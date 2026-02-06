Giovanni Lindo Ferretti: 10 nuovi appuntamenti teatrali per l’opera “Percuotendo. In cadenza”

Il nuovo progetto teatrale di Giovanni Lindo Ferretti parte il 14 febbraio dall’Arena del Sole di Bologna. Si tratta di una rilettura del materiale sonoro e poetico dell’artista che mescola lettura, musica e canto, proponendo un percorso scenico che evolve e ritorna sulla sua stessa radice.
Da parola letta a canzone: la trasformazione del materiale
Il cuore dello spettacolo è la metamorfosi del testo. Le letture diventano versi, i versi si fanno canto e la musica cresce fino a riportare tutto alla poesia iniziale.
Questo processo non è lineare. Alterna momenti di intimità a passaggi più solenni, riflettendo il rapporto di Ferretti tra palcoscenico e vita privata sui monti.
La fase narrativa si innesta sulla dimensione musicale, rendendo il racconto personale una esperienza collettiva per il pubblico.
Le sonorità e chi costruisce la scena sonora
Strumenti e arrangiamenti
Le canzoni vengono rielaborate con un approccio essenziale. Il riarrangiamento privilegia ritmi percussivi e tessiture di corde.
- Percussioni: ritmo e dinamica guidano molte tracce.
- Corde: armonie che sostengono e ampliano la parola.
- Voce: il racconto poetico rimane al centro, fuso con la musica.
Le scelte sonore disegnano un cerchio che unisce biografia, fede e senso di appartenenza.
Il cast sul palco
Al fianco di Giovanni Lindo Ferretti ci sono due musicisti che definiscono l’ossatura sonora dello spettacolo.
- Simone Beneventi – percussioni
- Luca Alfonso Rossi – strumenti a corde
La compresenza di voce, percussioni e corde crea una trama sonora che accompagna, sostiene e talvolta sovrasta la parola.
Tappe del tour: date e teatri
Il progetto diventa itinerante con dieci appuntamenti nelle principali sale d’Italia. Il tour è organizzato da Musiche Metropolitane, a cura di Luca Zannotti.
- 14 febbraio – Arena del Sole, Bologna
- 16 febbraio – Auditorium Parco della Musica, Roma
- 23 febbraio – Teatro Comunale, Vicenza
- 28 febbraio – Auditorium Santa Chiara, Trento
- 2 marzo – Teatro Verdi, Firenze
- 13 marzo – Teatro Colosseo, Torino
- 29 marzo – Teatro Nuovo, Udine
- 31 marzo – Teatro Morlacchi, Perugia
- 2 aprile – Teatro Dal Verme, Milano
- 19 aprile – Teatro Regio, Parma
Per ogni tappa è prevista una rappresentazione pensata per il contesto teatrale, con un allestimento che privilegia intimità e ascolto.
Produzione, immagine e biglietti
La tournée è promossa da Musiche Metropolitane. L’immagine di copertina è firmata da Martina F. Chinca.
I biglietti sono in vendita presso i canali ufficiali dei teatri e le piattaforme autorizzate.
