Michèle Lamy: icona anticonformista della moda, l’anti-musa per eccellenza

Figura magnetica e fuori dagli schemi, Michèle Lamy incarna un immaginario che unisce mitologia, notte e artigianato. La sua presenza attraversa moda, musica e performance. Chi la incontra la ricorda per lo stile audace e per la capacità di trasformare ogni progetto in racconto visivo.

Origini, formazione e primo slancio artistico

Nata nel 1944 nella regione della Giura, Michèle proviene da una famiglia con radici algerine e un legame precoce con la sartoria. Il nonno lavorava come artigiano per le case di moda storiche in Francia, un legame che segnerà il percorso di Michèle verso il mondo dell’estetica.

Ha studiato giurisprudenza e lavorato come avvocato tra gli anni Sessanta e Settanta. In quegli anni si avvicina al pensiero filosofico di Gilles Deleuze e prende parte attiva alle mobilitazioni del Maggio francese del 1968. Questi fermenti culturali la spingono a lasciare la professione forense e a cercare esperienze più libere e performative.

Dalla Francia agli Stati Uniti: cabaret, locali e la scena notturna

Dopo aver girato la Francia come artista di cabaret, Michèle si trasferisce negli Stati Uniti nel 1979. Inizia a New York e poi si stabilisce a Los Angeles, dove la sua energia trova linguaggi molteplici.

Gestisce club e spazi notturni che diventano punti di riferimento.

Collabora con registi e artisti sperimentali.

Sperimenta con la performance, la musica e la vita sociale della città.

In questi anni sposa il regista sperimentale Richard Newton e consolida la reputazione di icona della vita notturna californiana.

Un look diventato marchio: gioielli, tatuaggi e dettagli distintivi

Il volto di Michèle è spesso associato a elementi forti e simbolici. Tra i tratti più noti:

Denti dorati e piercing che richiamano atmosfere piratesche.

e piercing che richiamano atmosfere piratesche. Anelli indossati quotidianamente: un gesto rituale prima di iniziare la giornata.

Tatuaggi sulle dita ispirati all’arte berbera, frutto di viaggi giovanili nel Nord Africa.

Questi dettagli non sono solo estetica. Rappresentano memorie, incontri e viaggi che Michèle porta con sé in ogni apparizione pubblica.

La svolta nella moda: il brand Lamy e l’incontro con Rick Owens

Nel 1990 lancia una propria linea, Lamy, che unisce eccentricità e artigianato. In questo periodo incrocia la strada di Rick Owens, che entra nel progetto come collaboratore e poi come partner di lungo corso.

Nel tempo, la loro collaborazione evolve in un sodalizio professionale e personale che darà vita all’azienda Owenscorp. Michèle assume un ruolo chiave nella direzione creativa e nella gestione dei progetti speciali.

Ruolo in Owenscorp: direzione creativa e lavoro con gli artigiani

All’interno della società fondata con Rick, Michèle si muove come una guida creativa. Lavora a stretto contatto con gli artigiani che realizzano:

Mobili e oggetti d’arredo

Gioielli e accessori

Collezioni e progetti speciali

Il suo approccio è pratico e operativo: coordina, ispira e spesso partecipa direttamente al processo produttivo.

Collaborazioni artistiche e partecipazioni internazionali

Michèle non si limita alla moda. Segue e promuove progetti espositivi e performativi in contesti di rilievo internazionale. Tra le tappe più rilevanti:

Partecipazioni a fiere d’arte come Frieze e Art Basel Hong Kong .

e . Progetti e performance al Barbican Centre di Londra.

di Londra. Esperienze musicali che l’hanno vista suonare con UNKLE e ASAP Rocky durante eventi come la Biennale di Venezia.

Un armadio d’arte: affezione per Comme des Garçons e gioielleria

Michèle ama vestirsi come si veste un collezionista d’arte. La sua predilezione per Comme des Garçons è nota: considera quegli abiti opere da indossare. Indossa regolarmente le creazioni di Rick e arricchisce il suo stile con gioielli di marchi come HUNROD e Loree Rodkin.

Archivio e vestiti come patrimonio personale

La sua collezione personale di capi e pezzi di design è vasta. Per Michèle, ogni abito è un’opera che dialoga con il corpo e con il contesto.

Molteplici identità: tra sciamanesimo, performance e direzione

La biografia di Michèle è fatta di ruoli sovrapposti. È stata avvocato, artista di cabaret, musicista, sciamana informale e direttrice creativa.

Questa polifonia le permette di muoversi con naturalezza tra mondi diversi. Per molti giovani creativi rimane un punto di riferimento per innovazione e anticonformismo.

Impatto culturale e influenza sulle nuove generazioni

La sua figura continua a ispirare designer, performer e curiosi della scena contemporanea. Michèle rappresenta un modello di come si possa costruire una carriera fuori dalle regole, fondando estetica, artigianato e performance.

La sua presenza nei circuiti d’arte e moda mantiene viva l’idea che il sarto, il musicista e il promotore culturale possano essere la stessa persona.

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