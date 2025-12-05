Io Canto Family con Michelle Hunziker torna su Canale 5: nuovi coach e giuria senza Kekko Silvestre

Il celebre talent per bambini e famiglie torna sullo schermo con una stagione rinnovata, condotta da Michelle Hunziker. L’appuntamento è fissato per martedì 16 settembre in prima serata su Canale 5, ma a catturare l’attenzione è il cambio nella squadra dei coach e il caso che ha coinvolto Kekko Silvestre.

Il format rinnovato di Io Canto Family: cosa cambia

Il programma, prodotto da una squadra guidata da Roberto Cenci, si presenta con una formula più intima. A confronto ci saranno 24 coppie formate da membri della stessa famiglia. Il fulcro resta la musica, ma la narrazione punta sulle storie personali.

I nuovi coach: nomi, ruolo e esperienza

La guida delle squadre è stata affidata a volti noti del panorama musicale italiano. I quattro capisquadra combinano esperienza in tv e carriera artistica.

Sal Da Vinci — presenza carismatica e solida esperienza sul palco.

— presenza carismatica e solida esperienza sul palco. Ermal Meta — cantante e autore, chiamato a ricoprire il ruolo lasciato libero da una scelta frettolosa.

— cantante e autore, chiamato a ricoprire il ruolo lasciato libero da una scelta frettolosa. Giusy Ferreri — già tutor e coach in format musicali, porta una lunga esperienza televisiva.

— già tutor e coach in format musicali, porta una lunga esperienza televisiva. Serena Brancale — apprezzata per le sue esibizioni e per il recente avvicinamento alla tv.

Da dove provengono i cambi

Il gruppo di coach rinnovato sostituisce nomi della scorsa edizione. La direzione ha puntato su interpreti capaci di lavorare con i più giovani e valorizzare il legame familiare.

La vicenda Kekko Silvestre: la ricostruzione di Gabriele Parpiglia

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha pubblicato dettagli nella sua newsletter, spiegando i retroscena dell’assenza di Kekko Silvestre. Secondo la sua ricostruzione, i contatti iniziali tra il cantante e la produzione avevano portato a un accordo.

Kekko avrebbe accettato di partecipare con entusiasmo, desiderando lavorare con i bambini.

La sua richiesta principale era di ricoprire il ruolo di coach , non di giudice.

, non di giudice. La questione è ruotata attorno al numero di esibizioni richieste dal programma.

Da quanto scritto da Parpiglia, l’intesa originaria prevedeva partecipazioni limitate. In seguito, la produzione avrebbe chiesto impegni molto più estesi, fino a 17–18 performance. Questo aumento di carico sarebbe stato incompatibile con i piani di Silvestre. Dopo una fase di silenzio è arrivata la conferma dei nuovi coach, con Ermal Meta al suo posto.

Composizione della giuria e meccanica del voto

La giuria sarà formata da figure diverse rispetto agli anni scorsi. Ogni puntata vedrà due membri fissi e un ospite d’eccezione che ruoterà settimanalmente.

Patty Pravo — presenza storica della musica italiana.

— presenza storica della musica italiana. Noemi — cantante dall’ampio seguito popolare.

— cantante dall’ampio seguito popolare. Un giudice speciale diverso ogni settimana, per portare freschezza e punti di vista vari.

Le esibizioni saranno accompagnate da una band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. In finale solo una coppia di familiari si aggiudicherà il montepremi di 50.000 euro.

Programmazione, visione in streaming e piattaforme

La prima puntata è prevista per martedì 16 settembre alle 21.30 su Canale 5. Gli spettatori potranno seguire lo show anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. La messa in onda punta a riconnettere il pubblico con storie familiari e musica dal vivo.

