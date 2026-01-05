Newsletter

Lago dei cigni a Natale: sogno bianco svela il dietro le quinte

Di : Martina Fabbri

A Natale, un ‘Sogno bianco’ ci porterà dietro le quinte del ‘Lago dei cigni’
Un documentario che spalanca le porte del palcoscenico e racconta come nasce un classico: così Sky TG24 e il Teatro alla Scala celebrano i 150 anni de Il lago dei cigni, accompagnando il pubblico dietro le quinte di una produzione recente e mostrando il lavoro umano e artistico necessario per trasformare la musica di Čajkovskij in uno spettacolo vivente.

Il documentario: titolo, autori e dove vederlo

Il film si intitola Il sogno bianco: dietro le quinte de “Il lago dei cigni”. È un progetto curato da Sky TG24 insieme al Teatro alla Scala di Milano.

  • Regia: Flavio Maspes.

  • Ideazione: Chiara Ribichini.

  • Montaggio: Fabio Ferri.

La programmazione prevede la prima serata il 25 dicembre 2025 su Sky TG24. Riproposizione il 27 dicembre su Sky Arte. In streaming è disponibile su Now e on demand su La Scala TV.

Un viaggio dalla sala prove al sipario: come è stato filmato

Le telecamere seguono la creazione passo dopo passo. Si parte dai primi incontri in sala con i maître, si passa per le prove di scena e si arriva alla sera della Prima.

Il racconto è in presa diretta. Non nasconde la fatica. Mostra gli errori, le correzioni e i momenti di eccitazione che precedono ogni rappresentazione.

I protagonisti sul palco e nello spazio privato

Al centro della narrazione ci sono due danzatori simbolo della produzione milanese.

  • Nicoletta Manni: étoile, interpreta Odette/Odile.

  • Timofej Andrijashenko: primo ballerino, è il principe Siegfried.

La loro complicità artistica si intreccia anche con la vita privata. A guidare il corpo di ballo è Frédéric Olivieri, direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

Il teatro come organismo: le maestranze che non si vedono

Il film valorizza chi lavora lontano dai riflettori. La macchina teatrale emerge come protagonista nascosta.

  • Pianisti e accompagnatori musicali.

  • Sarte e sartorie che confezionano i costumi.

  • Truccatori e parrucchieri.

  • Direttori di scena e tecnici dietro le quinte.

Ogni figura ha un ruolo preciso. Il documentario restituisce il valore di questi mestieri.

La versione di Nureyev: storia, caratterizzazione e senso del balletto

Il film esplora la riscrittura coreografica firmata da Rudolf Nureyev. Questa versione mette in luce scelte drammaturgiche forti e personaggi profondi.

Il principe non è soltanto un eroe romantico. È un personaggio complesso, tratteggiato con sfumature che rendono la vicenda più intensa.

Amore, inganno e magia restano il nucleo emotivo del balletto. Anche oggi, quel mix riesce a catturare la platea.

Perché vale la pena guardare questo documentario

Oltre alla celebrazione storica dei 150 anni, il progetto offre uno sguardo umano sulla creazione artistica.

  • Permette di capire la disciplina quotidiana della danza.

  • Rende visibile il lavoro tecnico necessario a ogni scena.

  • Offre un ritratto intimo dei protagonisti e del loro rapporto con l’opera.

