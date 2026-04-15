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Frieren e One-Punch Man: autori ritirano le opere per scandali dell’editore

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Di : Martina Fabbri

Frieren e One-Punch Man, gli autori ritirano le loro opere a causa delle controversie scandalose dell'editore
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Un recente scandalo legato all’editore giapponese Shogakukan ha scosso il mondo dei manga, spingendo diversi autori a rimuovere le proprie opere dalla piattaforma digitale Manga One. Tra i titoli più discussi emergono Frieren e One-Punch Man, con fan e creatori che chiedono chiarimenti e interventi rapidi.

Cosa è emerso: accuse, pseudonimi e nomi coinvolti

La vicenda è iniziata con la diffusione di informazioni secondo cui su Manga One avrebbero pubblicato opere firmate da autori già condannati per reati gravi. La notizia ha attraversato i social e ha acceso un dibattito pubblico.

Chi sono gli autori citati

  • Yamamoto Shoichi — collegato a Operation Fallen Angel e accusato di reati sessuali.

  • Tatsuya Matsuki — noto per Act-Age, anch’egli coinvolto in precedenti condanne.

Secondo le contestazioni, entrambi avrebbero pubblicato utilizzando pseudonimi, complicando il controllo editoriale e scatenando l’indignazione della comunità.

Reazioni dell’industria e azioni degli autori

La scoperta ha provocato risposte immediate: autori e lettori hanno espresso rabbia e delusione. Alcuni mangaka hanno deciso di ritirare temporaneamente i loro titoli dalla piattaforma.

Chi ha preso posizione

  • ONE, creatore di One-Punch Man, ha criticato pubblicamente la gestione del caso.

  • Altri autori hanno annunciato il ritiro delle loro opere da Manga One fino a chiarimenti.

La protesta non si è limitata ai messaggi sui social. Diversi editori e collaboratori interni hanno sollecitato un’indagine approfondita e misure correttive.

La risposta di Shogakukan e lo stato delle indagini

Shogakukan ha riconosciuto la gravità della situazione e si è detto disponibile a collaborare con le indagini interne. L’editore ha ammesso che la vicenda “non avrebbe dovuto verificarsi” e ha promesso controlli più stringenti.

  • Avvio di verifiche sui processi di pubblicazione.

  • Impegno a rivedere le policy relative agli pseudonimi.

  • Comunicazioni periodiche rivolte agli autori e ai lettori.

La pressione pubblica continua e molte domande restano aperte sul modo in cui le piattaforme digitali gestiscono la verifica dei collaboratori.

Frieren: situazione editoriale, pause e futuro dei capitoli

Frieren – Oltre la fine del viaggio si trova nel mezzo di una fase complessa. La serializzazione era già in pausa per motivi di salute degli autori e ora subisce anche l’effetto della crisi editoriale.

Stato della pubblicazione

  • Serie pubblicata su Weekly Shonen Sunday dal 2020.

  • Interruzioni legate alle condizioni dei creatori, non direttamente alla controversia.

  • Ritiro da Manga One: il manga non sarà più disponibile sulla piattaforma, ma rimane pubblicato su altri canali del gruppo.

La pausa, secondo la redazione, serve a permettere agli autori di lavorare con ritmi più sostenibili. Nel frattempo l’anime prosegue con la seconda stagione e l’arco Divine Revolte.

Impatto sui fan e sulle dinamiche della community

I lettori hanno reagito in modo variegato: c’è chi chiede sanzioni più severe e chi teme per la continuità dei propri titoli preferiti. La mobilitazione online ha costretto editori e piattaforme a comunicare con maggiore trasparenza.

  • Campagne social per il boicottaggio temporaneo della piattaforma.

  • Richieste di chiarimenti sui criteri editoriali.

  • Sostegno alle pause necessarie per la salute degli autori.

Il caso solleva riflessioni più ampie sul rapporto tra creatori, editori e piattaforme digitali. Molti osservatori invocano regole più chiare e procedure di controllo più efficaci.

Cosa seguire nelle prossime settimane

La comunità attende gli esiti dell’indagine interna e le contromisure annunciate da Shogakukan. Importante sarà anche monitorare se altri autori ritireranno le proprie opere da Manga One e come evolverà la distribuzione di Frieren nei canali alternativi.

  • Aggiornamenti ufficiali da Shogakukan.

  • Comunicazioni degli autori coinvolti.

  • Eventuali cambi di piattaforma per le serie ritirate.

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