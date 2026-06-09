Michael 2: Lionsgate valuta sequel dopo debutto da record del biopic su Michael Jackson

Il film su Michael Jackson ha riacceso il dibattito pubblico e riempito le sale, spingendo la casa di produzione a valutare seriamente un sequel. Tra numeri da capogiro e critiche infuocate, il progetto di un possibile “Michael 2” è già al centro delle trattative.

Numeri da record e l’impulso verso un seguito

Al debutto il biopic ha registrato incassi impressionanti. Il primo weekend negli Stati Uniti ha portato a casa 97 milioni di dollari. A livello globale il totale ha superato i 217 milioni.

Si tratta del miglior esordio mai ottenuto da un biopic musicale. Quelle cifre hanno alimentato le discussioni interne. Sul finale del film campeggiava una frase che lasciava intendere un prosieguo della storia. Dopo i contatti iniziali, è stato lo stesso Adam Fogelson, dirigente di Lionsgate, ad ammettere che si stanno valutando opzioni per un secondo capitolo.

Le condizioni pratiche non sono tutte risolte. Per passare ai lavori servono date libere per il regista Antoine Fuqua e per il produttore Graham King. Ma l’entusiasmo dei botteghini ha chiaramente accelerato i piani.

Pubblico entusiasta, critica divisa e le polemiche in corso

Il divario tra spettatori e critici è netto. Su Rotten Tomatoes il voto del pubblico ha raggiunto il 97% con il badge “Verified Hot”. I recensori, invece, si sono fermati intorno al 37%.

Il motivo principale della spaccatura è la gestione di temi sensibili. Molti critici hanno accusato il film di evitare volutamente le accuse di abusi sessuali che hanno segnato la carriera dell’artista.

Fonti dietro le quinte raccontano che nella fase di scrittura erano state prese in considerazione versioni di copione che menzionavano il caso di Jordan Chandler. Tuttavia, limiti legali e rischi giudiziari hanno imposto tagli e censure.

Il cast e la produzione: disponibilità e idee per il prossimo capitolo

Al centro del racconto resta la prova di Jaafar Jackson. L’attore è stato molto apprezzato per l’interpretazione e si è dichiarato pronto a tornare. In più interviste ha espresso entusiasmo nel proseguire il lavoro sul personaggio.

Anche i produttori sembrano avere materiale in mente. Graham King ha detto di avere spunti pronti per sviluppare un secondo atto. La sfida sarà ampliare la storia senza perdere l’intensità che ha conquistato il pubblico.

Questioni aperte che il sequel dovrà affrontare

Come trattare i capitoli più controversi della vita dell’artista.

Bilanciare il racconto emotivo con la responsabilità giornalistica.

Coordinare l’agenda del regista Antoine Fuqua e il cast principale.

e il cast principale. Gestire i rischi legali e le possibili cause.

Scegliere il tono che possa riconciliare parte della critica senza allontanare il pubblico.

Strategia commerciale e possibili scenari futuri

Per Lionsgate la scelta sembra dettata dal mercato. I grandi incassi spingono ad accelerare le trattative e a mettere in cantiere idee narrative per non perdere slancio.

Tra i fattori da considerare ci sono i mercati internazionali, la longevità in sala e l’opportunità di campagne promozionali mirate. Allo stesso tempo, il rischio reputazionale resta elevato se il film continuerà a evitare aspetti critici della vicenda.

Il prossimo capitolo promette dunque di essere un mix di opportunità commerciali e scelte creative complesse, mentre la produzione cerca di trasformare l’interesse globale in un progetto sostenibile.

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