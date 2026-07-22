Grillz: storia e l’inventore dei gioielli per denti e delle bocche d’oro

Un dente rotto su una ciotola di cassava fritta, una poltrona da dentista in Suriname e il ritorno a Brooklyn: così si accese la scintilla che trasformò un accessorio medico in uno dei simboli più riconoscibili dell’hip hop. Da quel rifiuto nacque un’idea che avrebbe cambiato l’estetica delle strade e dei red carpet.

Da Suriname a Brooklyn: l’evento che diede il via ai grillz

Nel 1983 un giovane di Brooklyn torna nel paese d’origine della sua famiglia. Un dentista locale propone una corona d’oro permanente. La scelta di non accettare un intervento irreversibile diventa la molla per un percorso inatteso.

Invece di seguire il piano universitario, il protagonista sceglie di studiare odontotecnica. Impara a fare calchi, a modellare metalli e acrilici. I primi laboratori sono il seminterrato di casa e volti familiari usati come cavie. Da qui nascono i primi pezzi removibili pensati per essere indossati come gioielli.

Eddie Plein: l’artigiano che rivoluzionò la moda dentale

Figlio di immigrati, cresciuto sognando il calcio, Eddie Plein cambia direzione e trasforma un’esperienza personale in un mestiere. Il suo lavoro evolve rapidamente: da esperimenti domestici diventa punto di riferimento per i musicisti emergenti di New York.

1987 – Il primo grande cliente è un rapper del Bronx che mostra i grillz sulla copertina del suo album.

– Il primo grande cliente è un rapper del Bronx che mostra i grillz sulla copertina del suo album. Si apre un negozio nel mercato storico del Queens: il laboratorio diventa meta di una generazione.

Artisti di primo piano passano dalle sue mani, ma la concorrenza porta imitatori e una guerra sui prezzi.

La popolarità porta anche conseguenze amare: pignoramenti, chiusure e un trasferimento ad Atlanta, dove Plein vive una seconda rinascita nel mondo della musica southern hip hop.

Come i grillz si sono affermati nella cultura hip hop

Il salto da oggetto di quartiere a codice identitario è rapido. I grillz diventano simbolo di status, espressione estetica e ribellione creativa. Il design removibile inventato da Plein permette personalizzazioni infinite.

Artisti e tappe chiave

Prime icone: rapper newyorkesi e figure della scena underground.

Diffusione nel Sud: collaborazione con gruppi e artisti di Atlanta.

Esplosione mainstream nel 2005 con un brano popolare che porta il termine “Grillz” alle radio.

Questo accessorio passa dalle copertine ai videoclip, fino ai poster promozionali che invadono le strade cittadine.

Le radici antiche degli ornamenti dentali

La moda moderna dei grillz non nasce nel XX secolo. Decorare i denti con materiali preziosi è pratica millenaria e globale.

Antico Egitto: inserti metallici per distinguere l’élite.

Sud-est asiatico: ornamenti dentali di oltre quattromila anni.

Maya: uso della giada come segno di rango sociale.

Etruschi: protesi in oro già nell’800 a.C., documentate dagli studi antropologici.

La novità di Plein sta nel trasformare queste tradizioni in un prodotto rimovibile e su misura, pensato per il costume urbano contemporaneo.

Dal sottosuolo delle città al lusso dei red carpet

Nel tempo il grillz attraversa ambienti inaspettati. Dalla cultura di strada arriva alla moda alta e alle passerelle.

Volti che hanno portato i grillz sul palcoscenico globale

Artisti pionieri degli anni ‘70 e ‘80 che hanno introdotto l’idea nell’alta moda.

Collaborazioni con designer contemporanei che trasformano il grillz in gioielleria di lusso.

Celebrità internazionali che lo indossano ai grandi eventi, rendendo l’oggetto un simbolo globale.

La contaminazione tra moda e musica rende il grillz un elemento trasversale, indossato tanto nel video musicale quanto sul tappeto rosso.

Concorrenza, declino e rinascita mediatica

L’ascesa porta alla saturazione del mercato. I falsi e i prezzi stracciati erodono il valore del lavoro artigiano. Plein lascia temporaneamente la scena e il suo nome sbiadisce dalle cronache.

Negli anni successivi la storia dietro l’invenzione viene riscoperta. Un regista che lo aveva incontrato nel seminterrato raccoglie materiali, interviste e ricordi. Il risultato è prima un libro e poi un documentario che torna a raccontare le origini autentiche del fenomeno.

Libro che ripercorre il percorso personale e professionale dell’artigiano.

Documentario presentato in anteprima a un importante festival cinematografico nel 2026.

Conoscere questi dettagli serve a leggere la moda contemporanea con occhi diversi: dietro ogni pezzo di metallo c’è una storia di migrazioni, mestieri e scelte personali, iniziata in un seminterrato di Brooklyn e ora raccontata tra pagine e pellicole.

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