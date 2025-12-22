Saucony ProGrid V2 torna a Milano: debutto per le strade della città

Una silhouette del 2011 torna sotto i riflettori con un aspetto rinnovato: la ProGrid V2 di Saucony riparte dall’equilibrio tra performance e stile, immaginata per chi non divide più l’allenamento dalla vita di tutti i giorni. Il rilancio unisce dettagli tecnici e un’estetica urbana, parlando a chi corre e a chi vive la città a passo deciso.
Una rilanciatina che rispetta il passato e guarda al presente
La ProGrid V2 arriva con un linguaggio aggiornato ma senza tradire il proprio DNA. Nato come modello per runner che mixavano chilometri e lavoro in sala, oggi il modello punta a diventare un ponte tra funzionalità e moda urbana. Comfort e durata restano al centro del progetto, mentre le linee sono state riviste per un look più contemporaneo.
Materiali e tecnologia: i punti chiave della nuova versione
La costruzione mantiene soluzioni collaudate, ma le rifinisce per l’uso quotidiano. Elementi tecnici dominano la lista dei vantaggi.
- Mesh traspirante rielaborato per ventilazione e adattamento al piede.
- Intersuola in EVA a tutta lunghezza che fornisce ammortizzazione continua e stabilità.
- Avampiede scolpito per una calzata più sicura e sensazione di controllo.
- Suola con trazione multidirezionale per grip reattivo su superfici differenti.
Queste scelte mantengono intatta l’identità da running, ma la rendono anche più adatta all’uso urbano quotidiano.
La narrazione visiva: One Block Down mette la città al centro
Saucony ha affidato a One Block Down la cura dell’immagine e della campagna. Il risultato è un racconto fotografico che mette in relazione prodotto e contesto, trasformando la scarpa in protagonista della vita cittadina. Le immagini non si limitano a mostrare il modello; esplorano chi lo indossa e come lo inserisce nelle proprie giornate.
Un approccio “community-first”
La collaborazione privilegia scatti che raccontano persone reali, scorci urbani e dinamiche quotidiane. L’obiettivo è rendere la ProGrid V2 parte di un movimento collettivo, non solo un oggetto da vetrina.
Night Sky: la nuova palette e la capsule in arrivo
Il debutto della ProGrid V2 è accompagnato dalla colorazione Night Sky, pensata per evocare l’atmosfera notturna della città. Questa palette sarà il primo assaggio di una capsule che unisce aspetti lifestyle e performance.
- Tonalità scure, quasi nere, per una base sobria.
- Accenti blu-viola metallici che creano riflessi iridescenti.
- Dettagli argentati e inserti cangianti per un effetto neon e stellato.
- Sfizi di giallo citron per contrasti luminosi e immediati.
La capsule è programmata per il 17 febbraio 2026, quando la ProGrid V2 e le sue varianti colore saranno disponibili nei canali selezionati.
A chi si rivolge questa riedizione
La ProGrid V2 è pensata per un pubblico ibrido: chi corre con regolarità ma non rinuncia allo stile e chi usa la sneaker come elemento chiave del guardaroba urbano. Offre comfort per l’allenamento e un’estetica che funziona in città.
- Runner amatoriali che cercano stabilità e design.
- Consumatori attenti al look, che preferiscono sneakers versatili.
- Appassionati di capsule e collaborazioni che seguono il mercato sneaker.
Dove seguirne il lancio e le novità
Per restare aggiornati sulla disponibilità e sugli eventi legati alla ProGrid V2 conviene monitorare i canali ufficiali di Saucony e One Block Down. Le campagne visive e i drop della capsule saranno protagonisti nelle boutique selezionate e online.
Articoli simili
- Champion capsule collection per fighter: nuova linea training e streetwear
- END. x Umbro: nuova collezione maglie minimalista
- Scarpe trail Saucony: come scegliere il modello giusto per correre sui sentieri
- Moon Boot x adidas: collaborazione tech-sportswear tra futuro e streetwear
- Brain Dead e adidas Originals rivisitano l’estetica sportiva degli anni 2000
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.