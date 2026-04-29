Cecilie Bahnsen x ASICS: nuove sneakers comode pensate anche per stare in casa

Florence Huntington-Whiteley torna nella casa d’infanzia nel Devon per raccontare, passo dopo passo, la nuova prospettiva del progetto firmato Cecilie Bahnsen x ASICS. La campagna mette in scena gesti quotidiani e una calma misurata, trasformando il ritorno a casa in una piccola cerimonia di equilibrio tra comfort e stile.

Il set domestico di “Coming Home” e il tono della campagna

La narrazione visiva si svolge fra stanze illuminate e scorci familiari. L’atmosfera è intima e riflessiva. Il racconto non punta al clamore, ma alla sensazione di benessere che accompagna i movimenti lenti.

In questo contesto emergono due elementi chiave:

la ricerca di un ritmo quotidiano che unisca corpo e mente;

la fusione tra l’estetica couture di Cecilie Bahnsen e la filosofia tecnica di ASICS.

La scarpa ripensata: cosa cambia nella GEL-QUANTUM 360 I

La proposta parte dal modello GEL-QUANTUM 360 I e lo reinterpreta con sobrietà. All’apparenza minimal, la silhouette nasconde una progettazione complessa. Il design è essenziale ma studiato fino al dettaglio.

Profilo e funzionalità

silhouette slip-on senza lacci;

linee pulite per un look contemporaneo;

pensata per accompagnare ritmi urbani e domestici.

Materiali e struttura

La costruzione è ridotta all’essenziale. Ogni elemento è calibrato per trovare un punto di equilibrio tra morbidezza e sostegno. Il risultato è una calzatura che sembra semplice, ma è il frutto di un processo tecnico sofisticato.

Il motivo floreale: estetica che diventa struttura

Il tratto distintivo di Bahnsen, il motivo floreale, viene integrato nella scarpa in modo funzionale. Non è un mero ornamento. La decorazione contribuisce alla costruzione stessa del pezzo.

Questo approccio crea una tensione controllata fra due universi:

la femminilità estetica tipica di Bahnsen;

la performance tecnica di ASICS.

Colori, varianti e primo full pink

La capsule è proposta in due cromie pensate per contrastare e completarsi. La prima è un nero essenziale. La seconda è un rosa cipria che segna una novità: la prima interpretazione interamente in rosa della collaborazione.

La scelta cromatica sottolinea l’evoluzione del dialogo fra i brand. Il rosa non è solo colore. È un’affermazione estetica che amplia l’identità condivisa.

La tecnologia che resta: ammortizzazione a 360 gradi

Sotto l’apparenza couture, la componente tecnica rimane centrale. La scarpa conserva la tecnologia GEL a 360 gradi, studiata per offrire ammortizzazione e comfort prolungato.

assorbimento degli impatti;

uso pensato per la giornata intera;

integrazione fra supporto e leggerezza.

Quando moda e performance si incontrano

La collaborazione si conferma un laboratorio in cui moda e ingegneria dialogano. Le sneakers diventano uno strumento narrativo. Raccontano storie personali e abbracciano esigenze pratiche.

Perché questa unione funziona

porta sensibilità sartoriale nell’ambito sport-style;

mantiene l’affidabilità tecnica del marchio sportivo;

crea prodotti che funzionano nella vita reale, non solo in vetrina.

A chi parla la collezione e come usarla

Il progetto si rivolge a chi cerca capi ibridi. Persone che vogliono estetica raffinata senza rinunciare al comfort. La scarpa è pensata per l’uso quotidiano, ma anche per momenti più raccolti.

Tra i possibili contesti d’uso:

passeggiate in città; giornate in cui la praticità incontra lo stile; momenti domestici o viaggi brevi.

Dettagli distributivi e attese sul lancio

La collaborazione continua a emergere come appuntamento atteso nel calendario fashion-sneaker. Informazioni su disponibilità e punti vendita vengono comunicate dai canali ufficiali dei due brand.

Chi segue il progetto potrà osservare come ogni release aggiunge un tassello alla storia condivisa. L’approccio rimane quello di una contaminazione tra mondi diversi e complementari.

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