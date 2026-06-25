TIM Battiti Live Spring su Canale 5 da stasera: scaletta e cantanti prima puntata

La musica primaverile sbarca sul grande schermo: questa sera su Canale 5 debutta la versione stagionale di uno degli eventi pop più amati. TIM Battiti Live Spring porta sul palco una carrellata di artisti noti e giovani promesse, con un cast di conduttori che mescola esperienza e freschezza.
Novità della stagione primaverile: cosa cambia rispetto all’estate
Mediaset ha scelto di anticipare l’atmosfera estiva con tre serate speciali. La formula resta quella dell’evento itinerante, ma la messa in onda non è in diretta. Lo spettacolo è stato registrato a marzo.
Il formato mantiene il coinvolgimento radio-televisivo grazie alla collaborazione con Radio Norba. Questa edizione serve anche a testare nuovi equilibri di palinsesto prima dell’appuntamento estivo.
Chi conduce e qualche retroscena sulle registrazioni
La coppia al timone è composta da Alvin e da Michelle Hunziker. I due si alternano tra gag e conduzione musicale, con un ritmo pensato per un pubblico largo.
Lo show è stato girato tra Ferrara e Trieste. Per questo motivo la puntata non è live, ma montata in post-produzione.
La versione estiva del programma potrebbe vedere il ritorno di altre figure note. Al momento, la presenza di Ilary Blasi resta legata ai suoi impegni televisivi.
Ospiti della prima puntata: la lista completa degli artisti
La scaletta è pensata per accontentare gusti diversi. Ci sono protagonisti di Sanremo 2026 e nomi che popolano le classifiche musicali.
- Tommaso Paradiso
- Annalisa
- Sal Da Vinci
- Emma e Rkomi
- Geolier
- Fedez e Masini
- Sayf
- Ditonellapiaga
- Serena Brancale
- Levante
- Delia
- Ernia
- Luché
- Francesco Renga
- Noemi
- Cioffi
- Fabio Rovazzi
- LDA e Aka7even
- Bresh
- Tredici Pietro
- Mara Sattei
Modalità di visione: orario, canale e streaming
La serata è programmata su Canale 5 in prima serata. L’orario di partenza può oscillare a causa della programmazione precedente.
Indicativamente la messa in onda avverrà intorno alle 21:40, con possibili slittamenti verso le 22:00 per motivi di palinsesto.
Opzioni digitali e on demand
Chi preferisce lo streaming può seguire la puntata su Mediaset Infinity. Lo show sarà disponibile in contemporanea o on demand, a seconda delle esigenze dell’utente.
Calendario delle prossime serate
La mini-rassegna proseguirà per altre due puntate. Le date previste sono mercoledì 6 e 13 maggio, salvo variazioni ufficiali del palinsesto.
Queste serate rappresentano un’anteprima rispetto alla canonica versione estiva di Battiti, e offrono ulteriori occasioni per vedere ospiti e performance dal vivo.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.