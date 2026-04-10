Love Me Love Me 2: Prime Video annuncia il sequel dal romanzo di Stefania S

Il romanticismo di Wattpad approda ancora sullo schermo: Prime Video ha deciso di proseguire la saga nata dalla penna di una delle autrici più lette della piattaforma. I fan possono iniziare a immaginare nuovi sviluppi per i protagonisti amati da milioni di lettori.
Prime Video conferma il sequel: cosa cambia
Amazon ha dato il via alla produzione di Love Me Love Me 2, sequel del film che ha conquistato il pubblico italiano. La scelta di realizzare un nuovo capitolo nasce dall’ampio successo del primo film.
Novità importanti riguardano la lingua delle riprese. Il film sarà infatti girato in inglese, per ampliare il pubblico internazionale.
Cast e chi torna a interpretare i personaggi
I volti principali torneranno a interpretare i loro ruoli. Questo mantiene continuità emotiva con il primo episodio.
- Mia Jenkins riprende il ruolo di June.
- Pepe Barroso Silva torna nei panni di James.
- Luca Melucci è di nuovo Will.
La riconferma del cast assicura che i rapporti tra i personaggi rimangano coerenti con quanto già visto.
Chi produce e chi firma la regia
Al timone del film c’è il regista Roger Kumble. La produzione vede un accordo internazionale.
- Lotus Production, parte del Leone Film Group, è tra i produttori.
- Amazon MGM Studios collabora alla produzione.
- WEBTOON Productions fornisce supporto creativo e produttivo.
Il progetto sarà distribuito in esclusiva tramite Prime Video in tutto il mondo.
Le origini del fenomeno: dall’autrice al successo globale
La storia nasce dalla scrittrice Stefania S, che ha conquistato oltre 25 milioni di lettori su Wattpad. I romanzi pubblicati con Sperling & Kupfer hanno poi amplificato la fama dell’opera.
Questa popolarità ha trasformato il testo in un franchise multimediale, capace di passare dalle pagine al grande schermo.
Di cosa parla la saga: nuovi spunti per June
Nel primo film June lascia la sua città dopo una tragedia familiare e si trasferisce a Milano con sua madre pittrice. Lì frequenta una scuola internazionale d’élite e entra in un ambiente esclusivo.
Sul suo cammino incontra amici e due ragazzi molto diversi tra loro. Da un lato c’è Will, riservato e amante dei libri. Dall’altro c’è James, affascinante e tormentato. La tensione sentimentale costruisce il nocciolo della trama.
Il sequel promette di approfondire le scelte di June e di esplorare le conseguenze delle sue relazioni.
Immagini, prime anticipazioni e aspettative
La produzione ha già diffuso una prima foto del cast principale, che mostra i protagonisti insieme sul set. L’immagine alimenta le speculazioni dei fan.
I follower della saga attendono dettagli su trama, trailer e data di uscita. Prime Video ha scelto di puntare sul genere young adult romance per raggiungere un pubblico globale.
Cosa attendersi dalle prossime comunicazioni
- Annuncio della data di uscita.
- Rivelazione di eventuali nuovi interpreti.
- Prime clip dal set e materiale promozionale.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.