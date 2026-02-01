DR Automobiles e Chery rinnovano accordo: continuerà l’importazione di auto dalla Cina

Chery e DR Automobiles hanno appena siglato un nuovo accordo che amplia la loro collaborazione in Italia. L’intesa mette insieme l’esperienza del costruttore cinese e la rete di distribuzione e personalizzazione del gruppo molisano. Il risultato è una strategia doppia: modelli importati e rimarchiati dal partner locale, insieme a una presenza diretta di Chery con i suoi brand.

Come funziona la partnership tra Chery e DR Automobiles

L’accordo conferma che DR Automobiles continuerà a importare veicoli Chery. Questi modelli vengono poi adattati, personalizzati e commercializzati sotto i marchi del gruppo italiano, basato a Macchia d’Isernia.

Elementi chiave dell’intesa

Fornitura di modelli selezionati da Chery a DR.

Personalizzazione e vendita attraverso marchi come DR, Tiger ed Evo.

Libertà per entrambe le parti di esplorare nuove opportunità commerciali.

Il perno dell’intesa è la flessibilità. Da un lato DR sfrutta l’offerta Chery per i suoi marchi. Dall’altro, Chery mantiene la possibilità di operare in modo indipendente in Italia, con una propria rete e line-up differente.

Vendita diretta di Chery: nuovi marchi e strategia commerciale

Nelle ultime settimane Chery ha avviato il lancio dei suoi marchi diretti nel nostro mercato. Omoda e Jaecoo sono già comparsi sul radar. Nei piani potrebbero entrare anche altri marchi del gruppo.

Omoda e Jaecoo: primi passi per la presenza diretta.

Lepas e iCaur: possibili estensioni della gamma.

Strategia ibrida: vendite dirette + partnership locali.

Questa doppia via permette due scenari che convivono: modelli Chery importati e rimarchiati da DR, e modelli venduti direttamente da Chery sotto i propri brand.

Dettagli su personalizzazione e offerta commerciale

La personalizzazione operata da DR non è solo un badge sul portellone. Include adeguamenti di dotazione, scelte di motorizzazione e varianti specifiche per il mercato italiano.

Vantaggi per il consumatore

Gamma con opzioni bi-fuel e GPL per molte versioni.

Modelli adattati alle esigenze della rete di vendita locale.

Maggiore scelta tra marchi e configurazioni.

Questa offerta amplia le possibilità per gli acquirenti che cercano soluzioni economiche o bi-fuel.

Performance di DR Automobiles: numeri e posizione sul mercato

Il gruppo italiano sta vivendo un periodo positivo. Nel 2025 ha registrato un aumento significativo delle vendite.

DR ha chiuso il 2025 con oltre 34.000 immatricolazioni, un traguardo che rappresenta un record per il marchio sul mercato italiano. Circa l’80% dei veicoli venduti è disponibile anche in versione GPL bi-fuel, fattore che ha contribuito al successo commerciale.

Record di immatricolazioni nel 2025.

Ampia offerta di modelli bi-fuel.

Posizionamento competitivo nel segmento delle proposte accessibili.

Modelli attesi e tecnologia: cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Chery non si limita ai rimarchi. Sul fronte tecnologico e di prodotto, il gruppo sta preparando nuove uscite per rafforzare la sua presenza.

Tra le novità in arrivo c’è un progetto che punta a rivoluzionare l’autonomia elettrica. Liefeng, previsto per il 2026, è annunciato con una batteria a stato solido e un’autonomia stimata fino a 1.500 km.

Liefeng: vettura elettrica con batteria a stato solido.

Autonomia dichiarata: fino a 1.500 km.

Impatto potenziale: migliorare l’attrattiva delle proposte elettriche sul mercato europeo.

Implicazioni per il mercato italiano e per i clienti

La strategia ibrida tra vendita diretta e partnership locale potrebbe aumentare la concorrenza. Clienti e concessionari avranno più scelte, tra modelli rimarchiati e gamme Chery dirette.

Più opzioni di acquisto per il pubblico.

Possibilità di offerte tailor-made da parte di DR.

Maggiore varietà di marchi e tecnologie sul mercato nazionale.

