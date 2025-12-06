Newsletter

Tropico annuncia nuovo album Soli e disperati nel mare meraviglioso con cinque featuring d’eccezione

Aggiornato il :

|

Di : Enrico Valiani

Tropico annuncia “Soli e disperati nel mare meraviglioso”, il nuovo album con cinque featuring d’eccezione
Davide Petrella, in arte Tropico, torna con un progetto solista intenso e personale. Il nuovo album Soli e disperati nel mare meraviglioso esce il 26 settembre per Island Records / Universal Music Italia. Tra dolore e rinascita, il lavoro promette di ampliare ancora il suo universo sonoro.

Un ritratto sonoro tra poesia, rap e cantautorato

L’album racchiude due anni di scrittura e sensazioni. Diciotto tracce che mescolano cantautorato, rap, pop e testi poetici. Il filo narrativo è segnato dalla perdita e dalla voglia di ricominciare.

Le atmosfere cambiano spesso: momenti intimi e domestici convivono con arrangiamenti orchestrali e passaggi distorti. Alcuni versi sembrano una mano tesa, altri colpiscono con forza. Il risultato è un disco compatto e variopinto.

Collaborazioni di spicco: chi ha partecipato al progetto

Ospiti di rilievo accrescono le sfumature del disco. Ogni featuring porta una voce e un immaginario diversi, contribuendo a un mosaico sonoro originale.

  • Achille Lauro in Per te per sempre

  • Calcutta in Sabato sera

  • Nayt in Cancellare

  • Ghali in Pink Floyd

  • Bresh in Tornare a casa

Tracklist completa: le 18 canzoni del disco

  1. Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso

  2. Per Te Per Sempre (feat. Achille Lauro)

  3. Felicità Non Andartene

  4. A Vita Pe Mme

  5. Naufragare

  6. Sabato Sera (feat. Calcutta)

  7. Nun Ce Pensà Chiù

  8. Cancellare (feat. nayt)

  9. Vita

  10. Pink Floyd (feat. Ghali)

  11. Demolirsi Al Bar

  12. Morricone

  13. Tornare A Casa (feat. Bresh)

  14. Cose Ca Nun Saje

  15. Perchè Mi Sono Innamorato Di Te

  16. Si Nun Me Vuo Bene Cchiù

  17. Per Te Per Sempre

  18. Infiniti Modi Di Rovinare Tutto

Tropico Tour 2025: prime date e città coinvolte

Per portare il disco dal vivo, Tropico ha annunciato il Tropico Tour 2025. La produzione è curata da Magellano Concerti. Il calendario è in aggiornamento.

  • 29 novembre 2025 – Roma @ Atlantico

  • 04 dicembre 2025 – Molfetta (BA) @ Eremo Club

  • 09 dicembre 2025 – Milano @ Fabrique

  • 14 dicembre 2025 – Bologna @ Estragon

  • 22 dicembre 2025 – Napoli @ Palapartenope

  • 23 dicembre 2025 – Napoli @ Palapartenope

