TIM Battiti Live Spring su Canale 5 da stasera: scaletta e cantanti prima puntata

La musica primaverile sbarca sul grande schermo: questa sera su Canale 5 debutta la versione stagionale di uno degli eventi pop più amati. TIM Battiti Live Spring porta sul palco una carrellata di artisti noti e giovani promesse, con un cast di conduttori che mescola esperienza e freschezza.

Novità della stagione primaverile: cosa cambia rispetto all’estate

Mediaset ha scelto di anticipare l’atmosfera estiva con tre serate speciali. La formula resta quella dell’evento itinerante, ma la messa in onda non è in diretta. Lo spettacolo è stato registrato a marzo.

Il formato mantiene il coinvolgimento radio-televisivo grazie alla collaborazione con Radio Norba. Questa edizione serve anche a testare nuovi equilibri di palinsesto prima dell’appuntamento estivo.

Chi conduce e qualche retroscena sulle registrazioni

La coppia al timone è composta da Alvin e da Michelle Hunziker. I due si alternano tra gag e conduzione musicale, con un ritmo pensato per un pubblico largo.

Lo show è stato girato tra Ferrara e Trieste. Per questo motivo la puntata non è live, ma montata in post-produzione.

La versione estiva del programma potrebbe vedere il ritorno di altre figure note. Al momento, la presenza di Ilary Blasi resta legata ai suoi impegni televisivi.

Ospiti della prima puntata: la lista completa degli artisti

La scaletta è pensata per accontentare gusti diversi. Ci sono protagonisti di Sanremo 2026 e nomi che popolano le classifiche musicali.

Tommaso Paradiso

Annalisa

Sal Da Vinci

Emma e Rkomi

e Geolier

Fedez e Masini

e Sayf

Ditonellapiaga

Serena Brancale

Levante

Delia

Ernia

Luché

Francesco Renga

Noemi

Cioffi

Fabio Rovazzi

LDA e Aka7even

e Bresh

Tredici Pietro

Mara Sattei

Modalità di visione: orario, canale e streaming

La serata è programmata su Canale 5 in prima serata. L’orario di partenza può oscillare a causa della programmazione precedente.

Indicativamente la messa in onda avverrà intorno alle 21:40, con possibili slittamenti verso le 22:00 per motivi di palinsesto.

Opzioni digitali e on demand

Chi preferisce lo streaming può seguire la puntata su Mediaset Infinity. Lo show sarà disponibile in contemporanea o on demand, a seconda delle esigenze dell’utente.

Calendario delle prossime serate

La mini-rassegna proseguirà per altre due puntate. Le date previste sono mercoledì 6 e 13 maggio, salvo variazioni ufficiali del palinsesto.

Queste serate rappresentano un’anteprima rispetto alla canonica versione estiva di Battiti, e offrono ulteriori occasioni per vedere ospiti e performance dal vivo.

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