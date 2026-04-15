Frieren e One-Punch Man: autori ritirano le opere per scandali dell’editore

Un recente scandalo legato all’editore giapponese Shogakukan ha scosso il mondo dei manga, spingendo diversi autori a rimuovere le proprie opere dalla piattaforma digitale Manga One. Tra i titoli più discussi emergono Frieren e One-Punch Man, con fan e creatori che chiedono chiarimenti e interventi rapidi.

Cosa è emerso: accuse, pseudonimi e nomi coinvolti

La vicenda è iniziata con la diffusione di informazioni secondo cui su Manga One avrebbero pubblicato opere firmate da autori già condannati per reati gravi. La notizia ha attraversato i social e ha acceso un dibattito pubblico.

Chi sono gli autori citati

Yamamoto Shoichi — collegato a Operation Fallen Angel e accusato di reati sessuali.

— collegato a Operation Fallen Angel e accusato di reati sessuali. Tatsuya Matsuki — noto per Act-Age, anch’egli coinvolto in precedenti condanne.

Secondo le contestazioni, entrambi avrebbero pubblicato utilizzando pseudonimi, complicando il controllo editoriale e scatenando l’indignazione della comunità.

Reazioni dell’industria e azioni degli autori

La scoperta ha provocato risposte immediate: autori e lettori hanno espresso rabbia e delusione. Alcuni mangaka hanno deciso di ritirare temporaneamente i loro titoli dalla piattaforma.

Chi ha preso posizione

ONE , creatore di One-Punch Man , ha criticato pubblicamente la gestione del caso.

, creatore di , ha criticato pubblicamente la gestione del caso. Altri autori hanno annunciato il ritiro delle loro opere da Manga One fino a chiarimenti.

La protesta non si è limitata ai messaggi sui social. Diversi editori e collaboratori interni hanno sollecitato un’indagine approfondita e misure correttive.

La risposta di Shogakukan e lo stato delle indagini

Shogakukan ha riconosciuto la gravità della situazione e si è detto disponibile a collaborare con le indagini interne. L’editore ha ammesso che la vicenda “non avrebbe dovuto verificarsi” e ha promesso controlli più stringenti.

Avvio di verifiche sui processi di pubblicazione.

Impegno a rivedere le policy relative agli pseudonimi.

Comunicazioni periodiche rivolte agli autori e ai lettori.

La pressione pubblica continua e molte domande restano aperte sul modo in cui le piattaforme digitali gestiscono la verifica dei collaboratori.

Frieren: situazione editoriale, pause e futuro dei capitoli

Frieren – Oltre la fine del viaggio si trova nel mezzo di una fase complessa. La serializzazione era già in pausa per motivi di salute degli autori e ora subisce anche l’effetto della crisi editoriale.

Stato della pubblicazione

Serie pubblicata su Weekly Shonen Sunday dal 2020.

dal 2020. Interruzioni legate alle condizioni dei creatori, non direttamente alla controversia.

Ritiro da Manga One: il manga non sarà più disponibile sulla piattaforma, ma rimane pubblicato su altri canali del gruppo.

La pausa, secondo la redazione, serve a permettere agli autori di lavorare con ritmi più sostenibili. Nel frattempo l’anime prosegue con la seconda stagione e l’arco Divine Revolte.

Impatto sui fan e sulle dinamiche della community

I lettori hanno reagito in modo variegato: c’è chi chiede sanzioni più severe e chi teme per la continuità dei propri titoli preferiti. La mobilitazione online ha costretto editori e piattaforme a comunicare con maggiore trasparenza.

Campagne social per il boicottaggio temporaneo della piattaforma.

Richieste di chiarimenti sui criteri editoriali.

Sostegno alle pause necessarie per la salute degli autori.

Il caso solleva riflessioni più ampie sul rapporto tra creatori, editori e piattaforme digitali. Molti osservatori invocano regole più chiare e procedure di controllo più efficaci.

Cosa seguire nelle prossime settimane

La comunità attende gli esiti dell’indagine interna e le contromisure annunciate da Shogakukan. Importante sarà anche monitorare se altri autori ritireranno le proprie opere da Manga One e come evolverà la distribuzione di Frieren nei canali alternativi.

Aggiornamenti ufficiali da Shogakukan.

Comunicazioni degli autori coinvolti.

Eventuali cambi di piattaforma per le serie ritirate.

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