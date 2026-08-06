Battiti Live 23 luglio scaletta: bis di Fred De Palma e chiusura con Francesco Vinci

La quarta puntata di Battiti Live 2026 registrata a Trani ha acceso la serata del 23 luglio su Canale 5. Qui trovi l’ordine completo delle esibizioni, i brani proposti e tutte le informazioni utili per rivedere lo show.
Scaletta completa della serata di Trani (23 luglio)
- Tommaso Paradiso — Agitare coca cola; Completamente
- Elettra Lamborghini — Bam bam bambina; Voilà
- Merk & Kremont con The Kolors e Serena Brancale — Partenope
- Ditonellapiaga — Che fastidio!
- Francesco Gabbani — Summer Funk; Viceversa
- LDA e Aka 7even — Santa; Poesie clandestine
- The Kolors — Rolling Stones; Tu con chi fai l’amore; Italodisco
- Samurai Jay — Ossessione
- Annalisa — Canzone estiva
- Anna Tatangelo — Ragazza di periferia; Un nuovo bacio
- Welo (con Anna Tatangelo) — Notte poetica
- Fabio Rovazzi — Faccio quello che voglio; Volare; Andiamo a comandare
- Elena D’Elia — A parte me; Non è mica fantasia
- Fred De Palma — La testa gira
- Gabry Ponte — DJ set
- Francesca Michielin — Strega comanda; L’amore esiste
- Dolcenera — Epopea; Ci vediamo a casa
- Fred De Palma — Sexy Rave; Extasi; Una volta ancora
- Federica Abbate — Superman
- Mew — Vaffa*amore
- Grelmos — 4 you
- Petit — A me a me
- Francesco Vinci — Signorina
Le performance “on the road”: tappe e momenti fuori palco
Oltre al palco principale, la puntata ha mostrato inserti registrati in luoghi caratteristici della Puglia.
- Martina Franca
- Bari
- Alberobello
Dove rivedere la puntata del 23 luglio
La quarta serata è stata trasmessa in prima serata su Canale 5. La puntata resta disponibile on demand su Mediaset Infinity.
Data della prossima diretta e calendario delle puntate
La quinta e ultima puntata di Battiti Live 2026 andrà in onda giovedì 30 luglio sempre in prima serata su Canale 5.
Dove e quando è stato registrato lo show; la regia
Le cinque serate sono state registrate a Trani, in Piazza Quercia, tra il 24 e il 28 giugno. La regia è curata da Luigi Antonini.
FAQ rapide sulla quarta puntata
Chi si è esibito nella serata del 23 luglio?
Sul palco sono saliti nomi come Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Francesco Gabbani, The Kolors, Anna Tatangelo, Fabio Rovazzi e molti altri, nell’ordine indicato nella scaletta.
Dove posso rivedere la puntata in streaming?
La replica è disponibile su Mediaset Infinity, dopo la trasmissione televisiva.
Quante puntate compongono Battiti Live 2026?
La stagione è formata da cinque puntate, tutte registrate a Trani. Dopo il 23 luglio resta la serata finale del 30 luglio.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.