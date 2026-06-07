Fasma e GG: nuovo singolo Tulipani, un urlo di parole pensate

Venerdì 5 giugno Fasma ha lanciato il suo nuovo singolo Tulipani, un brano che mescola delicatezze al pianoforte e impeti rock. La canzone segna un passo nella direzione più intima iniziata con l’EP Re Lucertola Tiranna e svela un equilibrio tra dolcezza e abrasività sonora.

Uscita, produzione e sonorità del nuovo singolo

Il pezzo arriva in collaborazione con il produttore GG. La scelta strumentale gioca su due poli opposti: linee di piano morbide e un ritornello mosso da chitarre distorte. Questo contrasto sostiene il racconto vocale.

Data di pubblicazione : 5 giugno.

: 5 giugno. Produttore : GG.

: GG. Caratteristica sonora: piano intimo vs chitarre e bassi decisi.

Di cosa parla “Tulipani”: temi e atmosfera

La traccia esplora la stanchezza emotiva, le dinamiche che si ripetono e la voglia di interromperle. I testi raccontano tensioni quotidiane, spostamenti emotivi e notti che pesano. L’approccio lirico è vulnerabile, ma non si nasconde dietro un arrangiamento edulcorato.

Fasma definisce il brano come un contrasto voluto: il titolo richiama un’immagine gentile, mentre il contenuto rivela ferite e la necessità di reagire. La sofferenza diventa spinta per cambiare e alzare lo sguardo.

Dettagli narrativi e linguaggio musicale

Il racconto sonoro non nasconde il dolore. Le strofe adottano un registro più contenuto e riflessivo. Il ritornello esplode con chitarre che non ammorbidiscono il messaggio. Questa alternanza crea una tensione espressiva.

Versi intimi che descrivono abitudini e distanze emotive.

Ritornello energico che mette a nudo la frattura emotiva.

Produzione che sostiene il dualismo testo-musica.

Il percorso artistico di Fasma: dal WFK a Sanremo

Dietro il nome d’arte Fasma c’è Tiberio Fazioli, romano classe 1996. Nel 2016 ha co-fondato la crew WFK insieme a GG. Da allora la sua carriera ha oscillato tra pop rap e emo-rap, con performance e dischi che ne hanno segnato l’evoluzione.

Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con Per sentirmi vivo, certificato doppio disco di platino. L’anno successivo è tornato all’Ariston tra i Big con Parlami. Recentemente ha pubblicato l’EP Re Lucertola Tiranna, che ha aperto una fase più raccolta del suo lavoro.

Credits completi e collaboratori

La realizzazione di Tulipani è il risultato di più professionalità. Ecco i principali nomi coinvolti:

Autore : Tiberio Fazioli.

: Tiberio Fazioli. Compositori : Luigi Zammarano, Raffaele Riefoli, Diego Amantini.

: Luigi Zammarano, Raffaele Riefoli, Diego Amantini. Produttore: GG.

Dove ascoltare e come seguire Fasma

Il singolo è disponibile sulle principali piattaforme di streaming. Per restare aggiornati sulle novità e i live, segui gli account ufficiali.

Instagram : @fasma_wfk

: @fasma_wfk Spotify: profilo artista (cerca “Fasma”)

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