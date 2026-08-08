Nu Genea nuovo singolo in Carè: la fragilità si balla per People of the Moon

I Nu Genea tornano a farsi sentire con Carè, singolo che anticipa l’atmosfera di People of the Moon. Il brano arriva mentre il duo porta il disco nei principali festival europei. Ritmo e parole si intrecciano per raccontare la paura della caduta e il bisogno di una mano che sorregga.
Uscita del singolo, etichetta e tour
Il singolo è estratto da People of the Moon, pubblicato il 1° maggio su NG Records. I Nu Genea stanno promuovendo il progetto live nei festival più importanti del continente. Carè è il nuovo tassello che unisce studio e palco.
Il senso profondo di Carè: cadere e cercare appiglio
Nel dialetto napoletano “carè” indica il cadere. La canzone gravita attorno a questa immagine. Non è solo paura, ma la ricerca di un sostegno.
Il tema centrale è semplice e universale: nessuno sta in piedi da solo. Il testo esplora fragilità, smarrimento e la richiesta di aiuto. Il punto di vista non si ferma alla malinconia.
Come la musica sostiene il testo
I Nu Genea rispondono alla vertigine con il movimento. Il ritmo diventa strumento di conforto collettivo. La musica invita a muoversi, a ballare e a condividere l’energia.
Le sonorità mescolano elementi mediterranei, influssi afro-cubani, richiami anatolici e chitarre in stile highlife. Lingue diverse convivono nel disco: napoletano, arabo, inglese, spagnolo e portoghese.
Dietro al progetto ci sono Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, che hanno costruito nel tempo questo equilibrio tra festa e consolazione.
Informazioni tecniche e credits
- Artista · Nu Genea
- Titolo · Carè
- Album · People of the Moon
- Etichetta · NG Records
- Autori (testo) · dati in aggiornamento
- Compositori (musica) · dati in aggiornamento
- Editori · dati in aggiornamento
Testo completo di Carè
Me sento ‘e cadé, i’ me sento ‘e cadé
Me sento male, mantieneme ca me sento ‘e cadé
No, nun l”ess”a sapé, sì, ma l”ess”a sapé
Si m’aizo e po nun ce sta, comme ‘o faccio a vedé?
Uè, tu m’hê ‘itto ‘a llà, me addò è juto a ferní
No, nun me pare overo, ma, t”o ggiuro, è accussí
Nè, jammuncemme ‘a llà, comme hê fatto a capí?
No, nun me pare overo, mo me sento ‘e murí
Me sento ‘e cadé, i’ me sento ‘e cadé
Si cade ‘o munno, mantieneme ca me pare ‘e cadé
Mo l’aviss”a sapé, sì, l’aviss”a sapé
Po, si è overo, ma che ce fa, fosse ‘o tiempo ‘e vedé
Uè, tu m’hê ‘itto ‘a llà, ma addò è juto a ferní
No, nun me pare overo, ma, t”o ggiuro, è accussí
Nè, jammuncemme ‘a llà, comme hê fatto a capí?
No, nun me pare overo, no
Tutt”e matine, tutt”e matine chi nasce e chi more
Tutt”e matine i’ sento l’ammore
Tutt”e matine se sceta ‘stu core
I’ stammatina nun me fido e nun voglio capí
Nun me fido e nun voglio sapé
Nun me fido e me sento ‘e cadé
Me sento ‘e cadé, i’ me sento ‘e cadé
Si cade ‘o munno, mantieneme ca me pare ‘e cadé
Mo l’aviss”a sapé, sì, l’aviss”a sapé
Po, si è overo, ma che ce fa, fosse ‘o tiempo ‘e vedé
Uè, tu m’hê ‘itto ‘a llà, oilloco, oilloco, llà
No, nun me pare overo si nun se pò apparrà
Nè, jammuncemme ‘a llà, hanno fernuto ‘e fà
No, nun me pare overo, ma se pò pruvà
Ma se pò pruvà
Si ‘stu munno se ne cade
Si ‘stu juorno pare notte
Si ‘stu cielo nn’ave stelle
È ‘o mumento ca t’hê ‘a aizà
Testo riprodotto a scopo informativo, critico e di analisi ai sensi della normativa sul diritto d’autore. I diritti sul brano spettano agli autori e agli editori originali.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.