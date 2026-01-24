Béla Tarr morto: addio al regista ungherese del cinema d’avanguardia

Béla Tarr, figura centrale del cinema d’autore europeo, è scomparso oggi all’età di 70 anni. La notizia, diffusa dall’agenzia ungherese MTI e dalla Hungarian Film Artists Association, segna la perdita di un regista che ha rivoluzionato il linguaggio cinematografico con visioni lunghe, in bianco e nero, capaci di dilatare il tempo sullo schermo.

Origini, famiglia e primi passi nel mondo del cinema

Nato nel 1955 a Budapest, Tarr cresce in un ambiente teatrale. Il padre dipingeva scene, la madre lavorava come suggeritrice.

Dall’attore adolescente al regista sperimentale

Da bambino recita in una trasposizione televisiva della Morte di Ivan Il’ič. In adolescenza prende la camera 8mm e gira documentari amatoriali.

Il suo primo lungometraggio risale al 1979. Nido familiare racconta con tono realistico la crisi abitativa in Ungheria.

La collaborazione decisiva con László Krasznahorkai

Nel 1988 inizia il sodalizio creativo con lo scrittore László Krasznahorkai. Da quell’incontro nascono opere che ridefiniscono l’immaginario contemporaneo.

Sátántangó: un film che sfida le convenzioni

Tratto da un romanzo del 1985, Sátántangó diventa un film del 1994 che supera le sette ore. La pellicola segue un gruppo di contadini nella ricostruzione di una comunità distrutta.

Il progetto è considerato uno dei capolavori del Novecento cinematografico. La sua struttura espansa mette alla prova tempo e pazienza dello spettatore.

Caratteristiche stilistiche: tempo, quadro e movimento

Lo stile di Tarr si impone per alcuni elementi ricorrenti.

L’uso prevalente del bianco e nero .

. Pianosequenze molto lunghe che catturano la durata.

Un’attenzione filosofica ai temi esistenziali.

Un realismo che guarda la società senza ridursi a denuncia sociale.

Nei suoi film l’attimo non scorre veloce. Si dilata e porta lo spettatore a confrontarsi con la caduta delle illusioni.

Opere principali e riconoscimenti

La filmografia di Tarr contiene titoli diventati punti di riferimento per registi e critici.

Sátántangó (1994) – adattamento del romanzo omonimo, opera monumentale e influente.

(1994) – adattamento del romanzo omonimo, opera monumentale e influente. Le armonie di Werckmeister – ispirato a Melancolia della resistenza di Krasznahorkai, esplora la crisi morale di una comunità.

– ispirato a Melancolia della resistenza di Krasznahorkai, esplora la crisi morale di una comunità. L’uomo di Londra (2007) – tratto da Georges Simenon, miscela noir e tensione sociale.

(2007) – tratto da Georges Simenon, miscela noir e tensione sociale. Il cavallo di Torino (2011) – ultimo film, vincitore dell’Orso d’Argento alla Berlinale; prende lo spunto da un aneddoto legato a Friedrich Nietzsche.

Questi lavori hanno ricevuto premi e consenso internazionale. L’attenzione critica riconosce a Tarr una voce unica nel cinema moderno.

Impatto culturale e influenze sul cinema internazionale

Registi come Gus Van Sant e Jim Jarmusch hanno dichiarato l’influenza di Tarr sul loro cinema. Le sue scelte formali hanno suggerito nuovi modi di raccontare il tempo sullo schermo.

Un modello per autori e spettatori

La lezione di Tarr ha avuto effetti su festival, accademie e cataloghi d’autore. Molti film contemporanei recepiscono la sua capacità di trasformare la durata in significato.

La notizia della morte e le prime reazioni

L’annuncio ufficiale parla di una lunga malattia. MTI e la Hungarian Film Artists Association hanno comunicato la scomparsa.

La famiglia ha chiesto rispetto per il lutto e non ha rilasciato altri dettagli.

Opere da riscoprire e materiali per approfondire

Per chi vuole entrare nell’opera di Tarr, alcuni punti di partenza consigliati:

Guardare Sátántangó in versione integrale per comprendere la sua concezione del tempo.

Analizzare Le armonie di Werckmeister per il rapporto con la letteratura di Krasznahorkai.

Confrontare Il cavallo di Torino con gli scritti su Nietzsche per cogliere le suggestioni filosofiche.

L’eredità artistica di Béla Tarr continua a circolare in retrospettive e restauri. Critici, studenti e cinefili manterranno vivo il dibattito sulle sue scelte estetiche.

