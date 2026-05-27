Lol Halloween: cast svelato dello speciale su Prime Video

Prime Video lancia uno speciale di LOL pensato per la notte di Halloween, con volti amatissimi del programma pronti a sfidarsi tra battute e spaventi. L’appuntamento unisce comicità e atmosfera da brivido, progettato per intrattenere il pubblico con sorprese e colpi di scena.
Cast e ritorni: chi accende la sfida
Per lo LOL Halloween Special Prime Video ha convocato alcuni protagonisti delle passate edizioni. Sul palco ritornano:
- Maccio Capatonda
- Katia Follesa
- Lucia Ocone
- Herbert Ballerina
- Brenda Lodigiani
- Andrea Pisani
I concorrenti si affronteranno in una prova unica. Lo show durerà circa 4 ore consecutive. Non basta resistere alla risata. Bisogna anche saper gestire la paura.
Regole rinnovate per la serata di paura
Come funzionano ammonizioni ed espulsioni
La formula subisce modifiche pensate per l’atmosfera horror. Le penalità arrivano in due momenti distinti.
- Al primo scoppio di risata scatta il cartellino giallo.
- Al primo spavento valido scatta anch’esso il cartellino giallo.
- Dopo l’ammonizione, un errore successivo può portare al cartellino rosso e all’espulsione.
Il concorrente che manterrà il controllo fino alla fine si aggiudicherà il montepremi. Il vincitore riceverà 100.000 euro da destinare in beneficenza.
Commento, gag e l’agenzia che fa paura
La regia e il commento sono affidati alla voce pungente della Gialappa’s Band. Giorgio Gherarducci e Marco Santin accompagneranno ogni momento con osservazioni taglienti.
Nello speciale tornerà anche Lillo Petrolo, ma con un ruolo inedito. Il comico interpreta il capo di un’agenzia speciale. Si tratta di un’agenzia che recluta mostri. Questi irromperanno nello show per provare a spaventare i partecipanti.
- La Gialappa’s Band commenta la gara in diretta.
- Lillo introduce interventi scenici e incursioni a tema.
- Le performance mischiano improvvisazione e set studiati per creare tensione comica.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.