La vicenda reale: come nacque lo scandalo

All’inizio degli anni Ottanta Tortora era al culmine della popolarità. Ogni puntata di Portobello attirava milioni di telespettatori. Il pappagallo della trasmissione era diventato un simbolo riconoscibile.

L’inchiesta prende avvio quando un collaboratore di giustizia indica il suo nome. Giovanni Pandico, vicino a Raffaele Cutolo, afferma di aver visto legami inesistenti. Le accuse si moltiplicano e il 17 giugno 1983 scatta l’arresto che nessuno aveva previsto.

1982: Tortora al picco della fama, televisione seguita da milioni.

1983: le dichiarazioni di un pentito cambiano il corso delle indagini.

Seguirono effetti devastanti sulla carriera e sulla vita privata del conduttore.

Fabrizio Gifuni nel ruolo centrale: trasformazione e interpretazione

Il protagonista è interpretato da Fabrizio Gifuni, truccato per sembrare più maturo. La performance punta a cogliere l’ambivalenza tra l’immagine pubblica e la sofferenza privata. Il racconto non risparmia i momenti di umiliazione e spaesamento.

Il cast e i personaggi che affiancano la narrazione

Oltre a Gifuni, la serie schiera un ensemble ampio e variegato. I nomi includono volti noti del cinema e del teatro, ciascuno chiamato a ricostruire un pezzo di storia.

Lino Musella , Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano.

, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano. Federica Fracassi, Carlotta Gamba, Giada Fortini, Irene Maiorino.

Giovanni Buselli, Davide Mancini, Paolo Pierobon, Gianluca Gobbi.

Gianfranco Gallo nel ruolo di Raffaele Cutolo .

. Apparizioni di Tommaso Ragno, Valeria Marini e Alessandro Preziosi.

La sceneggiatura è firmata da Bellocchio insieme a Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore. Il cast include anche personaggi storici riproposti con attenzione ai dettagli.

Anteprime, trailer e prime reazioni

Presentazione a Venezia

I primi due episodi sono stati mostrati alla Mostra del Cinema di Venezia. L’evento ha acceso il dibattito critico sulla ricostruzione del fatto e sulle scelte registiche.

Il trailer e l’arresto che sorprende

Il trailer mette in scena l’arresto come momento emblematico. La sequenza punta sulla forza visiva e sulla dissonanza tra immagine pubblica e violenza istituzionale. Le prime immagini hanno suscitato commozione e polemiche.

Temi al centro della serie: giustizia, media e memoria

La fiction indaga più livelli: l’errore della macchina giudiziaria, il ruolo della televisione e la fragilità della fama. Portobello diventa così uno specchio per riflettere su come la società costruisce e distrugge i suoi protagonisti.

Il peso delle testimonianze dei pentiti.

L’impatto mediatico sugli imputati e sulle indagini.

La difficoltà di separare verità processuale e immagine pubblica.

Dove e quando vedere la serie

La messa in onda è prevista su HBO Max dal 20 febbraio. La piattaforma distribuirà gli episodi nel catalogo, offrendo così accesso globale alla ricostruzione del caso.

