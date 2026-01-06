La7 lancia canale in chiaro dedicato al cinema: addio a La7d

Da ottobre 2025 la proposta televisiva italiana si arricchisce: nasce La7 Cinema, un nuovo canale gratuito interamente dedicato al grande schermo che prenderà il posto dell’attuale La7d sul canale 29 del digitale terrestre. L’annuncio ufficiale dell’editore segnala un cambiamento netto nella strategia di palinsesto, con l’obiettivo di offrire film per tutti i gusti, dai capolavori del passato alle opere d’autore più ricercate.

Il lancio: tempistiche e posizione sul digitale terrestre

La7 Cinema debutterà il 1° ottobre 2025. Il canale sarà visibile al numero 29 del digitale terrestre, lo stesso slot occupato finora da La7d. L’editore ha comunicato la data e il numero tramite nota stampa e post sui social.

La fine di La7d e la trasformazione del canale

Dietro la nascita del nuovo canale c’è la decisione di chiudere un capitolo durato oltre un decennio. La7d, presente in palinsesto per circa 14 anni, aveva avuto carattere sperimentale e un target prevalentemente femminile. Nel tempo la rete si era distinta soprattutto per la riproposizione di contenuti già visti.

Perché il cambiamento

Riposizionamento dell’offerta editoriale.

Valorizzazione dello spazio sul canale 29.

Volontà di attrarre un pubblico più ampio di appassionati di cinema.

Che tipo di programmazione aspettarsi

La programmazione sarà costruita attorno al cinema in tutte le sue forme. Il nuovo canale punterà sia ai grandi classici che a titoli contemporanei e a opere d’autore. Si annuncia spazio per diversi generi cinematografici.

Classici restaurati e film cult.

Cinema d’autore e festival winners.

Commedie, drammi, western e generi popolari.

Possibili rassegne tematiche e maratone.

Al momento non è chiaro se il palinsesto includerà anche programmi originali sul cinema, come approfondimenti, rubriche o interviste.

Accesso e fruizione multipiattaforma

La7 Cinema non sarà limitata al televisore di casa. Come le altre reti del gruppo, sarà fruibile anche via web. Gli spettatori potranno seguire i contenuti in streaming su La7.it, oltre che su dispositivi mobili e computer.

Digitale terrestre: canale 29.

Streaming: accesso su La7.it.

Compatibilità: TV, tablet e smartphone.

Le parole della direzione e la promessa editoriale

La trasformazione è stata spiegata dai vertici del gruppo e dalla direzione di rete. Andrea Salerno, direttore di La7, ha sottolineato l’intento di creare “una sala cinematografica a casa”, curata e accessibile gratuitamente a tutti. L’editore Urbano Cairo ha supportato il progetto come nuovo passo nella strategia di crescita del gruppo.

Articoli simili

Vota questo articolo