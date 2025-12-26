Migliori film e serie tv 2025: guida ai titoli imperdibili

Il 2025 ha diviso critici e spettatori: qualcuno ha gridato al capolavoro, altri hanno cercato scintille tra uscite modeste. Qui trovate una selezione personale dei film e delle serie che hanno colpito i nostri redattori. Nessuna pretesa di esaustività, solo giudizi soggettivi e appassionati.

Scelte e impressioni dei collaboratori sul cinema e la tv

Cristiano de Majo: memoria selettiva e passioni forti

Non tiene aggiornato Letterboxd e confessa di aver perso molte uscite. Nonostante questo, alcuni titoli gli sono rimasti impressi.

Il nuovo film di Paul Thomas Anderson — la pellicola che ha segnato il suo anno . Per Cristiano è il titolo più potente, vicino allo spirito di ribellione dei nostri giorni.

Una battaglia dopo l'altra — liberamente ispirato a Pynchon; lo vede come un film perfetto per tempi di rivolta.

Dept. Q – Sezione casi irrisolti — serie brit che funziona per struttura classica e personaggi memorabili.

Ciao bambino — opera prima italiana, formale e originale, non il solito ritratto della periferia napoletana.

A House of Dynamite — la regia di Bigelow racconta la guerra da più angolazioni. Apprezza il rischio narrativo di ripetere la stessa storia in tre parti.

Davide Coppo: ricerca di evasione e suggestioni lontane

Quando la letteratura gli offre analisi precise, l’audiovisivo cerca fuga. Ecco i titoli che lo hanno trascinato fuori dal quotidiano.

La mia famiglia a Taipei — dramedy girata con iPhone. Un ritratto lirico e realistico di una città al confine tra culture.

Pluribus — distopia che mette in discussione il prezzo della felicità in cambio della verità.

Queer — Guadagnino rilegge Burroughs con intensità. Lo giudica il suo film più disperato.

Adolescence — la serie più discussa dell’anno: giovani che tradiscono, mentono e uccidono. Un ritratto inquietante del presente.

Temi ricorrenti: appartenenza, ribellione e casa

Francesco Gerardi: storie di ritorno e resistenza

Per lui l’anno è segnato da narrazioni sull’appartenenza. I protagonisti vogliono tornare, restare o riprendersi uno spazio.

Le città di pianura — alcune battute gli hanno colpito per l’immagine di luoghi destinati a sparire.

Un semplice incidente — un film iraniano che gli parla di libertà e di un futuro politico immaginato diverso.

Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze — ironico e violento, risveglia il desiderio di vedere il mondo bruciare, o almeno fatto a pezzi.

South Park, stagione 27 — la satira più volgare che però, secondo lui, riesce a stare dalla parte giusta.

Andor — lo consiglia sia ai nostalgici sia ai neofiti: è più un racconto contemporaneo che un classico di fantascienza.

Nuove voci al femminile e attori emergenti

Clara Mazzoleni: pochi titoli, ma buone scoperte

Ha visto meno film del solito. Nota però un filo comune: molte opere prime dirette da donne.

Toxic (Saulė Bliuvaitė) — ritratto di due tredicenni in una scuola di modelle. Richiama Thirteen, ma con una bellezza propria.

L’albero — amicizia, amore e tossicodipendenza. Tecla Insolia brilla insieme a Carlotta Gamba.

The Assessment — sci-fi sentimentale che l'ha colpita per la potenza emotiva e la performance di Elizabeth Olsen.

The Mastermind — film che celebra il silenzio, con una colonna sonora jazz e un protagonista irriverente.

L’arte della gioia — la sua serie preferita, con Tecla Insolia in un ruolo amatissimo.

Perplessità e segnali dal panorama internazionale

Elisa Giudici: un’annata povera di sorprese

Contesta l’ottimismo generale: per lei il 2025 ha offerto poche pellicole capaci di immaginare il futuro o sovvertire il presente.

L’arte della gioia — la serie di Valeria Golino non ha avuto il riconoscimento pubblico che meritava.

The Pitt — procedural ambientato in ospedale che coniuga intrattenimento e impegno sociale.

Dreams — vincitore a Berlino: una scrittura lucida e lirica sull’amore che invecchia.

The Mastermind — il film che ha saputo raccontare l'angoscia dell'epoca con lentezza e misura.

Babygirl — la ricezione ambigua di un film che provava a discutere la dominazione erotica.

Serie e film che hanno acceso conversazioni

Dept. Q — esempio di detective story che conquista per i caratteri dei personaggi.

Adolescence — la serie che ha polarizzato il pubblico sull’estremo ritratto dei giovani.

Andor — considerata da alcuni la forma più matura del racconto spaziale recente.

Pluribus e Queer — due titoli stranieri che esplorano identità e libertà in modo radicale.

