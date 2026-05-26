Inclusion Days tornano: appuntamento sulla fiducia e l’inclusione

Il 27 maggio Sky Italia riaccende l’appuntamento con l’inclusione: torna infatti la quarta edizione degli Sky Inclusion Days, ospitata nello Sky Campus di Milano. La giornata promette dibattiti, storie personali e performance, tutte intorno a un filo conduttore comune: la fiducia.

Perché la fiducia guida questa edizione

La manifestazione pone al centro la fiducia come leva per costruire relazioni più aperte e rispettose. Valorizzare le differenze diventa un’opportunità concreta, non un tema teorico. Gli interventi mirano a raccontare esperienze personali e percorsi professionali che mostrano come l’inclusione si realizzi sul campo.

Ospiti principali e contributi attesi

Sul palco si alternano figure della cultura, dello sport, della televisione e del terzo settore. Tra gli interventi più attesi:

Luca Argentero con la presentazione delle attività di 1 Caffè Onlus, accompagnato da Silvia Meacci.

con la presentazione delle attività di 1 Caffè Onlus, accompagnato da Silvia Meacci. Roberto Vecchioni , con una riflessione dedicata al tema della salute mentale e ai giovani.

, con una riflessione dedicata al tema della salute mentale e ai giovani. Jo Squillo e Michelle Masullo, che parleranno di prevenzione della violenza di genere e offriranno una performance musicale.

e Michelle Masullo, che parleranno di prevenzione della violenza di genere e offriranno una performance musicale. Ferzan Özpetek insieme a Giuseppe De Bellis per discutere il futuro della narrazione audiovisiva.

insieme a Giuseppe De Bellis per discutere il futuro della narrazione audiovisiva. Maccio Capatonda con focus sulle trasformazioni del lavoro insieme a Francesca Manili Pessina.

con focus sulle trasformazioni del lavoro insieme a Francesca Manili Pessina. Momenti dedicati ai giovani: Mattia Stanga , Elisa Maino e BigMama su bullismo e isolamento sociale.

, e su bullismo e isolamento sociale. Interventi sportivi e di inclusione: Paolo Maldini , Pippo Galliano (Para Padel Project), Chiara Mazzel , Pippo Ricci , Elisa Giordano .

, (Para Padel Project), , , . Voce alle istituzioni e ai media: Andrea Abodi , Federico Ferri e Beppe Bergomi .

, e . Prospettive su lavoro e set televisivi con Francesca Vecchioni .

. Riflessioni sull’inclusione da parte di Nicole De Leo .

. Progetti di sensibilizzazione e cura: Valentina Lavazza con il docufilm Risonanze e la presentazione di Masterpiece, nato in collaborazione con Fondazione Bullone.

con il docufilm Risonanze e la presentazione di Masterpiece, nato in collaborazione con Fondazione Bullone. Partecipazioni emergenti: Matteo Lee (MasterChef), Stefano Nazzi e Arianna Talamona.

Performance musicali e comicità

Stand-up comedy con Pierluca Mariti, Tay Vines e Assane Diop.

Esibizione di rob , vincitrice di X Factor 2025.

, vincitrice di X Factor 2025. Il gruppo femminile Bambole di Pezza su parità di genere e scena rock italiana.

Temi e focus della giornata

La scaletta affronta questioni attuali e concrete. Tra i filoni principali:

Salute mentale e ascolto dei giovani.

Prevenzione della violenza di genere e tutela delle vittime.

Inclusione nel mondo del lavoro e nei contesti creativi.

Sport come strumento di riabilitazione e integrazione.

Rappresentazione e linguaggio inclusivo nei media.

Progetti sociali e iniziative presentate

Durante l’evento vengono valorizzate realtà che lavorano sul territorio e progetti di reinserimento sociale. Tra questi:

1 Caffè Onlus , per sostenere enti non profit italiani.

, per sostenere enti non profit italiani. Para Padel Project , che utilizza il padel per inclusione e riabilitazione.

, che utilizza il padel per inclusione e riabilitazione. Masterpiece , progetto con Fondazione Bullone per giovani con patologie.

, progetto con Fondazione Bullone per giovani con patologie. Risonanze, docufilm per sensibilizzare sul tema della malattia.

Come seguire Sky Inclusion Days in diretta

La giornata è accessibile in vari modi per il pubblico nazionale. La diretta sarà trasmessa su Sky TG24 Primo Piano (canale 501) e su Sky Sport HD (canale 257). È prevista anche la fruizione in streaming su skytg24.it e sul canale YouTube ufficiale di Sky.

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