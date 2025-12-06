Tropico annuncia nuovo album Soli e disperati nel mare meraviglioso con cinque featuring d’eccezione

Davide Petrella, in arte Tropico, torna con un progetto solista intenso e personale. Il nuovo album Soli e disperati nel mare meraviglioso esce il 26 settembre per Island Records / Universal Music Italia. Tra dolore e rinascita, il lavoro promette di ampliare ancora il suo universo sonoro.
Un ritratto sonoro tra poesia, rap e cantautorato
L’album racchiude due anni di scrittura e sensazioni. Diciotto tracce che mescolano cantautorato, rap, pop e testi poetici. Il filo narrativo è segnato dalla perdita e dalla voglia di ricominciare.
Le atmosfere cambiano spesso: momenti intimi e domestici convivono con arrangiamenti orchestrali e passaggi distorti. Alcuni versi sembrano una mano tesa, altri colpiscono con forza. Il risultato è un disco compatto e variopinto.
Collaborazioni di spicco: chi ha partecipato al progetto
Ospiti di rilievo accrescono le sfumature del disco. Ogni featuring porta una voce e un immaginario diversi, contribuendo a un mosaico sonoro originale.
- Achille Lauro in Per te per sempre
- Calcutta in Sabato sera
- Nayt in Cancellare
- Ghali in Pink Floyd
- Bresh in Tornare a casa
Tracklist completa: le 18 canzoni del disco
- Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso
- Per Te Per Sempre (feat. Achille Lauro)
- Felicità Non Andartene
- A Vita Pe Mme
- Naufragare
- Sabato Sera (feat. Calcutta)
- Nun Ce Pensà Chiù
- Cancellare (feat. nayt)
- Vita
- Pink Floyd (feat. Ghali)
- Demolirsi Al Bar
- Morricone
- Tornare A Casa (feat. Bresh)
- Cose Ca Nun Saje
- Perchè Mi Sono Innamorato Di Te
- Si Nun Me Vuo Bene Cchiù
- Per Te Per Sempre
- Infiniti Modi Di Rovinare Tutto
Tropico Tour 2025: prime date e città coinvolte
Per portare il disco dal vivo, Tropico ha annunciato il Tropico Tour 2025. La produzione è curata da Magellano Concerti. Il calendario è in aggiornamento.
- 29 novembre 2025 – Roma @ Atlantico
- 04 dicembre 2025 – Molfetta (BA) @ Eremo Club
- 09 dicembre 2025 – Milano @ Fabrique
- 14 dicembre 2025 – Bologna @ Estragon
- 22 dicembre 2025 – Napoli @ Palapartenope
- 23 dicembre 2025 – Napoli @ Palapartenope
Acquista i biglietti e segui le novità
Le date saranno aggiornate con nuove tappe. Per non perdere gli aggiornamenti monitora i canali ufficiali.
