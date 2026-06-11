Salomon svela il dietro le quinte dell’Opéra de Paris

Salomon entra nel backstage del Balletto dell’Opéra de Paris per affiancare i suoi 154 danzatori in ogni passo della giornata. Dalle prime esercitazioni al recupero dopo le rappresentazioni, il marchio francese porterà calzature, abbigliamento tecnico e accessori studiati per sostenere la pratica quotidiana di una delle compagnie più prestigiose al mondo.

Una collaborazione che unisce montagna e palcoscenico

A prima vista la partnership può sorprendere. Dietro l’apparente distanza tra sport outdoor e danza classica c’è però una logica chiara. Precisione del gesto, allenamento metodico e controllo del corpo sono principi condivisi. Salomon si inserisce così come Official Equipment Partner, con l’obiettivo di supportare movimenti esigenti sia su sentieri sia in sala prove.

Cosa porta Salomon ai danzatori del Balletto

Prodotti pensati per la quotidianità

Calzature da training per riscaldamento e lavoro a terra.

per riscaldamento e lavoro a terra. Abbigliamento tecnico traspirante per sessioni intense.

Accessori per il recupero e la mobilità.

Soluzioni per gli spostamenti e la protezione nelle pause.

Questi elementi entreranno nell’uso quotidiano dei membri della compagnia. L’offerta è pensata per accompagnare ogni fase della giornata del danzatore.

Movimento: il filo che lega due mondi

La connessione tra Salomon e il Balletto nasce dal rispetto per il gesto e dalla ricerca continua della performance. Il marchio, nato ad Annecy nel cuore delle Alpi, vanta decenni di sviluppo al fianco di atleti di endurance e sport invernali. Lo stesso approccio tecnico si applica ora ai movimenti della danza.

Controllo: esercizi ripetuti per sviluppare precisione.

Preparazione: routine quotidiane per evitare infortuni.

Ricerca: materiali e design che migliorano il gesto.

La prima campagna: raccontare il prima della performance

Per inaugurare la collaborazione, Salomon ha lanciato una campagna visiva con i veri protagonisti della compagnia. Le immagini non celebrano il momento finale sul palco. Mostrano invece tutto ciò che lo anticipa: allenamenti, spostamenti, momenti di cura del corpo.

Questa scelta narrativa mette in luce il lavoro silenzioso che porta alla formula finale. È un invito a osservare la disciplina quotidiana come parte integrante del risultato artistico.

Cosa cambia per il pubblico e per gli artisti

Per i danzatori la partnership significa accesso a materiali tecnici studiati per prestazioni elevate. Per il pubblico, offre una lettura nuova della performance, che valorizza anche il dietro le quinte. L’integrazione tra mondo outdoor e danza apre strade inattese per design e innovazione.

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