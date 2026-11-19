Lo stile sulle piste si è trasformato: oggi lo skiwear fonde performance tecnica e estetica urbana. Le nuove collezioni puntano su volumi comodi, palette decise e dettagli funzionali. Il risultato è un guardaroba invernale che parla sia alle prestazioni sia all’identità personale.

Trend cromatici e silhouette: lo skiwear che si vede

Le tendenze per la stagione Ski Fall Winter 2026/27 privilegiano colori pieni e contrasti grafici. I capi abbracciano silhouette morbide, ispirate allo snowboard e allo streetwear.

Palette vivide e silhouette morbide nello skiwear contemporaneo.

Palette vivide per giacche e pantaloni.

Coordinati che funzionano in pista e fuori.

Fit rilassati per libertà di movimento.

Lo stile non è più solo funzione: le scelte cromatiche diventano un linguaggio riconoscibile anche nella vita urbana.

Tecnologia e protezione: cosa cercano gli sciatori

Dietro l’aspetto estetico restano essenziali le performance tecniche. Resistenza all’acqua, traspirabilità e isolamento sono parametri chiave.

Impermeabilità per fronteggiare neve e pioggia.

Traspirabilità per regolare l’umidità corporea.

Isolamento termico per lunghe giornate all’aperto.

Le collezioni mettono in campo soluzioni specifiche. Ad esempio, materiali con membrana e imbottiture progettate per mantenere il calore senza appesantire.

Strati tecnici: come costruire un outfit da neve

Un guardaroba da montagna funziona a strati. Ogni livello ha un ruolo preciso per comfort e performance.

Costruire l’outfit a strati per calore e performance.

Base layer e capi intermedi

Maglie in tessuti elasticizzati per favorire l’evaporazione del sudore.

Strati intermedi che bilanciano isolamento e leggerezza.

I materiali Softech risultano pratici per chi cerca elasticità e gestione dell’umidità.

Giacche e pantaloni tecnici

Tagli con spazio per muoversi e strati aggiuntivi.

Salopette e pantaloni con caratteristiche tecniche per la neve.

Accessori che fanno la differenza

I dettagli completano il look e proteggono le estremità dal freddo. La scelta giusta migliora comfort e resa in pista.

Balaclava in Teddy Fur per morbidezza al viso.

Muffole con imbottitura 3M Thinsulate per trattenere il calore.

Cappelli con pompon per un tocco di stile.

Questi elementi connettono funzionalità e appeal visivo, fondamentali per chi vive la montagna in modo attivo.

CMP Moving: estetica urbana e performance per la neve

CMP Moving propone una linea che unisce know-how tecnico e vocazione urbana. L’obiettivo è accompagnare il movimento nella quotidianità e sulle piste.

Completi coordinati con fit ampi.

Tecnologie come Clima Protect® per protezione da vento e acqua.

per protezione da vento e acqua. Imbottiture Feel Warm Flat per calore senza volume eccessivo.

La collezione Made for Snow punta su capi che funzionano sotto stress climatici ma restano riconoscibili dal punto di vista estetico.

K-Way e la tradizione che diventa tecnica

K-Way ritorna alle origini con una proposta pensata per lo sci, fissando nella collezione Ski Fall Winter 2026/27 un equilibrio tra protezione e leggerezza.

Radici storiche e innovazione

Il marchio, nato per proteggere dalla pioggia, ha sviluppato nel tempo una forte relazione con la montagna. Questa eredità guida le soluzioni tecniche della nuova linea.

Materiali e imbottiture

Imbottiture PrimaLoft® per calore con minimo peso.

per calore con minimo peso. Tessuti impermeabili e traspiranti per condizioni alpine.

Design pensato per l’après-ski e la vita sui pendii.

Distribuzione e presenza sulle Alpi

I brand rafforzano la loro vicinanza al territorio con aperture dedicate nelle località sciistiche.

Nuove boutique in resort per mettere in mostra le collezioni.

Località simbolo della cultura sciistica come vetrine strategiche.

Gli spazi vendita servono anche a raccontare la doppia anima dei prodotti: performance tecnica e attitudine lifestyle.

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