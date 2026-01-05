Lago dei cigni a Natale: sogno bianco svela il dietro le quinte

Un documentario che spalanca le porte del palcoscenico e racconta come nasce un classico: così Sky TG24 e il Teatro alla Scala celebrano i 150 anni de Il lago dei cigni, accompagnando il pubblico dietro le quinte di una produzione recente e mostrando il lavoro umano e artistico necessario per trasformare la musica di Čajkovskij in uno spettacolo vivente.
Il documentario: titolo, autori e dove vederlo
Il film si intitola Il sogno bianco: dietro le quinte de “Il lago dei cigni”. È un progetto curato da Sky TG24 insieme al Teatro alla Scala di Milano.
- Regia: Flavio Maspes.
- Ideazione: Chiara Ribichini.
- Montaggio: Fabio Ferri.
La programmazione prevede la prima serata il 25 dicembre 2025 su Sky TG24. Riproposizione il 27 dicembre su Sky Arte. In streaming è disponibile su Now e on demand su La Scala TV.
Un viaggio dalla sala prove al sipario: come è stato filmato
Le telecamere seguono la creazione passo dopo passo. Si parte dai primi incontri in sala con i maître, si passa per le prove di scena e si arriva alla sera della Prima.
Il racconto è in presa diretta. Non nasconde la fatica. Mostra gli errori, le correzioni e i momenti di eccitazione che precedono ogni rappresentazione.
I protagonisti sul palco e nello spazio privato
Al centro della narrazione ci sono due danzatori simbolo della produzione milanese.
- Nicoletta Manni: étoile, interpreta Odette/Odile.
- Timofej Andrijashenko: primo ballerino, è il principe Siegfried.
La loro complicità artistica si intreccia anche con la vita privata. A guidare il corpo di ballo è Frédéric Olivieri, direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.
Il teatro come organismo: le maestranze che non si vedono
Il film valorizza chi lavora lontano dai riflettori. La macchina teatrale emerge come protagonista nascosta.
- Pianisti e accompagnatori musicali.
- Sarte e sartorie che confezionano i costumi.
- Truccatori e parrucchieri.
- Direttori di scena e tecnici dietro le quinte.
Ogni figura ha un ruolo preciso. Il documentario restituisce il valore di questi mestieri.
La versione di Nureyev: storia, caratterizzazione e senso del balletto
Il film esplora la riscrittura coreografica firmata da Rudolf Nureyev. Questa versione mette in luce scelte drammaturgiche forti e personaggi profondi.
Il principe non è soltanto un eroe romantico. È un personaggio complesso, tratteggiato con sfumature che rendono la vicenda più intensa.
Amore, inganno e magia restano il nucleo emotivo del balletto. Anche oggi, quel mix riesce a catturare la platea.
Perché vale la pena guardare questo documentario
Oltre alla celebrazione storica dei 150 anni, il progetto offre uno sguardo umano sulla creazione artistica.
- Permette di capire la disciplina quotidiana della danza.
- Rende visibile il lavoro tecnico necessario a ogni scena.
- Offre un ritratto intimo dei protagonisti e del loro rapporto con l’opera.
