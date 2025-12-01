La voce di Hind Rajab: data d’uscita in Italia ufficiale dopo il premio alla Mostra di Venezia

I Wonder Pictures ha reso nota la data di uscita italiana del film proiettato al Lido. L’annuncio segue l’accoglienza entusiasta della Mostra di Venezia e il riconoscimento della giuria, segnando l’arrivo nelle sale di un titolo destinato a suscitare dibattito.

Quando arriverà nelle sale italiane e chi lo distribuisce

La distribuzione in Italia sarà curata da I Wonder Pictures, che ha ufficializzato la data d’uscita nazionale. La strategia di lancio punterà su programmi nelle principali città e proiezioni speciali con dibattiti.

Distribuzione : I Wonder Pictures.

: I Wonder Pictures. Proiezioni speciali : eventi e incontri post-film.

: eventi e incontri post-film. Pubblico atteso: spettatori interessati a cinema di impegno civile.

Un film ispirato a fatti reali: la vicenda di Hind Rajab

Il lungometraggio prende spunto da un episodio drammatico avvenuto a Gaza nel gennaio 2024. La protagonista è la piccola Hind Rajab, bambina di cinque anni rimasta intrappolata durante una sparatoria.

La pellicola racconta i tentativi di soccorso della Mezzaluna Rossa e la tensione dei momenti vissuti dai soccorritori. Alcune scene sono ricostruzioni con attori, mentre la registrazione telefonica della voce della bambina rimane autentica.

Elementi d’autenticità e scelte registiche

Voce reale registrata al telefono: elemento centrale dell’opera.

Ricostruzioni sceniche: uffici e procedure riprodotti con interpreti.

Fusione tra finzione e documentario per amplificare la memoria.

Accoglienza a Venezia e riconoscimenti internazionali

Alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il film ha ottenuto applausi prolungati e importanti premi, diventando uno dei titoli più discussi della rassegna.

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria

Leoncino d’Oro Agiscuola

Segnalazione Cinema For UNICEF

Premio Arca Cinemagiovani

La regista: intenzioni e riflessioni sul progetto

La regista ha spiegato che il nucleo emozionale del film è un dolore semplice e insopportabile. Ha sottolineato che un bambino che invoca aiuto senza risposta rappresenta una sconfitta collettiva.

Secondo la regista, la finzione cinematografica radicata in eventi reali può conservare memoria e resistere all’oblio delle notizie. Il film nasce con l’intento di far ascoltare quella voce e di mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto.

Perché il film può avere impatto oltre il contesto

La storia tocca temi universali: vulnerabilità dei civili, fallimenti umanitari e responsabilità collettiva. Questi elementi spiegano l’interesse del pubblico e della critica.

Empatia: una voce reale amplifica la partecipazione emotiva. Memoria: il cinema come strumento di conservazione storica. Discussione: stimolo a confronti pubblici su guerra e soccorso umanitario.

Le precedenti collaborazioni di I Wonder Pictures e il percorso del regista

I Wonder aveva già distribuito in Italia un altro film della stessa regista, che aveva raccolto attenzione critica. Questa nuova uscita consolida il rapporto tra casa di produzione e autrice.

Titolo precedente : Quattro figlie (distribuito in Italia).

: Quattro figlie (distribuito in Italia). Collaborazione: continuità nel portare opere di impegno civile al pubblico italiano.

