Fratelli Ruggeri firmano la colonna sonora del film Per un po’ in sala dal 26 febbraio

La colonna sonora che accompagna il nuovo film Per un po’ arriva in digitale il 27 febbraio, pochi giorni dopo l’uscita in sala. Dietro le musiche ci sono i fratelli Giacomo e Tommaso Ruggeri, chiamati a dare voce sonora a una storia intensa di affetti e trasformazioni.

Colonna sonora, data di uscita e distribuzione

La soundtrack originale di Per un po’ sarà pubblicata in digitale il 27 febbraio edita da Edizioni Curci. Il film, invece, arriva nelle sale il 26 febbraio, distribuito da Filmclub.

La produzione è a cura di Twister Film con una coproduzione internazionale insieme a A.B. Film. Il progetto ha ottenuto il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e della Regione Lazio attraverso il Fondo Regionale Cinema e Audiovisivo (Programma Fesr Lazio 2021-2027).

Dal romanzo al grande schermo: adattamento e squadra creativa

Il film nasce dal romanzo di Niccolò Agliardi, Per un po’. Storia di un amore possibile. Dietro la macchina da presa c’è Simone Valentini, mentre la sceneggiatura è frutto di un lavoro collettivo di Francesca Scanu, Andrea Zuliani, Niccolò Agliardi e lo stesso Valentini.

Trailer e atmosfera

Il trailer anticipa un racconto intimo, fatto di relazioni fragili e speranze. La musica dialoga con le immagini per creare un clima emotivo coerente.

Trama: affetti difficili e nuove famiglie

Per un po’ segue la vicenda di Niccolò, uomo affermato che decide di intraprendere la strada della paternità affidataria. Accanto a lui c’è Federico, ragazzo cresciuto in comunità senza esperienze di affetto familiare.

Tra i due nasce un rapporto profondo e complesso, fatto di tenerezza, scontri e fragilità. Il film esplora temi di accoglienza, crescita e mutamenti personali, cercando un equilibrio tra realismo e sensibilità narrativa.

Cast principale

Alessandro Tedeschi

Isnaba Na Montche

Sara Laura Raimondi

Ilde Mauri

Alessio De Persio

Cecili Di Giuli

Giulia Maulucci

Ilir Jacellari

Le musiche firmate dai fratelli Ruggeri

La colonna sonora è stata composta da Giacomo e Tommaso Ruggeri. I due musicisti lavorano spesso insieme e qui traducono il tema della famiglia in motivi ricorrenti che seguono l’evoluzione dei personaggi.

Approccio creativo

I Ruggeri raccontano di aver iniziato la collaborazione fin dalle prime fasi di montaggio. Hanno sviluppato un leitmotiv che evolve con le scene, senza imporre, ma sostenendo l’emozione. La musica è pensata per entrare in modo organico nella narrazione.

Un brano originale nel film

All’interno della colonna sonora è incluso anche un brano scritto da Niccolò Agliardi ed Edwyn Roberts. Il pezzo si intitola Chi si appartiene ed è interpretato da Wax.

Chi è Giacomo Ruggeri: formazione e carriera

Giacomo Ruggeri è chitarrista e compositore nato a Cremona nel 1988. Ha iniziato con il clarinetto da bambino, per poi dedicarsi alla chitarra. Si è formato con maestri come Carmelo Tartamella e Donato Begotti, e ha perfezionato il linguaggio rock e jazz al CPM e all’Accademia del Suono di Milano.

Ha conseguito il diploma con lode in Chitarra Jazz presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma. Dal 2011 collabora stabilmente con Niccolò Agliardi come chitarrista e autore.

Ha lavorato a colonne sonore e progetti nazionali, tra cui la serie Braccialetti Rossi.

Ha suonato e registrato con artisti come Ornella Vanoni e Dargen D’Amico .

e . Partecipa a produzioni televisive e progetti live internazionali.

Dal 2024 riveste la carica di Presidente dell’Associazione Creatività APS di Fidenza, dove cura progetti formativi e di musica d’insieme.

Chi è Tommaso Ruggeri: ritmo, studi e collaborazioni

Tommaso Ruggeri, nato a Cremona nel 1992, è batterista e compositore. Ha studiato con maestri come Max Bedani e Alfredo Golino, approfondendo anche teoria e composizione.

Ha completato gli studi al Conservatorio “A. Boito” di Parma, diplomandosi con il massimo dei voti. Dal 2011 collabora con Niccolò Agliardi come batterista e autore di brani e colonne sonore.

Ha suonato con il progetto Stefano Signoroni & the MC in tour internazionali.

Ha collaborato con artisti come Lorenzo Fragola , Il Volo e Dargen D’Amico .

, e . Ha esperienza in programmi TV e registrazioni in studio.

Crediti musicali e performance live

Entrambi i fratelli portano nel lavoro per il film esperienze di studio e palco. Questo mix di mestiere e sensibilità ha permesso una scrittura musicale che dialoga strettamente con la regia.

Tra i credit più noti si segnalano la partecipazione alle colonne sonore dei film Nove lune e mezza e Ostaggi, e il coinvolgimento nella serie televisiva Braccialetti Rossi.

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