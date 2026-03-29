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Bonus fino a 4.000 euro per microcar e quadricicli elettrici: via dalle 12 di oggi

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Di : Serena Gualtieri

Incentivi per microcar e quadricicli elettrici: dalle 12 di oggi via al bonus. Fino a 4.000 euro
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Da oggi, 18 marzo, il Governo riapre la finestra per gli incentivi destinati ai veicoli leggeri elettrici e ibridi. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riallestito il portale per gli ecobonus della categoria L: moto, scooter, tricicli e quadricicli possono ora beneficiare degli sconti direttamente in concessionaria.

Come funziona la pratica in concessionaria: prenotazione e sconto immediato

La procedura è pensata per essere rapida e semplice. Non è il cittadino a inoltrare la richiesta al Ministero. La prenotazione del contributo è gestita dal venditore, che applica lo sconto già in fase di vendita.

  • Il cliente sceglie il veicolo in concessionaria.

  • Si firma il contratto di acquisto o leasing.

  • Il venditore verifica la disponibilità dei fondi sul portale ministeriale.

  • Se confermati, il contributo viene scontato sul prezzo di listino.

Se si opta per la rottamazione, è necessario portare i documenti del mezzo da demolire. Per il resto, la procedura non richiede passaggi amministrativi complessi.

Importo dell’ecobonus: percentuali, massimali e condizioni

Il calcolo del contributo avviene in percentuale sul prezzo di acquisto del veicolo nuovo. Esistono due principali scenari:

  • 30% del prezzo, fino a 3.000 euro senza rottamazione.

  • 40% del prezzo, fino a 4.000 euro con rottamazione di un mezzo idoneo.

Veicoli ammessi e modalità di acquisto

Gli incentivi si applicano esclusivamente a veicoli nuovi di fabbrica. Possono usufruirne sia gli acquisti che i contratti di leasing.

  • Ciclomotori a due e tre ruote

  • Motocicli, anche con sidecar

  • Tricicli

  • Quadricicli leggeri e non leggeri

L’ecobonus non copre i veicoli usati.

Requisiti per ottenere il bonus fino a 4.000 euro

Per mantenere il diritto al contributo, il veicolo acquistato deve rimanere nella disponibilità dell’acquirente per almeno 12 mesi.

Nel caso di rottamazione, il mezzo da demolire deve:

  1. appartenere alla stessa categoria L;

  2. essere posseduto da almeno 12 mesi;

  3. rientrare in una classe ambientale tra Euro 0 ed Euro 3.

Sono attese ulteriori specifiche operative da parte del MIMIT su alcuni dettagli tecnici.

Disponibilità dei fondi e rischio esaurimento: cosa sapere

Il fondo destinato agli incentivi per la categoria L è limitato e distribuito in base all’ordine di prenotazione. La dotazione complessiva è di 30 milioni di euro.

Per questo motivo potrebbe verificarsi un effetto “click day”: i contributi possono esaurirsi molto rapidamente nelle prime ore. Alcuni consigli pratici:

  • Contattare in anticipo più concessionarie per verificare la disponibilità.

  • Richiedere conferma scritta della prenotazione del bonus.

  • Preparare i documenti per la rottamazione se si intende ottenere il massimale.

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