Minnie Driver elogia i co-star di Will Hunting: fortunata con Ben Affleck e Matt Damon

Minnie Driver, sul red carpet dei Golden Globes, non ha nascosto il suo affetto per due volti diventati iconici del cinema anni Novanta. In un’intervista ha ricordato con calore i suoi primi affetti professionali e umani sul set che ha lanciato due giovani di Boston. Le parole dell’attrice offrono uno sguardo personale su amicizie, set e riconoscimenti che hanno segnato la sua carriera.
Un rapporto speciale con Matt Damon e Ben Affleck
Durante l’intervista a E! Live from the Red Carpet, Minnie Driver ha definito Matt Damon e Ben Affleck tra i compagni di scena più memorabili della sua carriera. Ha descritto i due come giovani pieni di energia e passioni, con un’esuberanza tipica dei loro esordi.
Ha poi ammesso di sentirsi fortunata per aver partecipato a un progetto che ha cambiato la vita di molti. La sua voce traduce stima professionale e affetto personale.
Will Hunting: il film che li ha trasformati
Il lungometraggio scritto da Damon e Affleck e diretto da Gus Van Sant ha segnato una svolta per tutti i protagonisti. La pellicola è rimasta nella memoria collettiva come uno dei punti più alti del cinema degli anni Novanta.
- Premi importanti: riconoscimenti per la sceneggiatura e per la performance di Robin Williams.
- Nomination: Minnie Driver era in lizza come miglior attrice non protagonista.
- Impatto: il film ha lanciato Damon e Affleck come autori e interpreti apprezzati.
Vita privata e retroscena sul set
Le riprese portarono anche a un legame sentimentale tra Driver e Damon. La relazione terminò poco prima della cerimonia degli Oscar. In seguito, Damon chiarì pubblicamente la sua situazione sentimentale.
Driver, anni dopo, ha raccontato quanto quella fase fosse emotivamente intensa per lei. Ha ricordato la difficoltà di affrontare la platea degli Oscar con il cuore ancora ferito.
Altri compagni di lavoro e lodi professionali
Oltre ai colleghi di Boston, Minnie ha elogiato anche John Cusack, suo partner in un altro film. Ha definito Cusack stimolante dal punto di vista intellettuale e coinvolgente come attore.
La sua carriera è continuata con apparizioni televisive e ruoli da guest star. Recentemente è tornata sotto i riflettori con una partecipazione nella quinta stagione di Emily in Paris.
Vita personale: famiglia e relazioni recenti
Minnie Driver è madre di un figlio, Henry, nato nel 2008. Dal 2019 ha una relazione con il regista Addison O’Dea. La sua vita privata convive con un percorso artistico ancora attivo.
Riconoscimenti e memoria del film
Perché Will Hunting resta importante
- Ha dato voce a sceneggiatori-attori emergenti.
- Ha conquistato la critica e il pubblico.
- Ha consolidato le carriere di diversi protagonisti.
Will Hunting – Genio ribelle rimane un simbolo della stagione d’oro del cinema indipendente americano e un punto di riferimento per gli interpreti coinvolti.
