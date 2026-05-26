Comicon Napoli 2026: programma del 1° maggio e 5 eventi da non perdere

La seconda giornata del COMICON Napoli 2026 esplode di eventi: ospiti internazionali, anteprime cinematografiche, incontri con autori e talk su videogiochi e doppiaggio. Il 1° maggio promette una programmazione intensa e diversificata che attrae appassionati di fumetto, cinema e cultura pop.
Gli appuntamenti clou del 1° maggio a COMICON Napoli
- Kazuhiko Torishima (12:30) – l’editor che ha segnato la storia del manga con Dragon Ball e Dr. Slump racconta aneddoti e retroscena.
- Crystal Reed (12:00) – l’attrice nota per Teen Wolf e Gotham incontra i fan e parla del suo percorso.
- Luca Parmitano insieme a Caparezza e Leo Ortolani (14:00) – un dialogo tra spazio, musica e fumetto sul Main Stage.
- Mortal Kombat II (16:30) – proiezione in anteprima del nuovo film tratto dal celebre videogioco.
- Millennium Actress (19:30) – evento speciale con introduzione e dibattito attorno al capolavoro di Satoshi Kon.
Programma orario: mattina, primo pomeriggio, pomeriggio e sera
Mattina: incontri e sessioni dedicate agli ospiti
- 12:00 – Crystal Reed | Auditorium Teatro Mediterraneo. L’attrice ripercorre la sua carriera tra serie TV e progetti genre. Ticket-invito richiesto dalle 10:00.
- 12:00 – Dark Shots | Sala Pazienza. Tavola rotonda con David Mack, Sara Pichelli, Federico Mele e Francesco Marcantonini su atmosfere noir e sperimentazione nel fumetto.
- 12:30 – Kazuhiko Torishima | Sala Italia. Una sessione esclusiva con l’editor che ha scoperto Akira Toriyama e contribuito alla storia del manga. Ticket-invito richiesto.
Primo pomeriggio: letteratura per ragazzi, adattamenti e videogiochi
- 13:00 – Elisabetta Dami | Sala Pazienza. La creatrice di Geronimo Stilton parla del successo editoriale del personaggio. Servizio LIS disponibile.
- 14:00 – Main Stage. Incontro-evento con Luca Parmitano, Caparezza e Leo Ortolani. Spazio e creatività a confronto.
- 14:00 – L’amica geniale in graphic novel | Sala Pazienza. Mara Cerri e Chiara Lagani raccontano l’adattamento dell’opera di Elena Ferrante.
- 14:45 – Jane Perry e Kirsty Rider | Hyperstage. Il lavoro di doppiaggio, motion capture e performance nei videogiochi moderni.
Pomeriggio: anteprime film e incontri con autori internazionali
- 16:30 – Anteprima Mortal Kombat II | Auditorium Teatro Mediterraneo. Proiezione speciale con introduzione da parte degli ospiti. Ingresso con biglietto aggiuntivo.
- 17:00 – Deniz Camp | Sala Pazienza. L’autore statunitense presenta i suoi progetti tra indie e grande editoria.
- 18:00 – La Pop wave palestinese | Sala Pazienza. Discussione su arte, fumetto e animazione come strumenti di memoria e resistenza.
Sera: eventi cinematografici ed approfondimenti
- 19:30 – Millennium Actress | Auditorium Teatro Mediterraneo. Restituzione in sala del film di Satoshi Kon, con introduzione e dibattito insieme ai Criticoni e a Dario Moccia. Posti limitati.
Ospiti internazionali e focus sui media: fumetto, cinema e gaming
Il festival mescola nomi storici e voci emergenti. Tra gli ospiti internazionali figurano creatori di fumetto, attori e performer del mondo videoludico.
- Autori di fumetto: David Mack, Sara Pichelli, Deniz Camp e altri condividono processi creativi e progetti.
- Attori e creator: Crystal Reed porta la sua esperienza nelle serie TV e nei progetti di genere.
- Professionisti del gaming: Jane Perry e Kirsty Rider esplorano i confini tra recitazione e tecnologia.
- Editor storici: l’intervento di Kazuhiko Torishima è un’occasione per entrare nei retroscena del manga giapponese.
Biglietti, pass e indicazioni per l’accesso
L’accesso al COMICON richiede biglietti nominativi con documento d’identità valido. Alcuni incontri prevedono ticket aggiuntivi.
- Intero: 20 euro.
- Ridotto (6-11 anni): 10 euro.
- Prevendita: supplemento di +1,50 euro.
- Abbonamento per più giorni: 46 euro. Prev. +2 euro.
- Jungle Pass: 250 euro. Al momento sold out. Include privilegi esclusivi come area riservata e merch dedicato.
Consigli pratici per chi partecipa al festival
- Arrivare presto per ritirare i ticket-invito dove richiesto.
- Verificare sale e orari sul sito ufficiale per eventuali variazioni.
- Portare documento d’identità per l’accesso ai biglietti nominativi.
- Considerare l’acquisto del biglietto in prevendita per evitare code.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.