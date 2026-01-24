Inverno feat Ethan non sento più niente: il singolo evoca il desiderio di tornare a sentire

Un nuovo singolo scuote la scena: Non sento più niente, firmato Inverno feat. Ethan, è disponibile dal 9 gennaio. La traccia mescola beat club e sperimentazione, e indaga l’annientamento delle sensazioni con un linguaggio sonoro deciso e corporeo.
Un sound che sfida le etichette: electro experimental pop in primo piano
La canzone evita gli schemi pop più prevedibili. Suoni taglienti si uniscono a bassi profondi. L’energia è fisica e pensata per la pista.
- Elementi pop incastonati in atmosfere elettroniche.
- Riferimenti a baile funk e sperimentazione sonora.
- Produzione orientata al club ma con forte carica emotiva.
Questo mix crea una tensione costante tra distanza emotiva e impulso al contatto.
Parole che frammentano: tre lingue per raccontare l’apatia
I testi si articolano in italiano, inglese e portoghese. Linguaggi diversi diventano strumenti espressivi.
- La frammentarietà riflette stati d’animo intermittenti.
- Le scelte linguistiche raccontano esperienze personali e contaminazioni culturali.
- La voce è trattata come elemento plastico, non solo narrativo.
Non sento più niente non cerca soluzioni. Resta sospesa, più sensazione che spiegazione.
INVERNO — ACT I: il primo atto di un percorso in tre parti
Il 28 novembre 2025 è uscito il primo capitolo del nuovo progetto di Inverno.
Si tratta del primo di tre atti che si concluderanno a marzo 2026. Questo primo episodio definisce la traiettoria artistica futura.
Tracce che aprono una strada
- Bacio sulla fronte: un racconto dell’impossibilità d’amare durante la lotta con depressione e apatia.
- ijwbybb: scritta nel 2023, ha segnato la direzione sonora del progetto.
- Non sento più niente: singolo estratto e manifesto emotivo del capitolo.
Il corpo come centro poetico e visivo
Nel progetto il corpo non è solo strumento vocale. È superficie sensibile che trasforma stati mentali in immagine e suono.
La musica di Inverno indaga vulnerabilità, salute mentale e identità con un linguaggio sensoriale.
- Il corpo come gabbia e spazio di liberazione.
- Immagini e suoni concepiti per restituire una fisicità emotiva.
Collaborazioni, autori e produzione
Il progetto include diverse collaborazioni e scritture condivise. Tra i nomi coinvolti spiccano:
- Ethan (feat. su Non sento più niente).
- Rookley, Jolly Damper, nvct.
- Contributi di scrittura da Dacota e Forse Danzica.
Tutte le tracce del primo atto sono firmate da Francesca Rigoni (Inverno) e prodotte da Vincenzo De Fraia.
Immagine di copertina: Andrea Jean Varraud
