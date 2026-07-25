AC Monza e Nike ridisegnano l’identità biancorossa

AC Monza e Nike scelgono il minimalismo per la stagione 2026/27. In un’epoca dominata da pattern complessi e dettagli vistosi, il club brianzolo punta invece su un’estetica pulita. Le nuove divise raccontano una storia fatta di radici chiare e di scelte misurate. Chi guarda la maglia nota subito l’intento: semplicità e riconoscibilità sopra ogni cosa.

La filosofia del design: meno è più

Il progetto nasce dall’idea che la semplicità possa diventare distintiva. I designer hanno lavorato per ridurre gli elementi superflui. L’obiettivo era ottenere una maglia immediatamente identificabile, senza ricorrere a gimmick grafici.

Materiale e vestibilità : cura dei tessuti e taglio moderno.

: cura dei tessuti e taglio moderno. Linea estetica : pulizia visiva e assenza di inserti confusivi.

: pulizia visiva e assenza di inserti confusivi. Iconicità: richiami alle silhouette classiche del calcio.

Maglia Home: il rosso che non chiede attenzioni

La nuova maglia Home osa con un’unica scelta forte: il colore. Il rosso Monza copre l’intera superficie. Non ci sono bande o motivi che lo interrompono. Questo approccio crea un segno distintivo netto sul campo.

Dettagli che parlano poco, ma efficacemente

L’unico elemento in contrasto è un colletto bianco. Vaga ispirazione alle divise storiche, senza ripescare la nostalgia pedissequamente. Il colletto bilancia tradizione e semplicità.

Assenza di inserti laterali.

Logo del club e dello sponsor posizionati con sobrietà.

Linee pulite pensate per la visibilità in campo e per la tifoseria.

Maglia Away: il bianco come identità in movimento

La versione da trasferta è costruita sul contrasto. Base bianca e accenti in rosso richiamano l’identità storica. Ma la lettura è moderna. Il kit vuole rappresentare il club lontano dalla Brianza.

Filosofia e funzione

La maglia Away è pensata per chi cerca equilibrio tra tradizione e dinamismo. È una divisa che comunica appartenenza senza bloccare l’innovazione estetica.

L’accoppiata Home-Away: due facce della stessa storia

Affiancate, le due maglie raccontano la stessa identità in chiavi diverse. Condividono rigore e sobrietà. Mostrano come un club possa rinnovarsi senza perdere i tratti essenziali.

Coerenza cromatica tra i kit.

Approccio minimal su entrambe le versioni.

Compatibilità con capi lifestyle per i tifosi.

La campagna: Monza città protagonista

Il lancio non si limita al prodotto. Le immagini promozionali esplorano luoghi storici della città e della Brianza. In questo modo il territorio diventa parte attiva del racconto. Le strade, i monumenti e gli spazi urbani offrono contesti che enfatizzano la semplicità delle maglie.

Disponibilità e come acquistare

I kit saranno in vendita a partire dal 22 agosto. La distribuzione avverrà sui canali ufficiali GTZ e nei punti vendita selezionati. Ecco le informazioni pratiche:

Data di vendita: 22 agosto .

. Canali: sito GTZ e negozi autorizzati.

Versioni disponibili: Home, Away e repliche per tifoseria.

Nike e AC Monza: una collaborazione che guarda avanti

Con Nike come Technical Partner per il 2026/27, il club affida la propria immagine a un marchio globale. La collaborazione punta su qualità dei materiali e visibilità internazionale. Le scelte stilistiche testimoniano una volontà di rassicurare la base e attrarre nuovi appassionati.

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