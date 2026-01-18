Madonna canta la bambola di Patty Pravo per Dolce e Gabbana: video e audio

Madonna sorprende ancora: la star internazionale propone una versione interamente in italiano di La Bambola, il celebre brano di Patty Pravo del 1968, come colonna sonora della nuova campagna globale The One firmata Dolce & Gabbana. L’operazione fonde pop internazionale e storia della musica italiana, attirando subito l’attenzione dei media e dei fan.

Madonna e il progetto per The One di Dolce & Gabbana

La notizia arriva dopo settimane di voci e indiscrezioni. Fonti vicine al progetto confermano che Madonna ha registrato la cover appositamente per lo spot.

La traccia è firmata come “La bambola (for Dolce & Gabbana – The One)”. Non sarà inserita nel prossimo album di inediti della cantante. Resta dunque un’esclusiva legata alla campagna pubblicitaria.

Un arrangiamento moderno con radici storiche

La produzione e il missaggio sono stati curati da Stuart Price, collaboratore di lunga data di Madonna. Il suono mescola elettronica contemporanea e richiami orchestrali.

Questo incontro artistico ribadisce il legame tra la pop star e l’Italia. Anche la scelta del brano è un omaggio diretto a un’icona della scena italiana.

La vicenda di La Bambola: rifiuti, scetticismo e trionfo

Il pezzo nasce nel 1968 dall’incontro creativo tra Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini. La strada verso il successo fu tortuosa.

Chi lo rifiutò e chi lo portò al successo

Il brano fu proposto a vari artisti dell’epoca.

Fu rifiutato da nomi come Caterina Caselli , Little Tony e i Rokes .

, e i . Alla fine lo incise Patty Pravo, inizialmente poco convinta.

La registrazione avvenne sotto la spinta della casa discografica. L’arrangiamento orchestrale di Ruggero Cini trasformò la canzone in un successo immediato.

Il brano conquistò premi e classifiche e divenne un simbolo del periodo.

Il messaggio del testo e la sua modernità

Il testo parla della condizione femminile e del rifiuto di essere trattata come un oggetto. È un tema che ha mantenuto la sua rilevanza negli anni.

Per Madonna, artista spesso associata a messaggi di emancipazione, la scelta risuona in modo naturale. La cover può essere letta come un ponte tra due diverse stagioni del pop.

Versioni, reinterpretazioni e cinema

La Bambola ha viaggiato nel mondo e nelle arti. È stata reinterpretata in molte lingue e ha arricchito colonne sonore celebri.

Versioni internazionali: francese, spagnolo, tedesco, finlandese.

Riletture italiane: Giusy Ferreri , Dargen D’Amico a Sanremo 2022.

, a Sanremo 2022. Parodie e reinvenzioni: la stessa Patty Pravo nel 2008 in chiave rock.

nel 2008 in chiave rock. Presenze cinematografiche: film come Romanzo Criminale, The American, Respiro e Bambola lo hanno inserito nelle loro colonne sonore.

Cosa sappiamo della campagna e dello spot

Lo spot propone immagini eleganti e un sound che miscela classico e contemporaneo. La voce di Madonna suggerisce una nuova lettura del brano.

Il teaser include una frase evocativa: “Sospesa nella notte, la pioggia svela segreti”. L’effetto è cinematografico e misterioso.

Dettagli tecnici e crediti

Artista: Madonna .

. Brano: La bambola (versione per The One ).

(versione per ). Produzione e missaggio: Stuart Price .

. Distribuzione: esclusiva legata alla campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana.

Reazioni e attese

La mossa ha già acceso commenti sui social e tra gli appassionati di musica. Alcuni sottolineano il valore simbolico dell’omaggio.

Altri attendono di ascoltare la traccia completa e vedere lo spot integrale.

