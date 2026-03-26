Che tempo che fa stasera su Nove: ospiti di Fabio Fazio dell’8 marzo

Stasera, domenica 8 marzo 2026, torna l’appuntamento televisivo che mescola attualità, musica e cultura: Fabio Fazio conduce una nuova puntata di Che tempo che fa sul Nove e in streaming su discovery+, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra ospiti musicali, riflessioni e volti noti dello spettacolo emergono temi importanti e performance dal vivo.

Prima parte: la serata e dove seguirla

La trasmissione va in onda in prima serata, con diretta e contenuti extra disponibili online. Il format resta un mix di interviste, appuntamenti culturali e momenti musicali. Il canale Nove e la piattaforma discovery+ ospitano la puntata e i servizi correlati.

Educazione affettiva al centro: ospiti e temi

In apertura la puntata affronta il tema dell’educazione affettiva, scelto per la coincidenza con la Giornata internazionale della donna. Intervengono Gino Cecchettin e il filosofo e divulgatore Lorenzo Gasparrini, legati alla Fondazione Giulia Cecchettin.

Argomenti trattati

Importanza del dialogo nelle scuole e in famiglia.

Proposte didattiche e iniziative della fondazione.

Percorsi formativi e laboratori per adolescenti.

Musica e ricordi di Sanremo: Patty Pravo e Arisa

La parte musicale accoglie due protagoniste del festival. Patty Pravo torna a parlare della sua esperienza a Sanremo con il brano Opera e dei quasi 60 anni di carriera. Arisa si esibisce dal vivo con Magica favola, il pezzo che le ha regalato la quarta posizione all’ultima edizione della kermesse.

Performance live di Arisa .

. Racconti e aneddoti del percorso artistico di Patty Pravo .

. Riflessioni sul ruolo di Sanremo nella carriera degli artisti.

Teatro, politica e un progetto su Putin raccontato da Massini

Il mondo della cultura trova spazio con Stefano Massini, che presenta IO, VLADIMIR – Stefano Massini racconta Putin, l’evento televisivo in onda l’11 marzo sul Nove. Si tratta di un’opera che interpreta l’ascesa politica di Vladimir Putin.

Temi chiave dell’evento

La disciplina e i meccanismi dei servizi segreti.

L’ossessione per il potere e le sue conseguenze.

Una biografia immaginaria costruita su fatti reali.

Alla discussione culturale partecipano anche voci del giornalismo e dello spettacolo, tra cui Massimo Lopez, il critico Aldo Grasso, il direttore de Il Post Francesco Costa, l’editorialista Massimo Giannini, la giornalista Cecilia Sala, l’inviato Nello Scavo e il virologo Roberto Burioni.

Il Tavolo: risate, musica e campioni olimpici

La serata procede con Che tempo che fa – Il Tavolo, spazio tradizionale per battute, riflessioni e ospiti fissi. La formula punta ancora su ironia e varietà.

Presenze fisse: Nino Frassica , Mara Maionchi , Cristiano Malgioglio , Gigi Marzullo , Orietta Berti , Francesco Paolantoni , Giucas Casella .

, , , , , , . Ospiti speciali: il campione olimpico Simone Deromedis , oro nello skicross alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 .

, oro nello skicross alle . Intrattenimento comico con Raul Cremona, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani e la Signora Coriandoli.

Come seguire e cosa aspettarsi dalla puntata

La diretta promette approfondimenti, esibizioni musicali e dibattiti su temi attuali. Sono previste clip, intermezzi comici e momenti dedicati allo spettacolo e alla cronaca.

Canale televisivo: Nove .

. Streaming e contenuti extra: discovery+ .

. Orario di inizio: sera, domenica 8 marzo 2026.

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