HBO Max in Italia: costo abbonamento, dove vederla e cosa cambia per gli abbonati NOW

È ufficiale: il catalogo di Warner Bros. Discovery arriva in Italia con una piattaforma unica che mette insieme film, serie, sport e produzioni originali. Scopri come accedere, quanto costa e cosa cambia per chi usa già servizi come Prime Video, TIMVISION o NOW.

Dove vedere HBO Max: web, app e partner italiani

HBO Max è ora disponibile per il pubblico italiano su più fronti. Si può usare il sito ufficiale, scaricare l’app su dispositivi mobile e smart TV, o attivare il servizio come componente aggiuntiva dentro piattaforme già note.

Accesso web : servizio raggiungibile dal browser all’indirizzo ufficiale.

: servizio raggiungibile dal browser all’indirizzo ufficiale. App : disponibile per smartphone, tablet e smart TV compatibili.

: disponibile per smartphone, tablet e smart TV compatibili. Integrazione con piattaforme partner, per attivare l’abbonamento senza passare dal sito.

Prezzi e piani attivabili tramite Prime Video

Amazon Prime Video distribuirà HBO Max in Italia come abbonamento opzionale. L’intento è offrire piani differenziati per esigenze e budget diversi.

Piani mensili e caratteristiche principali

Base con pubblicità : streaming in Full HD su 2 dispositivi. Prezzo: €5,99/mese.

: streaming in Full HD su 2 dispositivi. Prezzo: €5,99/mese. Standard : Full HD su 2 device e fino a 30 download (con limitazioni). Prezzo: €11,99/mese.

: Full HD su 2 device e fino a 30 download (con limitazioni). Prezzo: €11,99/mese. Premium : fino a 4 dispositivi in 4K Ultra HD con Dolby Atmos dove disponibile. Include 100 download (con limitazioni). Prezzo: €16,99/mese.

: fino a 4 dispositivi in 4K Ultra HD con Dolby Atmos dove disponibile. Include 100 download (con limitazioni). Prezzo: €16,99/mese. Pacchetto Sport: opzionale su qualsiasi piano. Contenuti con pubblicità e visione contemporanea limitata a 2 device. Prezzo: €3/mese.

Queste opzioni vengono offerte nell’ambito di un accordo pluriennale tra Warner Bros. Discovery e Amazon.

Offerte combinate: cosa propone TIM con TimVision

Per il lancio in Italia, TIM ha stretto una partnership con Warner Bros. Discovery. L’intesa consente ai clienti TIM di ricevere contenuti esclusivi e pacchetti integrati.

Pacchetti a partire da €7/mese che includono l’intero catalogo HBO Max insieme a TimVision Play.

che includono l’intero catalogo HBO Max insieme a TimVision Play. Alcune offerte combinano anche Netflix e Infinity Plus , secondo la promozione scelta.

e , secondo la promozione scelta. Il bundle include inoltre i canali Eurosport e CNN International tramite discovery+, già parte di TimVision Play.

La collaborazione punta a rendere semplice l’accesso ai contenuti premium per gli abbonati TIM.

Portobello: produzione originale italiana disponibile su HBO Max, diretta da Marco Bellocchio

Che effetti avrà sui clienti di NOW e Sky

L’arrivo di HBO Max modifica l’ecosistema delle piattaforme in Italia. L’esclusiva pluriennale che legava i contenuti Warner Bros. Discovery a NOW termina, e Warner riporta il suo materiale sulla propria piattaforma.

Trasferimenti e diritti di distribuzione

Catalogo storico come I Soprano, The Wire e Sex and the City si sposterà progressivamente su HBO Max.

come I Soprano, The Wire e Sex and the City si sposterà progressivamente su HBO Max. Per le serie già in onda su Sky/NOW esiste un accordo di transizione. Alcune stagioni continueranno a essere diffuse contemporaneamente su entrambi i servizi.

Questo può significare che, per alcune serie, su NOW rimarrà solo l’ultima stagione mentre le stagioni precedenti saranno su HBO Max.

Tra le produzioni coperte dall’accordo di transizione figurano titoli di grande richiamo come Euphoria, The White Lotus e The Last of Us.

Infine, dal 2026 in poi le nuove produzioni HBO e Warner saranno esclusive di HBO Max e non approderanno più su NOW.

