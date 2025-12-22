Saucony ProGrid V2 torna a Milano: debutto per le strade della città

Una silhouette del 2011 torna sotto i riflettori con un aspetto rinnovato: la ProGrid V2 di Saucony riparte dall’equilibrio tra performance e stile, immaginata per chi non divide più l’allenamento dalla vita di tutti i giorni. Il rilancio unisce dettagli tecnici e un’estetica urbana, parlando a chi corre e a chi vive la città a passo deciso.

Una rilanciatina che rispetta il passato e guarda al presente

La ProGrid V2 arriva con un linguaggio aggiornato ma senza tradire il proprio DNA. Nato come modello per runner che mixavano chilometri e lavoro in sala, oggi il modello punta a diventare un ponte tra funzionalità e moda urbana. Comfort e durata restano al centro del progetto, mentre le linee sono state riviste per un look più contemporaneo.

Materiali e tecnologia: i punti chiave della nuova versione

La costruzione mantiene soluzioni collaudate, ma le rifinisce per l’uso quotidiano. Elementi tecnici dominano la lista dei vantaggi.

Mesh traspirante rielaborato per ventilazione e adattamento al piede.

rielaborato per ventilazione e adattamento al piede. Intersuola in EVA a tutta lunghezza che fornisce ammortizzazione continua e stabilità.

che fornisce ammortizzazione continua e stabilità. Avampiede scolpito per una calzata più sicura e sensazione di controllo.

Suola con trazione multidirezionale per grip reattivo su superfici differenti.

Queste scelte mantengono intatta l’identità da running, ma la rendono anche più adatta all’uso urbano quotidiano.

La narrazione visiva: One Block Down mette la città al centro

Saucony ha affidato a One Block Down la cura dell’immagine e della campagna. Il risultato è un racconto fotografico che mette in relazione prodotto e contesto, trasformando la scarpa in protagonista della vita cittadina. Le immagini non si limitano a mostrare il modello; esplorano chi lo indossa e come lo inserisce nelle proprie giornate.

Un approccio “community-first”

La collaborazione privilegia scatti che raccontano persone reali, scorci urbani e dinamiche quotidiane. L’obiettivo è rendere la ProGrid V2 parte di un movimento collettivo, non solo un oggetto da vetrina.

Night Sky: la nuova palette e la capsule in arrivo

Il debutto della ProGrid V2 è accompagnato dalla colorazione Night Sky, pensata per evocare l’atmosfera notturna della città. Questa palette sarà il primo assaggio di una capsule che unisce aspetti lifestyle e performance.

Tonalità scure, quasi nere, per una base sobria.

Accenti blu-viola metallici che creano riflessi iridescenti.

Dettagli argentati e inserti cangianti per un effetto neon e stellato.

Sfizi di giallo citron per contrasti luminosi e immediati.

La capsule è programmata per il 17 febbraio 2026, quando la ProGrid V2 e le sue varianti colore saranno disponibili nei canali selezionati.

A chi si rivolge questa riedizione

La ProGrid V2 è pensata per un pubblico ibrido: chi corre con regolarità ma non rinuncia allo stile e chi usa la sneaker come elemento chiave del guardaroba urbano. Offre comfort per l’allenamento e un’estetica che funziona in città.

Runner amatoriali che cercano stabilità e design.

Consumatori attenti al look, che preferiscono sneakers versatili.

Appassionati di capsule e collaborazioni che seguono il mercato sneaker.

Dove seguirne il lancio e le novità

Per restare aggiornati sulla disponibilità e sugli eventi legati alla ProGrid V2 conviene monitorare i canali ufficiali di Saucony e One Block Down. Le campagne visive e i drop della capsule saranno protagonisti nelle boutique selezionate e online.

