Saucony ProGrid V2 torna a Milano: debutto per le strade della città

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

Saucony e il ritorno della ProGrid V2 che passa per le strade di Milano
Una silhouette del 2011 torna sotto i riflettori con un aspetto rinnovato: la ProGrid V2 di Saucony riparte dall’equilibrio tra performance e stile, immaginata per chi non divide più l’allenamento dalla vita di tutti i giorni. Il rilancio unisce dettagli tecnici e un’estetica urbana, parlando a chi corre e a chi vive la città a passo deciso.

Una rilanciatina che rispetta il passato e guarda al presente

La ProGrid V2 arriva con un linguaggio aggiornato ma senza tradire il proprio DNA. Nato come modello per runner che mixavano chilometri e lavoro in sala, oggi il modello punta a diventare un ponte tra funzionalità e moda urbana. Comfort e durata restano al centro del progetto, mentre le linee sono state riviste per un look più contemporaneo.

Materiali e tecnologia: i punti chiave della nuova versione

La costruzione mantiene soluzioni collaudate, ma le rifinisce per l’uso quotidiano. Elementi tecnici dominano la lista dei vantaggi.

  • Mesh traspirante rielaborato per ventilazione e adattamento al piede.

  • Intersuola in EVA a tutta lunghezza che fornisce ammortizzazione continua e stabilità.

  • Avampiede scolpito per una calzata più sicura e sensazione di controllo.

  • Suola con trazione multidirezionale per grip reattivo su superfici differenti.

Queste scelte mantengono intatta l’identità da running, ma la rendono anche più adatta all’uso urbano quotidiano.

La narrazione visiva: One Block Down mette la città al centro

Saucony ha affidato a One Block Down la cura dell’immagine e della campagna. Il risultato è un racconto fotografico che mette in relazione prodotto e contesto, trasformando la scarpa in protagonista della vita cittadina. Le immagini non si limitano a mostrare il modello; esplorano chi lo indossa e come lo inserisce nelle proprie giornate.

Un approccio “community-first”

La collaborazione privilegia scatti che raccontano persone reali, scorci urbani e dinamiche quotidiane. L’obiettivo è rendere la ProGrid V2 parte di un movimento collettivo, non solo un oggetto da vetrina.

Night Sky: la nuova palette e la capsule in arrivo

Il debutto della ProGrid V2 è accompagnato dalla colorazione Night Sky, pensata per evocare l’atmosfera notturna della città. Questa palette sarà il primo assaggio di una capsule che unisce aspetti lifestyle e performance.

  • Tonalità scure, quasi nere, per una base sobria.

  • Accenti blu-viola metallici che creano riflessi iridescenti.

  • Dettagli argentati e inserti cangianti per un effetto neon e stellato.

  • Sfizi di giallo citron per contrasti luminosi e immediati.

La capsule è programmata per il 17 febbraio 2026, quando la ProGrid V2 e le sue varianti colore saranno disponibili nei canali selezionati.

A chi si rivolge questa riedizione

La ProGrid V2 è pensata per un pubblico ibrido: chi corre con regolarità ma non rinuncia allo stile e chi usa la sneaker come elemento chiave del guardaroba urbano. Offre comfort per l’allenamento e un’estetica che funziona in città.

  • Runner amatoriali che cercano stabilità e design.

  • Consumatori attenti al look, che preferiscono sneakers versatili.

  • Appassionati di capsule e collaborazioni che seguono il mercato sneaker.

Dove seguirne il lancio e le novità

Per restare aggiornati sulla disponibilità e sugli eventi legati alla ProGrid V2 conviene monitorare i canali ufficiali di Saucony e One Block Down. Le campagne visive e i drop della capsule saranno protagonisti nelle boutique selezionate e online.

