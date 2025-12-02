Stefano Benni morto: inventore di Bar Sport e scrittore amato

Stefano Benni ci ha lasciati il 9 settembre 2025, all’età di 78 anni. La notizia, confermata dall’editore Feltrinelli ad ADNKronos, chiude una carriera lunga e versatile. Per decenni Benni ha raccontato l’Italia con ironia e malinconia, mescolando giornalismo, narrativa e teatro in una voce immediatamente riconoscibile.

Un percorso tra giornali, libri e sperimentazioni narrative

La sua avventura pubblica iniziò nel giornalismo satirico. Firmò articoli e sketch per testate come L’Espresso, Panorama e il mensile Il Mago. Da lì nacquero i primi racconti che avrebbero poi formato il nucleo di un’opera che cambiò la percezione della provincia italiana.

Bar Sport, uscito nel 1976, fu l’esordio che lo rese celebre. Quel libro catturò il Paese per la sua lingua veloce e per il ritratto ironico dei frequentatori di bar e campetti. Benni rifiutò presto la gabbia del successo prevedibile e sperimentò generi diversi, senza mai perdere l’arguzia che lo distingueva.

Il legame con Feltrinelli fu duraturo: con la casa editrice pubblicò oltre venti titoli, tra romanzi e raccolte, dal tardo Novecento fino agli anni recenti. Questo rapporto editoriale è stato centrale nella diffusione del suo lavoro.

Il teatro, la tv e le collaborazioni che lo hanno segnato

Benni non restò confinato alle pagine. Lavorò anche per la televisione e il palcoscenico, scrivendo battute e sketch che ebbero conseguenze culturali importanti. Una sua gag sulla loggia P2 contribuì a lanciare la carriera del giovane comico Beppe Grillo, portandolo alla ribalta nazionale.

Collaborazioni internazionali testimoniano la sua capacità di dialogare con artisti diversi. Convincendo la sua casa editrice a pubblicare in Italia i primi romanzi di Daniel Pennac, creò un ponte tra letterature diverse. Pennac gli dedicò il romanzo Grazie!.

Nel 2009 fu al fianco di Nick Cave sul palco del Teatro Dal Verme, per la tappa italiana di una tournée letteraria. Cave volle Benni per leggere stralci di un romanzo, gesto che unì mondi apparentemente lontani: musica, letteratura e performance.

Tematiche ricorrenti: ironia, provincia e potere

La satira di Benni aveva diverse anime. Alla politica riservava attacchi più severi. Per la società e i suoi personaggi preferiva un’ironia benevola. I protagonisti dei suoi racconti sono spesso vittime più che colpevoli, segnati dal cinismo dei tempi ma ancora capaci di qualche slancio anarchico.

Opere che hanno fotografato l’Italia

Bar Sport (1976) — ritratto della italianissima vita da bar.

(1976) — ritratto della italianissima vita da bar. La compagnia dei celestini — romanzo corale sulla ribellione e la marginalità.

— romanzo corale sulla ribellione e la marginalità. Margherita Dolcevita — storia che mescola tenerezza e satira sociale.

Questi titoli, insieme alle molte incarnazioni dei frequentatori del suo Bar Sport, hanno tracciato un atlante di personaggi memorabili. Il suo umorismo restava spesso dolce, mai cattivo, pronto però a denunciare i meccanismi del potere.

Il rapporto con il pubblico: lettori prima dei critici

Benni credeva nel dialogo diretto con il suo pubblico. Negli anni espresse spesso l’idea che sarebbero stati i lettori a trovare il filo delle sue storie, non la critica o l’industria editoriale. Si definiva un artigiano della parola, capace di usare strumenti diversi come in un’orchestra.

Questa visione spiegava la sua insofferenza per i cliché. Preferiva cambiare registro, esplorare forme nuove e sorprendere il lettore. Il suo linguaggio combinava satira, fantasia e un tocco di malinconia appenninica, che gli valse il soprannome di Lupo.

Amicizie, scelte etiche e gesti pubblici

Oltre al lavoro, Benni fu uomo di relazioni profonde. Amicizie letterarie e artistiche durarono decenni. Il rapporto con Daniel Pennac è uno degli esempi più noti. Anche il mondo della musica e del teatro lo cercò per progetti condivisi.

Non mancarono gesti netti sul piano civile. Nel 2015 rifiutò il Premio Vittorio de Sica per protesta contro i tagli statali al settore culturale del governo Renzi. Quel rifiuto fu letto come una posizione morale coerente con il suo impegno.

La voce che resterà nei libri e nelle letture

Stefano Benni lascia un patrimonio vario: testi che hanno fatto ridere, riflettere e talvolta commuovere. La sua cifra stilistica rimane riconoscibile, fatta di humour, osservazione sociale e una grammatica narrativa vivace. I suoi libri continueranno a incontrare nuovi lettori e a stimolare traduzioni e adattamenti.

Articoli simili

Vota questo articolo