Pomeriggi di solitudine: film dell’anno secondo Cahiers du cinéma

Guardare Pomeriggi di solitudine significa affrontare immagini che non cercano di confortare. Albert Serra porta lo spettatore dentro la corrida con la freddezza di chi documenta un rito antico e pericoloso. Seguendo il matador peruviano Andrés Roca Rey, il regista costringe a scegliere uno sguardo, senza guide né giudizi prefabbricati.
Come è stato realizzato il documentario: scelte tecniche e intenzioni
Il film nasce da una strategia precisa, lontana dai classici format documentaristici. Serra ha lavorato cinque anni: tre per le riprese e due al montaggio.
- Tre camere digitali Blackmagic Pocket Cinema 6K Pro.
- Operatore libero: Serra non guarda in macchina né costruisce un voice-over.
- Niente interviste, cartelli o spiegazioni storiche.
La scelta è netta: l’immagine deve parlare da sola. Questo approccio rifiuta la comoda narrazione esplicativa che domina molte produzioni odierne. Lo spettatore non ha un filtro morale o informativo che gli dica cosa pensare.
Ritmo, ripetizione, rito: la struttura narrativa
Più che una trama, il film costruisce un tempo rituale. Le sequenze si ripetono: preparazione, vestizione, arena, ferita, spostamento. Le città cambiano, ma il ciclo resta immutato.
La forza della ripetizione
La reiterazione non annoia: trasforma il gesto in rito. Serra vuole che lo spettatore viva la ripetizione dall’interno.
- Non c’è sviluppo psicologico evidente del protagonista.
- Non si assiste a un “arco” narrativo tradizionale.
- Si stabilisce un presente sospeso, quasi liturgico.
Il continuo ritorno sul gesto rende la violenza insopportabile e insieme inestricabilmente affascinante.
Il suono e la fotografia: cinema come pittura
La direzione della fotografia di Artur Tort riduce il campo visivo e accentua dettagli. I teleobiettivi isolano i corpi, le ferite e la polvere. Il risultato somiglia a quadri dal vivo.
Il suono è protagonista: respiri affannati, passi nella sabbia, tessuti che scricchiolano. La colonna musicale alterna composizioni originali a frammenti classici e rock.
- Dettagli visivi che ricordano la pittura spagnola.
- Scelte sonore che amplificano la fisicità degli eventi.
- Contrasti tra musica romantica e immagini brutali.
Questa combinazione trasforma il cinema in pigmento e rumore, e rende l’esperienza indimenticabile.
Andrés Roca Rey sullo schermo: figura pubblica e isolamento
Serra segue Roca Rey in quattordici corride. Il torero parla poco. La sua presenza è sempre circondata da altri uomini, ma resta assediato dalla solitudine.
Il film non costruisce la psicologia del protagonista. Emergono gesti, sguardi, pause. La solitudine qui è pratica quotidiana, non sentimento epico.
- Roca Rey è mostrato come figura professionale e sacrificata.
- La celebrazione del coraggio si confonde con la sua fragilità.
- La dimensione performativa prende il sopravvento sulla persona.
Il titolo suggerisce pomeriggi ripetuti, identici e vuoti, dove l’uomo è prigioniero del ruolo.
La rappresentazione del maschile e la coreografia della virilità
Nel film le donne sono assenti. Non è un vezzo narrativo, ma lo specchio del mondo che Serra fotografa: la corrida è un ambiente quasi esclusivamente maschile.
La costruzione della virilità passa attraverso il costume, il corpo e il linguaggio. Il traje de luces fascia, modella e esalta i corpi. I commenti sul coraggio parlano spesso in termini anatomici.
- La cuadrilla circonda e celebra il matador.
- Il corpo maschile diventa oggetto di sguardo e rito.
- Emergono tratti di homoerotismo non dichiarato ma visibile.
Serra mostra una mascolinità che ha bisogno di conferme continue e che cela fragilità sotto la pompa rituale.
Controversia pubblica: proteste, premi e dibattito etico
Prima ancora della première al Festival di San Sebastián, il documentario ha generato polemiche. Il partito animalista PACMA chiese il ritiro, accusando il film di normalizzare la violenza.
La proiezione al Kursaal il 23 settembre 2024 culminò con la vittoria della Concha de Oro. Fuori dalla sala, manifestazioni e discussioni infiammarono la città.
- Accuse di umanizzare una pratica violenta.
- Difesa del festival: vedere prima di giudicare.
- Dibattito tra estetica e responsabilità etica.
La scelta dei premi non nasconde la frattura: il film divide critica e opinione pubblica.
Documentario come esperienza etica
Serra rifiuta il ruolo dell’esperto. Nessuna didascalia, nessuna intervista che ordini la visione. Lo spettatore è lasciato a misurare il proprio sguardo.
Questo metodo è volutamente anti-didattico. In un mercato dove il documentario spesso educa, Serra mette al centro l’esperienza sensoriale e morale.
- Il film non è un manifesto pro o contro la corrida.
- Rifiuta la propaganda e la semplificazione.
- Lascia aperta la contraddizione estetica ed etica.
La responsabilità di giudicare ricade interamente sul pubblico, senza scorciatoie interpretative.
Paralleli pittorici: Goya e la messa in scena del pericolo
Il confronto con Goya è ricorrente nelle letture del film. Il regista e il pittore condividono una scommessa: rappresentare la violenza senza edulcorarla.
Goya si era ritratto con una chaquetilla da torero; Serra si mette dietro la macchina da presa per mostrare il rischio dell’atto rappresentativo.
- Entrambi espongono se stessi accanto al pericolo.
- La pittura e il cinema dialogano su luce, materia e soggetto.
- La tradizione iconografica ispira la resa visiva del film.
Nel mettere in scena la brutalità, Serra si colloca nella stessa tradizione di artisti che non cercano consolazione.
Perché il film è difficile da guardare
Le immagini mostrano ferite reali: cavalli colpiti, banderillas conficcate, estocade e sangue. La reazione istintiva è distogliere lo sguardo.
Ma Serra non offre tregua. L’assenza di mediazioni morali costringe a rimanere di fronte a ciò che vediamo.
- Empatia per gli animali contro ammirazione per la forma.
- Difficoltà a conciliare orrore e fascino estetico.
- Una frattura che non si risolve in slogan.
L’esperienza è volutamente contraddittoria: ci obbliga a restare nel dubbio etico, senza soluzioni semplici.
Valutare un’opera che sfida il presente del cinema
I critici si interrogano: il film merita i riconoscimenti internazionali? La risposta dipende dal parametro che si usa.
Se si cerca un’opera consolatoria, la risposta è no. Se si valuta la capacità di esplorare territori rischiosi del reale, allora Serra ha colpito nel segno.
- Rischio estetico e morale come fattore di merito.
- Differenza tra “contenuto” e “opera” nel panorama contemporaneo.
- Un cinema che non si riduce a consumo informativo.
Il film non pretende di educare: mostra e chiede di essere guardato, pesando sulla coscienza dello spettatore.
Questioni rimaste aperte e domande allo spettatore
Pomeriggi di solitudine non dà risposte nette. Mantiene la contraddizione tra bellezza formale e violenza pratica.
Serra non cerca di convincere, ma di generare una sospensione critica. Lo spettatore esce dal cinema con la domanda di sempre: cosa significa davvero vedere?
