Inverno feat Ethan non sento più niente: il singolo evoca il desiderio di tornare a sentire

Un nuovo singolo scuote la scena: Non sento più niente, firmato Inverno feat. Ethan, è disponibile dal 9 gennaio. La traccia mescola beat club e sperimentazione, e indaga l’annientamento delle sensazioni con un linguaggio sonoro deciso e corporeo.

Un sound che sfida le etichette: electro experimental pop in primo piano

La canzone evita gli schemi pop più prevedibili. Suoni taglienti si uniscono a bassi profondi. L’energia è fisica e pensata per la pista.

Elementi pop incastonati in atmosfere elettroniche.

Riferimenti a baile funk e sperimentazione sonora.

Produzione orientata al club ma con forte carica emotiva.

Questo mix crea una tensione costante tra distanza emotiva e impulso al contatto.

Parole che frammentano: tre lingue per raccontare l’apatia

I testi si articolano in italiano, inglese e portoghese. Linguaggi diversi diventano strumenti espressivi.

La frammentarietà riflette stati d’animo intermittenti.

Le scelte linguistiche raccontano esperienze personali e contaminazioni culturali.

La voce è trattata come elemento plastico, non solo narrativo.

Non sento più niente non cerca soluzioni. Resta sospesa, più sensazione che spiegazione.

INVERNO — ACT I: il primo atto di un percorso in tre parti

Il 28 novembre 2025 è uscito il primo capitolo del nuovo progetto di Inverno.

Si tratta del primo di tre atti che si concluderanno a marzo 2026. Questo primo episodio definisce la traiettoria artistica futura.

Tracce che aprono una strada

Bacio sulla fronte : un racconto dell’impossibilità d’amare durante la lotta con depressione e apatia.

: un racconto dell’impossibilità d’amare durante la lotta con depressione e apatia. ijwbybb : scritta nel 2023, ha segnato la direzione sonora del progetto.

: scritta nel 2023, ha segnato la direzione sonora del progetto. Non sento più niente: singolo estratto e manifesto emotivo del capitolo.

Il corpo come centro poetico e visivo

Nel progetto il corpo non è solo strumento vocale. È superficie sensibile che trasforma stati mentali in immagine e suono.

La musica di Inverno indaga vulnerabilità, salute mentale e identità con un linguaggio sensoriale.

Il corpo come gabbia e spazio di liberazione.

Immagini e suoni concepiti per restituire una fisicità emotiva.

Collaborazioni, autori e produzione

Il progetto include diverse collaborazioni e scritture condivise. Tra i nomi coinvolti spiccano:

Ethan (feat. su Non sento più niente ).

(feat. su ). Rookley , Jolly Damper , nvct .

, , . Contributi di scrittura da Dacota e Forse Danzica.

Tutte le tracce del primo atto sono firmate da Francesca Rigoni (Inverno) e prodotte da Vincenzo De Fraia.

Immagine di copertina: Andrea Jean Varraud

