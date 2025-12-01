Newsletter

Franco Maresco, mostra che ci obbliga a (non) ripensare

Di : Martina Fabbri

Franco Maresco e una Mostra che ci obbliga a (non) de-pensare
Il Lido ha offerto dieci giorni di cinema che sembrano voler smontare ogni idea consolidata sul mestiere di raccontare immagini. Tra opere difficili, risate amare e momenti di stupore, Venezia 82 si è trasformata in un luogo dove il pubblico è stato costretto a rivedere cosa significa guardare un film oggi.

Il cortocircuito di Franco Maresco: tra ironia e sfida al concetto di cinema

Allora chiude in bellezza Franco Maresco con Un film fatto per Bene. Il film non è solo una pellicola, ma un’esperienza che mette in crisi il linguaggio del festival.

In scena, Maresco mescola personaggi reali e finzione. Racconta santi, mitomani, produttori, la televisione pubblica e figure emblematiche come Carmelo Bene.

Nel cuore del film nasce una provocazione: «non dobbiamo parlare di cinema». È una sfida che non chiude il discorso. Piuttosto apre spazi per ripensare il mezzo.

Maresco introduce anche un verbo che resta: de-pensare. Si tratta di un invito a togliere sovrastrutture e ad affrontare il presente con sguardo anarchico e poetico.

Cosa ha raccontato Venezia 82 sul presente del cinema

La Mostra si è presentata come specchio della nostra epoca. Molti film hanno preferito smontare stereotipi e ricostruire nuove narrazioni.

Un tema ricorrente è l’idea che il cinema non esiste nelle forme tradizionali. La manifestazione ha valorizzato opere ibride e sperimentali.

  • I registi hanno scelto la contaminazione tra documentario e finzione.

  • Il festival ha premiato storie che costringono lo spettatore a cambiare prospettiva.

  • Il lato politico e poetico dei film è tornato centrale.

Titoli e autori che hanno segnato la rassegna

  • Franco MarescoUn film fatto per Bene: provocazione metacinematografica che rimescola biografia e critica sociale.

  • Valérie DonzelliÀ pied d’œuvre: ricerca d’identità e precarietà professionale.

  • Park Chan-wookNo Other Choice: un loop nero sulla perdita del lavoro e dell’identità.

  • Kathryn BigelowA House of Dynamite: guerra vista come dispositivo di realtà e finzione.

  • Kaouther Ben HaniaThe Voice of Hind Rajab: la radicalità della verità in tempo di conflitto.

  • Yorgos LanthimosBugonia: satira distopica sulla stupidità collettiva e le sue conseguenze.

  • Luca GuadagninoAfter the Hunt: sensibilità e ferite individuali che diventano collettive.

  • Guillermo del ToroFrankenstein: i mostri tornano belli e tragici.

  • François OzonL’étranger: stranieri e noi stessi, riflessione sull’identità condivisa.

  • Benny SafdieThe Smashing Machine: catastrofi personali con sorriso da action star.

  • Paolo SorrentinoGrazia, con Toni Servillo: un interrogativo sulla proprietà del tempo e dei giorni.

Temi ricorrenti: precarietà, guerra, mostri e identità

I film presentati a Venezia 82 si concentrano su pochi grandi nodi tematici.

Precarietà e lavoro

  • La perdita del lavoro diventa metafora esistenziale.

  • Alcune pellicole raccontano la ricerca di senso oltre il ruolo sociale.

La guerra e la rappresentazione

  • Registi interrogano la capacità del cinema di mostrare il conflitto.

  • Spesso la guerra appare più reale nella vita che nel montaggio.

Monsters e immaginario collettivo

  • I mostri non sono più solo orrore. Sono bellezza, contraddizione, empatia.

  • Il recupero del mito classico convive con la critica sociale moderna.

Come il festival ci obbliga a cambiare prospettiva

Una domanda è tornata spesso tra le sale: «Di chi sono i nostri giorni?» È una questione che sfiora il personale e il collettivo.

Le pellicole al Lido mostrano che i giorni possono essere di chi li racconta. Ma anche del pubblico che li riceve e li trasforma.

Sullo sfondo c’è la tensione tra memoria e futuro. Venezia 82 non propone risposte definitive.

Spinge invece a confrontarci con nuove forme di narrazione. E a sperimentare, soffrendo e ridendo, il rapporto tra vita e schermo.

