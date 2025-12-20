Junior Cally si è sposato: promesse a Margherita tra amore, padel e musica

Il 6 settembre 2025 Antonio Signore, noto come Junior Cally, ha pronunciato il suo sì a Margherita. Un matrimonio celebrato tra emozione e gesti intimi, che segna un capitolo nuovo della vita privata e artistica del rapper romano.

Nozze a Cortona: il giorno della promessa

La cerimonia si è svolta a Cortona, luogo della proposta e cornice scelta per la festa. Gli istanti più intensi sono stati quelli legati allo scambio degli anelli e alle parole tra i due sposi.

Un anello deciso mesi prima

Junior Cally ha scelto l’anello con largo anticipo. Ha chiesto la benedizione al padre di Margherita e, durante una passeggiata, ha reso pubblico il suo sentimento con un gesto spontaneo.

La storia tra Junior Cally e Margherita

La coppia vive insieme da circa quattro anni. Margherita aveva un ruolo nel management dell’artista, pur senza essere direttamente impegnata nei suoi progetti musicali.

Incontro quasi casuale e rapporto cresciuto lontano dai riflettori.

Relazione mantenuta riservata nei primi tempi.

Convenzione familiare per la proposta e forte carica emotiva.

Sanremo 2020 e la svolta professionale

La partecipazione al Festival di Sanremo 2020 è stata una tappa che ha cambiato la traiettoria pubblica di Junior Cally. L’esposizione e le polemiche hanno avuto effetti forti sulla sua vita e carriera.

Il palco che ha acceso la discussione

Per la prima volta l’artista si è mostrato al pubblico senza maschera, in un contesto che ha riacceso il dibattito sui suoi contenuti. L’impatto mediatico è stato ampio e doloroso per lui.

La pausa e la rinascita creativa

Tra lockdown e difficoltà personali, Cally si è temporaneamente fermato. Ha rinunciato all’uscita di un album pronto e ha affrontato un percorso di cura per ritrovare equilibrio.

Al rientro ha pubblicato il disco Deviazioni, un lavoro che racconta la sua attuale posizione interiore. Tuttavia, la musica non è più l’unica bussola della sua giornata.

Dal palco al campo: il padel come nuova passione

Negli ultimi anni il rapper ha coltivato il padel fino a trasformarlo in una seconda professione. Oggi è maestro e gestisce un circolo sportivo.

Società e collaborazioni con nomi noti dello spettacolo.

Risultati agonistici: posizione tra i primi 250 giocatori italiani.

Approccio totale allo sport, non solo come alternativa.

Tra i soci e i partner del progetto sportivo figurano volti noti del mondo televisivo e dello sport.

Le parole scambiate durante il matrimonio e la commozione

In chiesa e poi in festa, Junior Cally ha dedicato parole intense alla moglie. Ha ammesso di sentire la pressione del desiderio di tornare sul palco, ma ha preferito godersi il momento presente.

Il matrimonio è stato definito da lui come il concerto più bello della sua vita, una metafora che ha messo insieme musica e affetto. Le immagini più toccanti sono state condivise sulle storie Instagram della coppia.

Musica, lacrime e ringraziamenti

La sposa è entrata accompagnata da un brano celebre che ha suggellato l’atmosfera. Poco dopo, l’artista ha raccontato di essere stato sopraffatto dall’emozione e dall’affetto di amici e parenti.

Nei giorni successivi ha pubblicato messaggi in cui ammette di non riuscire a riguardare foto e video della giornata per la forte intensità provata.

Progetti futuri: famiglia, sport e possibilità musicali

Il futuro di Junior Cally sembra articolarsi su più fronti. Al centro ci saranno la vita familiare e il mestiere nel padel, con la musica che resta una possibile direzione futura.

Impegni legati al circolo sportivo.

Voglia di scrivere nuovi brani, senza fretta.

Presenza pubblica monitorata dopo le esperienze recenti.

Appuntamenti e apparizioni recenti

Solo poche settimane prima del sì, l’artista era ospite al Giffoni Film Festival. Lì aveva parlato del suo momento di vita tra sport e creatività, anticipando un cambio di prospettiva.

