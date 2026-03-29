Bonus fino a 4.000 euro per microcar e quadricicli elettrici: via dalle 12 di oggi

Da oggi, 18 marzo, il Governo riapre la finestra per gli incentivi destinati ai veicoli leggeri elettrici e ibridi. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riallestito il portale per gli ecobonus della categoria L: moto, scooter, tricicli e quadricicli possono ora beneficiare degli sconti direttamente in concessionaria.
Come funziona la pratica in concessionaria: prenotazione e sconto immediato
La procedura è pensata per essere rapida e semplice. Non è il cittadino a inoltrare la richiesta al Ministero. La prenotazione del contributo è gestita dal venditore, che applica lo sconto già in fase di vendita.
- Il cliente sceglie il veicolo in concessionaria.
- Si firma il contratto di acquisto o leasing.
- Il venditore verifica la disponibilità dei fondi sul portale ministeriale.
- Se confermati, il contributo viene scontato sul prezzo di listino.
Se si opta per la rottamazione, è necessario portare i documenti del mezzo da demolire. Per il resto, la procedura non richiede passaggi amministrativi complessi.
Importo dell’ecobonus: percentuali, massimali e condizioni
Il calcolo del contributo avviene in percentuale sul prezzo di acquisto del veicolo nuovo. Esistono due principali scenari:
- 30% del prezzo, fino a 3.000 euro senza rottamazione.
- 40% del prezzo, fino a 4.000 euro con rottamazione di un mezzo idoneo.
Veicoli ammessi e modalità di acquisto
Gli incentivi si applicano esclusivamente a veicoli nuovi di fabbrica. Possono usufruirne sia gli acquisti che i contratti di leasing.
- Ciclomotori a due e tre ruote
- Motocicli, anche con sidecar
- Tricicli
- Quadricicli leggeri e non leggeri
L’ecobonus non copre i veicoli usati.
Requisiti per ottenere il bonus fino a 4.000 euro
Per mantenere il diritto al contributo, il veicolo acquistato deve rimanere nella disponibilità dell’acquirente per almeno 12 mesi.
Nel caso di rottamazione, il mezzo da demolire deve:
- appartenere alla stessa categoria L;
- essere posseduto da almeno 12 mesi;
- rientrare in una classe ambientale tra Euro 0 ed Euro 3.
Sono attese ulteriori specifiche operative da parte del MIMIT su alcuni dettagli tecnici.
Disponibilità dei fondi e rischio esaurimento: cosa sapere
Il fondo destinato agli incentivi per la categoria L è limitato e distribuito in base all’ordine di prenotazione. La dotazione complessiva è di 30 milioni di euro.
Per questo motivo potrebbe verificarsi un effetto “click day”: i contributi possono esaurirsi molto rapidamente nelle prime ore. Alcuni consigli pratici:
- Contattare in anticipo più concessionarie per verificare la disponibilità.
- Richiedere conferma scritta della prenotazione del bonus.
- Preparare i documenti per la rottamazione se si intende ottenere il massimale.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.