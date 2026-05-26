Inclusion Days tornano: appuntamento sulla fiducia e l’inclusione

Il 27 maggio Sky Italia riaccende l’appuntamento con l’inclusione: torna infatti la quarta edizione degli Sky Inclusion Days, ospitata nello Sky Campus di Milano. La giornata promette dibattiti, storie personali e performance, tutte intorno a un filo conduttore comune: la fiducia.
Perché la fiducia guida questa edizione
La manifestazione pone al centro la fiducia come leva per costruire relazioni più aperte e rispettose. Valorizzare le differenze diventa un’opportunità concreta, non un tema teorico. Gli interventi mirano a raccontare esperienze personali e percorsi professionali che mostrano come l’inclusione si realizzi sul campo.
Ospiti principali e contributi attesi
Sul palco si alternano figure della cultura, dello sport, della televisione e del terzo settore. Tra gli interventi più attesi:
- Luca Argentero con la presentazione delle attività di 1 Caffè Onlus, accompagnato da Silvia Meacci.
- Roberto Vecchioni, con una riflessione dedicata al tema della salute mentale e ai giovani.
- Jo Squillo e Michelle Masullo, che parleranno di prevenzione della violenza di genere e offriranno una performance musicale.
- Ferzan Özpetek insieme a Giuseppe De Bellis per discutere il futuro della narrazione audiovisiva.
- Maccio Capatonda con focus sulle trasformazioni del lavoro insieme a Francesca Manili Pessina.
- Momenti dedicati ai giovani: Mattia Stanga, Elisa Maino e BigMama su bullismo e isolamento sociale.
- Interventi sportivi e di inclusione: Paolo Maldini, Pippo Galliano (Para Padel Project), Chiara Mazzel, Pippo Ricci, Elisa Giordano.
- Voce alle istituzioni e ai media: Andrea Abodi, Federico Ferri e Beppe Bergomi.
- Prospettive su lavoro e set televisivi con Francesca Vecchioni.
- Riflessioni sull’inclusione da parte di Nicole De Leo.
- Progetti di sensibilizzazione e cura: Valentina Lavazza con il docufilm Risonanze e la presentazione di Masterpiece, nato in collaborazione con Fondazione Bullone.
- Partecipazioni emergenti: Matteo Lee (MasterChef), Stefano Nazzi e Arianna Talamona.
Performance musicali e comicità
- Stand-up comedy con Pierluca Mariti, Tay Vines e Assane Diop.
- Esibizione di rob, vincitrice di X Factor 2025.
- Il gruppo femminile Bambole di Pezza su parità di genere e scena rock italiana.
Temi e focus della giornata
La scaletta affronta questioni attuali e concrete. Tra i filoni principali:
- Salute mentale e ascolto dei giovani.
- Prevenzione della violenza di genere e tutela delle vittime.
- Inclusione nel mondo del lavoro e nei contesti creativi.
- Sport come strumento di riabilitazione e integrazione.
- Rappresentazione e linguaggio inclusivo nei media.
Progetti sociali e iniziative presentate
Durante l’evento vengono valorizzate realtà che lavorano sul territorio e progetti di reinserimento sociale. Tra questi:
- 1 Caffè Onlus, per sostenere enti non profit italiani.
- Para Padel Project, che utilizza il padel per inclusione e riabilitazione.
- Masterpiece, progetto con Fondazione Bullone per giovani con patologie.
- Risonanze, docufilm per sensibilizzare sul tema della malattia.
Come seguire Sky Inclusion Days in diretta
La giornata è accessibile in vari modi per il pubblico nazionale. La diretta sarà trasmessa su Sky TG24 Primo Piano (canale 501) e su Sky Sport HD (canale 257). È prevista anche la fruizione in streaming su skytg24.it e sul canale YouTube ufficiale di Sky.
Articoli simili
- Restauro Pala di San Giobbe di Bellini: visibile dal vivo alle Gallerie dell’Accademia
- Junior Cally si è sposato: promesse a Margherita tra amore, padel e musica
- New Balance Grey Days: il grigio torna protagonista
- Taratata: scaletta seconda puntata con Annalisa, Amoroso e Luca Carboni
- Concerto Primo Maggio 2026: scaletta, cantanti, orari su TV e streaming
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.