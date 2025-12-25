Daniel Day-Lewis: non intendevo ritirarmi, avrei fatto meglio a tacere

Il ritorno di Daniel Day‑Lewis sul grande schermo ha il sapore di un racconto familiare. A convincerlo a risalire sul set è stato il figlio Ronan, ma l’attore tiene a chiarire che non si tratta di un ritiro definitivo. La nuova pellicola Anemone nasce da un progetto condiviso padre‑figlio e segna un ritorno atteso e al tempo stesso sorprendente.

Come è nato Anemone: un progetto in famiglia

Anemone è frutto di un’idea pensata e sviluppata in coppia. Daniel e Ronan Day‑Lewis hanno scritto insieme la sceneggiatura. L’obiettivo era creare qualcosa di intimo, adatto a una produzione non necessariamente mastodontica.

Secondo l’attore, l’idea di collaborare con il figlio ha reso il progetto immediatamente diverso. Ronan non avrebbe accettato di portare avanti il film senza la presenza del padre. Questo elemento personale è diventato il motore creativo del lavoro.

La trama e il cast chiave

Anemone racconta la storia di un uomo che vive isolato nei boschi del Nord dell’Inghilterra. L’arrivo inatteso del fratello lo costringerà a fare i conti con segreti del passato.

Attori principali

Daniel Day‑Lewis nel ruolo del protagonista solitario

nel ruolo del protagonista solitario Sean Bean come il fratello che riapre vecchie ferite

Samuel Bottomley, Safia Oakley‑Green e Samantha Morton in ruoli di supporto

Le pause di una carriera singolare

Il percorso professionale di Day‑Lewis è segnato da interruzioni volontarie. Non si tratta di novità: l’attore ha più volte scelto di allontanarsi dalle luci del cinema per dedicarsi ad altre passioni.

Nel 1997 si ritirò temporaneamente e si trasferì a Firenze per apprendere l’arte della calzoleria.

Fece ritorno al cinema nel 2002, grazie a Martin Scorsese e a Gangs of New York.

Nel 2017 annunciò un ritiro dopo Il filo nascosto, con una dichiarazione ufficiale che allora sembrò mettere fine alla sua carriera.

Perché aveva detto no: il lato oscuro della ribalta

Day‑Lewis spiega che non è il mestiere in sé ad avere perso valore per lui. È piuttosto il contorno che lo ha spesso messo in crisi. Affollamento mediatico, ritmi e aspettative hanno lasciato in lui una sensazione difficile da gestire.

Nel corso degli anni ha percepito una sorta di esaurimento dopo certe produzioni. Ha temuto che non ci sarebbe stata una rigenerazione personale. Per questo motivo valutò di allontanarsi, non perché avesse smesso di amare il lavoro.

Il ruolo di Ronan nel ritorno

La scintilla che ha riacceso l’interesse per il cinema è venuta dal rapporto con il figlio. Lavorare insieme ha trasformato la paura in energia creativa. Daniel racconta che condividere il set con Ronan ha riacceso la sua passione.

In sintesi, non si è trattato di un vero pensionamento. È stato piuttosto uno spostamento di interesse. Tornare a recitare è stato un processo graduale e intimo, favorito dalla complicità familiare.

Le parole dell’attore sul ritorno

Daniel Day‑Lewis ha ammesso che rimettersi in gioco non è stato semplice. Ha confessato ansia e timori, ma ha anche mostrato gratitudine per l’opportunità di creare qualcosa di nuovo con un membro della sua famiglia.

Ha sottolineato di non aver mai completamente smesso di provare amore per il mestiere. Le pause sono state scelte per cercare modalità diverse di espressione artistica e di vita. Collaborare con Ronan è stato, secondo lui, un privilegio che ha restituito entusiasmo.

