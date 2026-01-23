Will Hunting: Ben Affleck e Matt Damon ancora imbarazzati per il discorso agli Oscar

Ben Affleck e Matt Damon continuano a parlare del film che li ha lanciati, ma non senza un sorriso imbarazzato: a distanza di anni entrambi ricordano con fastidio il loro discorso di ringraziamento agli Oscar, un momento che oggi preferirebbero poter rivedere con meno tensione.

Imbarazzo sul palco: il ricordo dei protagonisti

Ospiti insieme in radio, i due attori hanno rivisitato quei minuti intensi sul palco degli Academy Awards del 1998. Entrambi ammettono che la spontaneità si trasformò in un’improvvisazione poco lucida.

Affleck ha ironizzato sul fatto di aver ripetuto ringraziamenti in maniera poco misurata. Damon ha spiegato che non parlarono prima del discorso per timore di sembrare ridicoli nel caso non avessero vinto.

Perché non prepararono un discorso

La scelta di non accordarsi su cosa dire nacque da una logica semplice ma rischiosa: evitare l’umiliazione di essere ricordati per un testo teatrale in caso di sconfitta.

Temevano di apparire ridicoli se la premiazione non fosse arrivata.

Preferirono l’improvvisazione, sperando in un momento meno formale.

Il risultato fu però una breve scena di imbarazzo, oggi raccontata con autoironia.

Un ricordo sul presentatore della serata

Nel racconto è entrato anche il nome di Billy Crystal, che quella notte aprì la serata con uno sketch che incluse i due giovani sceneggiatori. La messa in scena lasciò Affleck sorpreso e senza parole.

La genesi del film e il successo inatteso

Will Hunting – Genio ribelle cambiò la vita di entrambi. Scritto dai due amici, il film racconta la storia di un giovane con un’intelligenza fuori dal comune, scoperto mentre lavora come custode in una scuola.

Premi e riconoscimenti

Oscar alla miglior sceneggiatura per Affleck e Damon.

per Affleck e Damon. Robin Williams vinse l’Oscar come miglior attore non protagonista.

Il cast e la ricezione critica

Oltre ai due creatori, la pellicola includeva attori come Minnie Driver, Stellan Skarsgård, Casey Affleck e Cole Hauser.

Minnie Driver: ruolo femminile di rilievo.

Robin Williams: la performance che conquistò la statuetta.

Cast di supporto stabile e apprezzato dalla critica.

Come ricordano oggi quell’esperienza

Per Affleck e Damon il ricordo è un mix di orgoglio e imbarazzo. Raccontano la vicenda con leggerezza, evidenziando come quel momento li abbia resi più umani agli occhi del pubblico.

La lezione che entrambi traggono è che la celebrità può sorprendere e mettere in difficoltà anche i più preparati.

