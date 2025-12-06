Tropico annuncia nuovo album Soli e disperati nel mare meraviglioso con cinque featuring d’eccezione

Davide Petrella, in arte Tropico, torna con un progetto solista intenso e personale. Il nuovo album Soli e disperati nel mare meraviglioso esce il 26 settembre per Island Records / Universal Music Italia. Tra dolore e rinascita, il lavoro promette di ampliare ancora il suo universo sonoro.

Un ritratto sonoro tra poesia, rap e cantautorato

L’album racchiude due anni di scrittura e sensazioni. Diciotto tracce che mescolano cantautorato, rap, pop e testi poetici. Il filo narrativo è segnato dalla perdita e dalla voglia di ricominciare.

Le atmosfere cambiano spesso: momenti intimi e domestici convivono con arrangiamenti orchestrali e passaggi distorti. Alcuni versi sembrano una mano tesa, altri colpiscono con forza. Il risultato è un disco compatto e variopinto.

Collaborazioni di spicco: chi ha partecipato al progetto

Ospiti di rilievo accrescono le sfumature del disco. Ogni featuring porta una voce e un immaginario diversi, contribuendo a un mosaico sonoro originale.

Achille Lauro in Per te per sempre

in Calcutta in Sabato sera

in Nayt in Cancellare

in Ghali in Pink Floyd

in Bresh in Tornare a casa

Tracklist completa: le 18 canzoni del disco

Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso Per Te Per Sempre (feat. Achille Lauro) Felicità Non Andartene A Vita Pe Mme Naufragare Sabato Sera (feat. Calcutta) Nun Ce Pensà Chiù Cancellare (feat. nayt) Vita Pink Floyd (feat. Ghali) Demolirsi Al Bar Morricone Tornare A Casa (feat. Bresh) Cose Ca Nun Saje Perchè Mi Sono Innamorato Di Te Si Nun Me Vuo Bene Cchiù Per Te Per Sempre Infiniti Modi Di Rovinare Tutto

Tropico Tour 2025: prime date e città coinvolte

Per portare il disco dal vivo, Tropico ha annunciato il Tropico Tour 2025. La produzione è curata da Magellano Concerti. Il calendario è in aggiornamento.

29 novembre 2025 – Roma @ Atlantico

04 dicembre 2025 – Molfetta (BA) @ Eremo Club

09 dicembre 2025 – Milano @ Fabrique

14 dicembre 2025 – Bologna @ Estragon

22 dicembre 2025 – Napoli @ Palapartenope

23 dicembre 2025 – Napoli @ Palapartenope

Acquista i biglietti e segui le novità

Le date saranno aggiornate con nuove tappe. Per non perdere gli aggiornamenti monitora i canali ufficiali.

Partecipa alla conversazione: condividi la tua opinione su Facebook, X, Threads e Instagram. Se desideri ricevere tutte le notizie, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram.

Articoli simili

Vota questo articolo