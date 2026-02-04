Patrick Carroll designer di maglieria: tra moda, arte e sostenibilità

Guardando la copertina del nuovo disco di Harry Styles si nota subito un elemento: una knit t-shirt che sembra semplice ma racconta molto più di un gesto estetico.

Il percorso di Patrick Carroll: dal laboratorio alla scena internazionale

Dietro quel capo c’è la mano di Patrick Carroll, designer di maglieria e artista. Il suo lavoro nasce in uno studio raccolto. Ogni pezzo è il frutto di un processo lento e sperimentale.

Carroll non è solo un creatore di abiti. Scrive anche testi in cui esplora il tempo, la queerness e la cultura pop. Per lui la scrittura e la maglia sono pratiche affini. Entrambe partono dall’osservazione e dalla stratificazione.

La t-shirt in copertina: dettagli, tessuto e intenzione

La maglia scelta per la copertina di Kiss All the Time. Disco, Occasionally non è un modello banale. Ha una costruzione essenziale. Ma è ricca di texture e di piccoli dettagli strutturali.

Linee pulite e cuciture visibili.

Tessuto lavorato a maglia con variazioni sottili.

Un’estetica che privilegia l’imperfezione voluta.

Questo approccio trasforma il capo in un oggetto che comunica. Non è moda veloce. È un progetto che racconta tempo e mestiere.

La scelta di Harry Lambert: stile che racconta emozioni

Il nome dietro la decisione di mettere quella maglia in copertina è Harry Lambert, stylist di fiducia di Harry Styles. Non si tratta di una semplice trovata visiva.

Lambert ha cercato un pezzo capace di esprimere una precisa sensibilità. La collaborazione è nata dall’idea di connettere estetica e pensiero. Il capo diventa così un ponte tra artista e designer.

Esposizioni e visibilità: Bio Gallery a Seoul e altri progetti

Negli ultimi mesi Carroll ha portato le sue opere anche nelle gallerie. A Seoul la Bio Gallery ha ospitato alcune sue installazioni.

Opere in mostra

A Lower Deep — lavoro che unisce scultura tessile e colore.

— lavoro che unisce scultura tessile e colore. The Rainbow — installazione che gioca con luce e trama.

Questi progetti mostrano come il suo linguaggio funzioni su più registri. Dal wearable all’opera d’arte, il filo comune è la cura artigianale.

Temi ricorrenti: tempo, cultura pop e pratiche queer

La scrittura e le collezioni di Carroll condividono temi. Tra i più frequenti ci sono il tempo, la memoria e la rappresentazione queer.

Tempo come materia stessa del lavoro creativo.

Riferimenti alla cultura pop, rielaborati con spiazzamento.

Un approccio che valorizza l’imperfezione e la fragilità.

Questa prospettiva rende la sua moda difficile da etichettare. Ma allo stesso tempo la rende coerente e riconoscibile.

Metodo e artigianato: come nasce un capo

Nel laboratorio di Carroll ogni fase è pensata. Si procede per tentativi. Si aggiustano tagli e dettagli. Si valutano texture e peso del filato.

Maglieria qui non significa ripetizione automatica. È una pratica meditativa che tiene insieme gesto e riflessione.

