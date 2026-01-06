Newsletter

Black Prince svela Educazione siciliana: tracklist e feat del nuovo EP

Di : Enrico Valiani

Black Prince svela la tracklist e i feat del nuovo EP “Educazione Siciliana”
Black Prince lancia il suo primo EP e lo fa con piglio deciso: dopo il singolo omonimo realizzato assieme a Shaka Muni ed Enzo Benz, l’artista annuncia l’arrivo di Educazione Siciliana, un progetto nato tra label indipendenti e sostegni istituzionali. Il disco esce in digitale e in formato fisico da venerdì 5 settembre, sotto l’egida di Shut Up Records e Believe, grazie al contributo del bando Nuove Produzioni Discografiche promosso dal Nuovo IMAIE.

Data di uscita, etichetta e supporto istituzionale

L’EP arriva su tutte le piattaforme musicali e in copia fisica a partire dal 5 settembre. Il progetto è prodotto dalla scena indipendente italiana.

  • Etichetta: Shut Up Records.

  • Distribuzione: Believe.

  • Finanziamento: bando Nuove Produzioni Discografiche del Nuovo IMAIE.

Questa combinazione rende il lavoro riconoscibile sia per le scelte artistiche che per il respiro nazionale.

Un manifesto sonoro: dalla strada all’identità

Il disco è concepito come una dichiarazione di intenti. Black Prince mette al centro le sue radici. Racconta il rapporto con la strada, le difficoltà dell’immigrazione e la forza di rialzarsi.

Temi ricorrenti e messaggi

  • Strada: descritta come scuola di vita e terreno di scontro.

  • Immigrazione: vissuta come esperienza personale e collettiva.

  • Resilienza: il filo che unisce le tracce e le scelte dell’artista.

Le parole si intrecciano a sonorità moderne. Le infeuenze urban si mescolano a accenti elettronici. Il risultato è un sound contemporaneo e diretto.

Atmosfere e produzione musicale

Le produzioni puntano su ritmi urbani e textures elettroniche. L’approccio rimane però ruvido e autentico.

  • Beat urban con contaminazioni elettroniche.

  • Testi crudi, ancorati all’esperienza personale.

  • Una narrazione che alterna denuncia e speranza.

In molti momenti l’EP sembra una mappa emotiva. Ogni traccia apre a un capitolo diverso della biografia artistica di Black Prince.

Brani chiave e featuring rilevanti

Tra i pezzi spiccano alcune collaborazioni che ampliano il raggio d’azione del progetto.

  • Il singolo con Shaka Muni ed Enzo Benz dà il tono generale dell’EP.

  • Altri ospiti, come L’Elfo, aggiungono colori diversi alle tracce.

Cosa racconta “Bentley”

Bentley si impone come il fulcro narrativo del lavoro. È una corsa contro aspettative e fallimenti.

Il brano riflette la fame di riscatto. Mostra il peso delle scelte sbagliate. Accenna al confine sottile tra bene e male, tipico di chi è cresciuto in strada.

Tracklist completa dell’EP

Di seguito l’elenco delle tracce che compongono Educazione Siciliana:

  1. Cavallo

  2. Educazione Siciliana (con Shaka Muni, Enzo Benz)

  3. Bentley

  4. Mammoriri (con L’Elfo)

  5. Terrone

  6. Casablanca

  7. Non Sono Abbastanza

