Gianfranco Rosi, clip esclusiva del nuovo documentario sotto le nuvole

Vincitore del Premio speciale della giuria a Venezia 82, il nuovo documentario di Gianfranco Rosi arriva nelle sale il 18 settembre con 01 Distribution. Sotto le nuvole esplora una Napoli nascosta, tra fumi dei Campi Flegrei, memorie sotterranee e vite che resistono al tempo. Le musiche sono firmate dall’inglese Daniel Blumberg, fresco vincitore dell’Oscar per la colonna sonora.

Uno sguardo in bianco e nero sulla Napoli che non vediamo

Il film scivola tra costiera e periferia, tra il Golfo e il Vesuvio. Le immagini in bianco e nero mettono in rilievo paesaggi, rovine e persone. Non è un documentario di cartolina. È un racconto che trova il suo ritmo nei dettagli.

Archeologi e tombaroli: il passato che riaffiora.

Musei e restauratori: statue e frammenti che cercano senso.

Vita quotidiana: scuole, vigili del fuoco, forze dell’ordine.

Scene inattese: cavalli al trotto sulla spiaggia e treni regionali che attraversano il territorio.

Il metodo di lavoro di Gianfranco Rosi

Rosi ha trascorso anni accanto all’orizzonte del Vesuvio. Ha filmato lentamente, lasciando che gli incontri emergessero. Il suo approccio è immersivo. Non impone una narrazione precostituita.

Raccolta delle voci e tempo del racconto

Le storie si costruiscono sul campo. Rosi ascolta e segue la sorpresa dell’incontro. Il montaggio diventa spazio di fiducia tra chi parla e chi guarda. La macchina da presa diventa archivio di ciò che resta e di ciò che potrebbe essere.

Atmosfere e scene emblematiche

Il territorio filmato è una macchina del tempo. Si vedono navi nel porto di Torre Annunziata, carichi che parlano di rotte e conflitti. Si incontrano devoti, turisti e chi cerca tracce antiche tra i detriti.

Porti e merci: la nave siriana che scarica grano.

Paesaggio industriale e naturale: fumi, nuvole, mare.

Presenze umane: insegnanti, vigili del fuoco, archeologi.

Le musiche: Daniel Blumberg e il suono del film

Per la colonna sonora Rosi ha scelto Daniel Blumberg. Blumberg ha ricevuto l’Oscar per la miglior colonna sonora con The Brutalist. Il suo lavoro per Sotto le nuvole crea un ponte sonoro tra memoria e immaginario.

Tra sessioni in studio e momenti informali, la musica accompagna immagini essenziali. La scelta sonora amplifica le tensioni e le pause del paesaggio vesuviano.

Dove e quando: uscita e distribuzione

Sotto le nuvole esce il 18 settembre nelle sale distribuito da 01 Distribution. Il film ha già raccolto consensi alla Mostra di Venezia, dove ha ottenuto il Premio speciale della giuria.

Informazioni pratiche

Data di uscita: 18 settembre.

Distribuzione: 01 Distribution.

Premio: Premio speciale della giuria a Venezia 82.

Perché vale la pena vederlo

Il documentario non offre soluzioni facili. Propone invece una lettura profonda del territorio e delle persone. È un film che chiede attenzione e tempo.

Attraverso immagini rigorose e suoni misurati, Sotto le nuvole invita a guardare Napoli sotto una luce inedita.

