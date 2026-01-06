Black Prince svela Educazione siciliana: tracklist e feat del nuovo EP

Black Prince lancia il suo primo EP e lo fa con piglio deciso: dopo il singolo omonimo realizzato assieme a Shaka Muni ed Enzo Benz, l’artista annuncia l’arrivo di Educazione Siciliana, un progetto nato tra label indipendenti e sostegni istituzionali. Il disco esce in digitale e in formato fisico da venerdì 5 settembre, sotto l’egida di Shut Up Records e Believe, grazie al contributo del bando Nuove Produzioni Discografiche promosso dal Nuovo IMAIE.
Data di uscita, etichetta e supporto istituzionale
L’EP arriva su tutte le piattaforme musicali e in copia fisica a partire dal 5 settembre. Il progetto è prodotto dalla scena indipendente italiana.
- Etichetta: Shut Up Records.
- Distribuzione: Believe.
- Finanziamento: bando Nuove Produzioni Discografiche del Nuovo IMAIE.
Questa combinazione rende il lavoro riconoscibile sia per le scelte artistiche che per il respiro nazionale.
Un manifesto sonoro: dalla strada all’identità
Il disco è concepito come una dichiarazione di intenti. Black Prince mette al centro le sue radici. Racconta il rapporto con la strada, le difficoltà dell’immigrazione e la forza di rialzarsi.
Temi ricorrenti e messaggi
- Strada: descritta come scuola di vita e terreno di scontro.
- Immigrazione: vissuta come esperienza personale e collettiva.
- Resilienza: il filo che unisce le tracce e le scelte dell’artista.
Le parole si intrecciano a sonorità moderne. Le infeuenze urban si mescolano a accenti elettronici. Il risultato è un sound contemporaneo e diretto.
Atmosfere e produzione musicale
Le produzioni puntano su ritmi urbani e textures elettroniche. L’approccio rimane però ruvido e autentico.
- Beat urban con contaminazioni elettroniche.
- Testi crudi, ancorati all’esperienza personale.
- Una narrazione che alterna denuncia e speranza.
In molti momenti l’EP sembra una mappa emotiva. Ogni traccia apre a un capitolo diverso della biografia artistica di Black Prince.
Brani chiave e featuring rilevanti
Tra i pezzi spiccano alcune collaborazioni che ampliano il raggio d’azione del progetto.
- Il singolo con Shaka Muni ed Enzo Benz dà il tono generale dell’EP.
- Altri ospiti, come L’Elfo, aggiungono colori diversi alle tracce.
Cosa racconta “Bentley”
Bentley si impone come il fulcro narrativo del lavoro. È una corsa contro aspettative e fallimenti.
Il brano riflette la fame di riscatto. Mostra il peso delle scelte sbagliate. Accenna al confine sottile tra bene e male, tipico di chi è cresciuto in strada.
Tracklist completa dell’EP
Di seguito l’elenco delle tracce che compongono Educazione Siciliana:
- Cavallo
- Educazione Siciliana (con Shaka Muni, Enzo Benz)
- Bentley
- Mammoriri (con L’Elfo)
- Terrone
- Casablanca
- Non Sono Abbastanza
