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Battiti Live 23 luglio scaletta: bis di Fred De Palma e chiusura con Francesco Vinci

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Di : Enrico Valiani

Battiti Live 23 luglio, la scaletta della serata: il bis di Fred De Palma e la chiusura con Francesco Vinci
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La quarta puntata di Battiti Live 2026 registrata a Trani ha acceso la serata del 23 luglio su Canale 5. Qui trovi l’ordine completo delle esibizioni, i brani proposti e tutte le informazioni utili per rivedere lo show.

Scaletta completa della serata di Trani (23 luglio)

  1. Tommaso Paradiso — Agitare coca cola; Completamente

  2. Elettra Lamborghini — Bam bam bambina; Voilà

  3. Merk & Kremont con The Kolors e Serena Brancale — Partenope

  4. Ditonellapiaga — Che fastidio!

  5. Francesco Gabbani — Summer Funk; Viceversa

  6. LDA e Aka 7even — Santa; Poesie clandestine

  7. The Kolors — Rolling Stones; Tu con chi fai l’amore; Italodisco

  8. Samurai Jay — Ossessione

  9. Annalisa — Canzone estiva

  10. Anna Tatangelo — Ragazza di periferia; Un nuovo bacio

  11. Welo (con Anna Tatangelo) — Notte poetica

  12. Fabio Rovazzi — Faccio quello che voglio; Volare; Andiamo a comandare

  13. Elena D’Elia — A parte me; Non è mica fantasia

  14. Fred De Palma — La testa gira

  15. Gabry Ponte — DJ set

  16. Francesca Michielin — Strega comanda; L’amore esiste

  17. Dolcenera — Epopea; Ci vediamo a casa

  18. Fred De Palma — Sexy Rave; Extasi; Una volta ancora

  19. Federica Abbate — Superman

  20. Mew — Vaffa*amore

  21. Grelmos — 4 you

  22. Petit — A me a me

  23. Francesco Vinci — Signorina

Le performance “on the road”: tappe e momenti fuori palco

Oltre al palco principale, la puntata ha mostrato inserti registrati in luoghi caratteristici della Puglia.

  • Martina Franca

  • Bari

  • Alberobello

Dove rivedere la puntata del 23 luglio

La quarta serata è stata trasmessa in prima serata su Canale 5. La puntata resta disponibile on demand su Mediaset Infinity.

Data della prossima diretta e calendario delle puntate

La quinta e ultima puntata di Battiti Live 2026 andrà in onda giovedì 30 luglio sempre in prima serata su Canale 5.

Dove e quando è stato registrato lo show; la regia

Le cinque serate sono state registrate a Trani, in Piazza Quercia, tra il 24 e il 28 giugno. La regia è curata da Luigi Antonini.

FAQ rapide sulla quarta puntata

Chi si è esibito nella serata del 23 luglio?

Sul palco sono saliti nomi come Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Francesco Gabbani, The Kolors, Anna Tatangelo, Fabio Rovazzi e molti altri, nell’ordine indicato nella scaletta.

Dove posso rivedere la puntata in streaming?

La replica è disponibile su Mediaset Infinity, dopo la trasmissione televisiva.

Quante puntate compongono Battiti Live 2026?

La stagione è formata da cinque puntate, tutte registrate a Trani. Dopo il 23 luglio resta la serata finale del 30 luglio.

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