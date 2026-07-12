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Sfilate moda più belle di sempre: top 10 imperdibili

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Di : Davide Caruso

Le 10 sfilate più belle di tutti i tempi
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Se avete voglia di interrompere lo scroll infinito con qualcosa di davvero emozionante, ecco una selezione di passerelle diventate leggendarie. Queste sfilate non raccontano solo moda: sono piccoli eventi teatrali, performance musicali e scenografie fuori scala. Scoprite perché hanno segnato la storia delle presentazioni fashion.

Sfilate teatrali e storytelling che hanno trasformato la passerella

Dior — Spring/Summer 1998

  • Location: Palais Garnier, Teatro dell’Opera di Parigi.

  • Creatore: John Galliano.

  • Perché è rimasta nella memoria: mise in scena lirica, orchestra e ballerini.

Galliano trasformò la scalinata del teatro in un palcoscenico vivente. Lo show somigliava a un’opera, tra costumi sontuosi e atmosfere drammatiche.

Alexander McQueen — Fall/Winter 2009

  • Set: mucchi di sedie, televisori e scenografie delle sfilate passate.

  • Stile: sofisticato, visionario, quasi fantascientifico.

  • Impatto: un’autorappresentazione estrema del brand.

McQueen portò la propria storia e la sua estetica estrema sulla passerella. Ogni capo dialogava con il caos scenografico.

Marc Jacobs — Fall/Winter 2012

  • Set creativo firmato da Rachel Feinstein.

  • Elementi: collezione elegante, colonna sonora evocativa.

  • Risultato: un’esperienza visiva e sensoriale completa.

La precisione del set unita a una collezione raffinata rese lo show una lezione di stile e composizione scenica.

Musica e performance: quando la passerella diventa palco

Rick Owens — Spring/Summer 2014

  • Idea: ballerini di step al posto dei modelli.

  • Tono: tra esercitazioni militari e cheerleading.

  • Energia: musica incalzante e movimenti ipnotici.

Owens sostituì i nomi della moda con una tribù di performer. Il risultato fu una sfilata che sfidava i cliché e infondeva pura energia.

Pyer Moss — Spring/Summer 2020

  • Performance: il Tabernacle Drip Choir, 90 elementi.

  • Repertorio: gospel, blues e hip-hop.

  • Significato: omaggio alla storia musicale afroamericana.

Kerby Jean‑Raymond ha elevato la sfilata a cerimonia collettiva. Musica e moda si sono fuse per raccontare radici e identità.

Gucci — Spring/Summer 2019

  • Location: Le Palace, teatro simbolo di Parigi.

  • Momento iconico: Jane Birkin canta Baby Alone in Babylon.

  • Direzione creativa: Alessandro Michele.

Michele celebrò la cultura francese con un’atmosfera da sala storica. La tecnologia scenica lasciò spazio all’emozione live.

Universi scenografici: stranezze, sogni e ironia in passerella

Chanel — Spring/Summer 2012

  • Scenografia: Grand Palais trasformato in un enorme acquario.

  • Elementi: cavallucci marini, ostriche e coralli finti.

  • Direzione: Karl Lagerfeld.

Una Venere moderna suonata da Florence Welch galleggiava in un set subacqueo. Lagerfeld portò il pubblico in un sogno visionario.

Chanel — Fall/Winter 2014

  • Idea: un supermercato Chanel nel cuore del Grand Palais.

  • Dettagli: scaffali pieni di prodotti brandizzati.

  • Tono: ironico e sorprendente.

La maison giocò con l’idea del consumo e della quotidianità. La passerella divenne un negozio e la moda una scena di vita.

Moschino Resort — Spring/Summer 2019

  • Stile: circo kitsch e gioioso.

  • Creative director: Jeremy Scott.

  • Emozione: esagerazione, colore e divertimento.

Scott mise in scena un universo pop, dove ironia e celebrazione si fondono in costumi e accessori eccentrici.

Louis Vuitton — Spring/Summer 2014

  • Evento: l’ultimo show di Marc Jacobs per la maison.

  • Atmosfera: nostalgica, come un best‑of della direzione creativa.

  • Perché resta celebre: emozione e celebrazione della storia del brand.

Jacobs chiuse un capitolo con uno spettacolo che guardava indietro. Si respirava la storia della maison in ogni dettaglio.

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