Franco Maresco, mostra che ci obbliga a (non) ripensare

Il Lido ha offerto dieci giorni di cinema che sembrano voler smontare ogni idea consolidata sul mestiere di raccontare immagini. Tra opere difficili, risate amare e momenti di stupore, Venezia 82 si è trasformata in un luogo dove il pubblico è stato costretto a rivedere cosa significa guardare un film oggi.
Il cortocircuito di Franco Maresco: tra ironia e sfida al concetto di cinema
Allora chiude in bellezza Franco Maresco con Un film fatto per Bene. Il film non è solo una pellicola, ma un’esperienza che mette in crisi il linguaggio del festival.
In scena, Maresco mescola personaggi reali e finzione. Racconta santi, mitomani, produttori, la televisione pubblica e figure emblematiche come Carmelo Bene.
Nel cuore del film nasce una provocazione: «non dobbiamo parlare di cinema». È una sfida che non chiude il discorso. Piuttosto apre spazi per ripensare il mezzo.
Maresco introduce anche un verbo che resta: de-pensare. Si tratta di un invito a togliere sovrastrutture e ad affrontare il presente con sguardo anarchico e poetico.
Cosa ha raccontato Venezia 82 sul presente del cinema
La Mostra si è presentata come specchio della nostra epoca. Molti film hanno preferito smontare stereotipi e ricostruire nuove narrazioni.
Un tema ricorrente è l’idea che il cinema non esiste nelle forme tradizionali. La manifestazione ha valorizzato opere ibride e sperimentali.
- I registi hanno scelto la contaminazione tra documentario e finzione.
- Il festival ha premiato storie che costringono lo spettatore a cambiare prospettiva.
- Il lato politico e poetico dei film è tornato centrale.
Titoli e autori che hanno segnato la rassegna
- Franco MarescoUn film fatto per Bene: provocazione metacinematografica che rimescola biografia e critica sociale.
- Valérie DonzelliÀ pied d’œuvre: ricerca d’identità e precarietà professionale.
- Park Chan-wookNo Other Choice: un loop nero sulla perdita del lavoro e dell’identità.
- Kathryn BigelowA House of Dynamite: guerra vista come dispositivo di realtà e finzione.
- Kaouther Ben HaniaThe Voice of Hind Rajab: la radicalità della verità in tempo di conflitto.
- Yorgos LanthimosBugonia: satira distopica sulla stupidità collettiva e le sue conseguenze.
- Luca GuadagninoAfter the Hunt: sensibilità e ferite individuali che diventano collettive.
- Guillermo del ToroFrankenstein: i mostri tornano belli e tragici.
- François OzonL’étranger: stranieri e noi stessi, riflessione sull’identità condivisa.
- Benny SafdieThe Smashing Machine: catastrofi personali con sorriso da action star.
- Paolo SorrentinoGrazia, con Toni Servillo: un interrogativo sulla proprietà del tempo e dei giorni.
Temi ricorrenti: precarietà, guerra, mostri e identità
I film presentati a Venezia 82 si concentrano su pochi grandi nodi tematici.
Precarietà e lavoro
- La perdita del lavoro diventa metafora esistenziale.
- Alcune pellicole raccontano la ricerca di senso oltre il ruolo sociale.
La guerra e la rappresentazione
- Registi interrogano la capacità del cinema di mostrare il conflitto.
- Spesso la guerra appare più reale nella vita che nel montaggio.
Monsters e immaginario collettivo
- I mostri non sono più solo orrore. Sono bellezza, contraddizione, empatia.
- Il recupero del mito classico convive con la critica sociale moderna.
Come il festival ci obbliga a cambiare prospettiva
Una domanda è tornata spesso tra le sale: «Di chi sono i nostri giorni?» È una questione che sfiora il personale e il collettivo.
Le pellicole al Lido mostrano che i giorni possono essere di chi li racconta. Ma anche del pubblico che li riceve e li trasforma.
Sullo sfondo c’è la tensione tra memoria e futuro. Venezia 82 non propone risposte definitive.
Spinge invece a confrontarci con nuove forme di narrazione. E a sperimentare, soffrendo e ridendo, il rapporto tra vita e schermo.
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.