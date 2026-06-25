Michele Merlo, “Credici Sempre” arriva in radio a cinque anni dalla scomparsa

Nel giorno che segna cinque anni dalla scomparsa del cantautore vicentino, una delle sue canzoni più intime debutta ufficialmente nelle frequenze radio. L’uscita ha il sapore di un ricordo che si rinnova e di un invito rivolto alle nuove generazioni a non abbandonare i propri sogni.

Michele Merlo torna in radio: il rilascio di “Credici Sempre”

Dal 5 giugno, in prossimità dell’anniversario del 6 giugno 2021, nelle playlist delle radio italiane è entrata per la prima volta Credici Sempre. Il brano proviene dall’album Cuori Stupidi, pubblicato nel 2020 dalla Universal Music Italia. La rotazione coincide con le attività commemorative e con le iniziative promosse dall’Associazione che porta il suo nome.

Il cuore del brano: un invito a non mollare i sogni

Credici Sempre si presenta come un inno alla resilienza emotiva. Il testo mette in scena un conflitto tra chi chiede di essere «realista» e chi invece sostiene con forza la validità delle proprie emozioni.

La canzone valorizza la sensibilità dell’artista.

Ribadisce il diritto di guardare il mondo con occhi personali.

Contiene un ritornello ripetuto che funge da richiamo centrale.

Nel complesso, il pezzo resta fedele all’immagine di Merlo: un cantautore che rivendica la libertà di espressione musicale e sentimentale.

Il ruolo dell’Associazione Romantico Ribelle e il legame con i giovani

L’Associazione Romantico Ribelle, fondata insieme ai genitori dell’artista, ha fatto di questo brano una colonna sonora degli eventi commemorativi. L’organizzazione unisce memoria e sostegno ai giovani emergenti.

Associazione Romantico Ribelle: la scelta di portare il brano in radio è coerente con la missione dell’associazione, che promuove il ricordo di Michele e aiuta i talenti emergenti a credere nei propri progetti.

Tra le attività promosse c’è un contest rivolto ai nuovi artisti. Credici Sempre accompagna premi, serate e appuntamenti che legano il nome di Merlo a un percorso di crescita per chi muove i primi passi nel mondo della musica.

Analisi del testo: temi ricorrenti e immagini

Il linguaggio della canzone alterna immagini intime a frasi dirette. Emergono alcuni temi ricorrenti:

Contrasto tra sogno e realismo.

La sofferenza come emozione che dà senso all’arte.

Una sfida aperta contro chi vuole spegnere la creatività.

La ripetizione del messaggio centrale rafforza l’appello a perseverare. Anche le immagini più dolorose vengono usate per ricordare che il sentire autentico è fonte di bellezza e resistenza.

Chi era Michele Merlo: una breve biografia

Nato nel 1993 a Rosà, in provincia di Vicenza, Michele Merlo si era fatto conoscere al grande pubblico partecipando a talent come X Factor e poi ad Amici di Maria De Filippi con lo pseudonimo Mike Bird. Dopo i primi progetti con questo nome, tornò a usare il proprio per pubblicare singoli e l’album Cuori Stupidi del 2020.

Dopo la sua morte nel giugno 2021, l’Associazione e colleghi del mondo musicale hanno continuato a valorizzare la sua produzione. Tra le pubblicazioni postume c’è anche l’ultima traccia incisa dall’artista, che ha contribuito a mantenere vivo il suo ricordo.

Dettagli tecnici e crediti del brano

Titolo : Credici Sempre

: Credici Sempre Artista : Michele Merlo

: Michele Merlo Album : Cuori Stupidi (2020)

: Cuori Stupidi (2020) Autori e compositori : Federico Nardelli, Michele Merlo, Leonardo Cristoni, Cristiano Sbolci Tortoli, Giordano Colombo

: Federico Nardelli, Michele Merlo, Leonardo Cristoni, Cristiano Sbolci Tortoli, Giordano Colombo Edizioni : Pulp Music Srl / Sony Music Publishing (Italy) Srl

: Pulp Music Srl / Sony Music Publishing (Italy) Srl Etichetta: Universal Music Italia

Come ascoltarla e dove seguirne le iniziative

Oltre alla messa in rotazione radiofonica, il brano è disponibile sulle principali piattaforme digitali. L’Associazione Romantico Ribelle continua a promuovere eventi e concorsi legati alla figura di Merlo.

Per restare aggiornati sulle iniziative e sulle modalità di partecipazione al contest è possibile consultare i canali ufficiali dedicati all’artista.

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