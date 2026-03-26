Che tempo che fa stasera su Nove: ospiti di Fabio Fazio dell’8 marzo

Stasera, domenica 8 marzo 2026, torna l’appuntamento televisivo che mescola attualità, musica e cultura: Fabio Fazio conduce una nuova puntata di Che tempo che fa sul Nove e in streaming su discovery+, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra ospiti musicali, riflessioni e volti noti dello spettacolo emergono temi importanti e performance dal vivo.
Prima parte: la serata e dove seguirla
La trasmissione va in onda in prima serata, con diretta e contenuti extra disponibili online. Il format resta un mix di interviste, appuntamenti culturali e momenti musicali. Il canale Nove e la piattaforma discovery+ ospitano la puntata e i servizi correlati.
Educazione affettiva al centro: ospiti e temi
In apertura la puntata affronta il tema dell’educazione affettiva, scelto per la coincidenza con la Giornata internazionale della donna. Intervengono Gino Cecchettin e il filosofo e divulgatore Lorenzo Gasparrini, legati alla Fondazione Giulia Cecchettin.
Argomenti trattati
- Importanza del dialogo nelle scuole e in famiglia.
- Proposte didattiche e iniziative della fondazione.
- Percorsi formativi e laboratori per adolescenti.
Musica e ricordi di Sanremo: Patty Pravo e Arisa
La parte musicale accoglie due protagoniste del festival. Patty Pravo torna a parlare della sua esperienza a Sanremo con il brano Opera e dei quasi 60 anni di carriera. Arisa si esibisce dal vivo con Magica favola, il pezzo che le ha regalato la quarta posizione all’ultima edizione della kermesse.
- Performance live di Arisa.
- Racconti e aneddoti del percorso artistico di Patty Pravo.
- Riflessioni sul ruolo di Sanremo nella carriera degli artisti.
Teatro, politica e un progetto su Putin raccontato da Massini
Il mondo della cultura trova spazio con Stefano Massini, che presenta IO, VLADIMIR – Stefano Massini racconta Putin, l’evento televisivo in onda l’11 marzo sul Nove. Si tratta di un’opera che interpreta l’ascesa politica di Vladimir Putin.
Temi chiave dell’evento
- La disciplina e i meccanismi dei servizi segreti.
- L’ossessione per il potere e le sue conseguenze.
- Una biografia immaginaria costruita su fatti reali.
Alla discussione culturale partecipano anche voci del giornalismo e dello spettacolo, tra cui Massimo Lopez, il critico Aldo Grasso, il direttore de Il Post Francesco Costa, l’editorialista Massimo Giannini, la giornalista Cecilia Sala, l’inviato Nello Scavo e il virologo Roberto Burioni.
Il Tavolo: risate, musica e campioni olimpici
La serata procede con Che tempo che fa – Il Tavolo, spazio tradizionale per battute, riflessioni e ospiti fissi. La formula punta ancora su ironia e varietà.
- Presenze fisse: Nino Frassica, Mara Maionchi, Cristiano Malgioglio, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Francesco Paolantoni, Giucas Casella.
- Ospiti speciali: il campione olimpico Simone Deromedis, oro nello skicross alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.
- Intrattenimento comico con Raul Cremona, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani e la Signora Coriandoli.
Come seguire e cosa aspettarsi dalla puntata
La diretta promette approfondimenti, esibizioni musicali e dibattiti su temi attuali. Sono previste clip, intermezzi comici e momenti dedicati allo spettacolo e alla cronaca.
- Canale televisivo: Nove.
- Streaming e contenuti extra: discovery+.
- Orario di inizio: sera, domenica 8 marzo 2026.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.