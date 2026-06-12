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Calcio per tutti: Cisalfa Sport celebra il gioco inclusivo

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Di : Davide Caruso

Cisalfa Sport celebra il calcio che appartiene a tutti
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Cisalfa Sport lancia una narrazione che riporta il calcio dove è nato: tra marciapiedi, porte improvvisate e pomeriggi che si allungano fino al buio. La nuova campagna “Come se fossi lì” racconta quei frammenti quotidiani dove la partita è vita e lo spazio urbano diventa campo.

Il calcio che nasce per caso: storie dai campetti di quartiere

Non sono gli stadi a dettare le regole qui. Sono i cortili, le piazze, gli spazi ritagliati tra i palazzi. Partite che nascono in un attimo, con regole inventate sul momento. Il pallone che rimbalza sull’asfalto segna il ritmo della giornata.

Questi momenti sono fatti di gesti semplici:

  • un passaggio rubato all’angolo di una strada;

  • un tiro che sbatte sul marciapiede e diventa rimessa;

  • i compagni che urlano per sincronizzarsi.

Emozioni autentiche, non costruite in studio, che attraversano generazioni e mantengono intatto il loro fascino.

Stile e praticità: come si veste chi gioca per il piacere

Accanto al gioco, c’è un codice estetico nato dalla pratica. Le maglie delle nazionali convivono con i jeans sdruciti. Felpe tolte all’ultimo minuto diventano bandiere temporanee.

  • Tute ancora piegate nella borsa.

  • scarpe consumate che raccontano partite infinite.

  • capelli ventosi, sudore che asciuga al sole.

Questo guardaroba non segue trend imposti. È il risultato dell’esperienza quotidiana. È uno stile che vuole essere vissuto, non mostrato.

Il tifo spontaneo: voci, suoni e piccoli rituali

Il pubblico in questi luoghi non è una folla omogenea. È un mosaico di presenze: la nonna al balcone, il barista che alza il volume della radio, il passante che si ferma per vedere.

Come si trasforma la strada in arena

  • Grida che diventano telecronaca improvvisata.

  • Una chiamata dalla cucina per ricordare l’ora di cena.

  • applausi e commenti che accompagnano ogni azione.

Il tifo di quartiere non cerca spettacolo: lo crea con gesti quotidiani. In questo contesto il calcio ritorna a essere linguaggio condiviso, capace di unire vicini e sconosciuti.

Il messaggio della campagna: autenticità e radici urbane

La campagna si propone di catturare dettagli veri. Non scenografie costruite, ma scene rubate alla vita reale. L’obiettivo è chiaro: ricordare che il calcio vive anche lontano dalle luci dei grandi eventi.

La comunicazione punta su immagini e suoni che evocano:

  1. vicinanza e familiarità;

  2. energia spontanea delle strade;

  3. continuità tra passato e presente del gioco.

Con “Come se fossi lì”, il brand invita a riscoprire la dimensione popolare del calcio e a valorizzare quegli spazi urbani che fungono da scuole non ufficiali del gioco.

Coinvolgere la comunità: pratiche e possibilità

La campagna suggerisce idee semplici per riattivare i quartieri:

  • organizzare mini tornei informali;

  • riqualificare parchetti come campetti;

  • promuovere giornate di gioco per tutte le età.

Queste azioni trasformano una piazza qualunque in un centro di relazioni. E offrono un’occasione per riscoprire il valore sociale dello sport.

Immagini e suoni che raccontano l’esperienza

La forza della narrazione sta nei dettagli sensoriali: il rumore del pallone, le risate, la fretta di rientrare a casa. Le immagini della campagna cercano di restituire tutto questo.

Non è solo estetica: è memoria collettiva messa in scena, pronta a essere riconosciuta da chiunque abbia giocato almeno una volta per strada.

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