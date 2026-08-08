Nu Genea nuovo singolo in Carè: la fragilità si balla per People of the Moon

I Nu Genea tornano a farsi sentire con Carè, singolo che anticipa l’atmosfera di People of the Moon. Il brano arriva mentre il duo porta il disco nei principali festival europei. Ritmo e parole si intrecciano per raccontare la paura della caduta e il bisogno di una mano che sorregga.

Uscita del singolo, etichetta e tour

Il singolo è estratto da People of the Moon, pubblicato il 1° maggio su NG Records. I Nu Genea stanno promuovendo il progetto live nei festival più importanti del continente. Carè è il nuovo tassello che unisce studio e palco.

Il senso profondo di Carè: cadere e cercare appiglio

Nel dialetto napoletano “carè” indica il cadere. La canzone gravita attorno a questa immagine. Non è solo paura, ma la ricerca di un sostegno.

Il tema centrale è semplice e universale: nessuno sta in piedi da solo. Il testo esplora fragilità, smarrimento e la richiesta di aiuto. Il punto di vista non si ferma alla malinconia.

Come la musica sostiene il testo

I Nu Genea rispondono alla vertigine con il movimento. Il ritmo diventa strumento di conforto collettivo. La musica invita a muoversi, a ballare e a condividere l’energia.

Le sonorità mescolano elementi mediterranei, influssi afro-cubani, richiami anatolici e chitarre in stile highlife. Lingue diverse convivono nel disco: napoletano, arabo, inglese, spagnolo e portoghese.

Dietro al progetto ci sono Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, che hanno costruito nel tempo questo equilibrio tra festa e consolazione.

Informazioni tecniche e credits

Artista · Nu Genea

· Nu Genea Titolo · Carè

· Carè Album · People of the Moon

· People of the Moon Etichetta · NG Records

· NG Records Autori (testo) · dati in aggiornamento

· dati in aggiornamento Compositori (musica) · dati in aggiornamento

· dati in aggiornamento Editori · dati in aggiornamento

Testo completo di Carè

Me sento ‘e cadé, i’ me sento ‘e cadé

Me sento male, mantieneme ca me sento ‘e cadé

No, nun l”ess”a sapé, sì, ma l”ess”a sapé

Si m’aizo e po nun ce sta, comme ‘o faccio a vedé?

Uè, tu m’hê ‘itto ‘a llà, me addò è juto a ferní

No, nun me pare overo, ma, t”o ggiuro, è accussí

Nè, jammuncemme ‘a llà, comme hê fatto a capí?

No, nun me pare overo, mo me sento ‘e murí

Me sento ‘e cadé, i’ me sento ‘e cadé

Si cade ‘o munno, mantieneme ca me pare ‘e cadé

Mo l’aviss”a sapé, sì, l’aviss”a sapé

Po, si è overo, ma che ce fa, fosse ‘o tiempo ‘e vedé

Uè, tu m’hê ‘itto ‘a llà, ma addò è juto a ferní

No, nun me pare overo, ma, t”o ggiuro, è accussí

Nè, jammuncemme ‘a llà, comme hê fatto a capí?

No, nun me pare overo, no

Tutt”e matine, tutt”e matine chi nasce e chi more

Tutt”e matine i’ sento l’ammore

Tutt”e matine se sceta ‘stu core

I’ stammatina nun me fido e nun voglio capí

Nun me fido e nun voglio sapé

Nun me fido e me sento ‘e cadé

Me sento ‘e cadé, i’ me sento ‘e cadé

Si cade ‘o munno, mantieneme ca me pare ‘e cadé

Mo l’aviss”a sapé, sì, l’aviss”a sapé

Po, si è overo, ma che ce fa, fosse ‘o tiempo ‘e vedé

Uè, tu m’hê ‘itto ‘a llà, oilloco, oilloco, llà

No, nun me pare overo si nun se pò apparrà

Nè, jammuncemme ‘a llà, hanno fernuto ‘e fà

No, nun me pare overo, ma se pò pruvà

Ma se pò pruvà

Si ‘stu munno se ne cade

Si ‘stu juorno pare notte

Si ‘stu cielo nn’ave stelle

È ‘o mumento ca t’hê ‘a aizà

Testo riprodotto a scopo informativo, critico e di analisi ai sensi della normativa sul diritto d’autore. I diritti sul brano spettano agli autori e agli editori originali.

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