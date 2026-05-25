Canzonissima 2026: Arisa vince la quarta puntata con la notte, brano non premiato a Sanremo

La serata di sabato 11 aprile dedicata a “La rivincita di Sanremo” ha cambiato la classifica di Canzonissima 2026: a spuntarla è stata la reinterpretazione di un brano ormai celebre, grazie anche al peso decisivo del pubblico da casa.

Arisa vince la quarta puntata con “La notte”: il pubblico fa la differenza

Sul palco di Rai 1, nella quarta puntata di Canzonissima 2026, la performance di Arisa con La notte ha ottenuto il punteggio complessivo più alto. Il responso è arrivato dalla somma dei voti della giuria degli Otto, delle preferenze espresse dagli altri artisti in gara e del pubblico collegato via social. Questa combinazione ha ribaltato la situazione e sancito la vittoria della serata.

Le radici di “La notte”: da Sanremo 2012 al palco di oggi

La notte è nata come brano presentato da Arisa al Festival di Sanremo 2012. Scritta insieme a Cheope e Luca Chiaravalli, la canzone racconta attesa e solitudine con la voce distintiva di Rosalba Pippa. A Sanremo si classificò seconda dietro a Non è l’inferno di Emma Marrone, ma col tempo è diventata il pezzo simbolo dell’artista.

Quasi quindici anni dopo, l’esibizione odierna ha mostrato una Arisa più sicura e consapevole. Il brano, pur nato in un’altra epoca, ha conservato la forza dirompente che lo ha reso memorabile.

Il sistema di voto spiegato: tre componenti a pari peso

Il meccanismo previsto dalla trasmissione prevede tre parti uguali: la giuria popolare degli Otto, il voto dei colleghi in gara e il pubblico via social. Ogni componente ha contato per un terzo del risultato finale.

Preferenze espresse dagli artisti in gara

Malika Ayane ha votato Quando quando quando .

ha votato . Enrico Ruggeri ha scelto Io che amo solo te .

ha scelto . Jalisse e Vittorio Grigolo hanno indicato La prima cosa bella .

e hanno indicato . Fausto Leali , Fabrizio Moro e Leo Gassmann hanno puntato su La canzone mononota .

, e hanno puntato su . Arisa ha espresso preferenza per Incoscienti giovani .

ha espresso preferenza per . Michele Bravi ed Elio hanno votato La notte .

ed hanno votato . Irene Grandi ha scelto Il nostro concerto .

ha scelto . Elettra Lamborghini ha indicato Su di noi.

Tra i cantanti, ha prevalso La canzone mononota per numero di preferenze interne.

Le scelte nella giuria degli Otto

Pierluigi Pardo : La notte .

: . Riccardo Rossi e Francesca Fialdini : Io che amo solo te .

e : . Simona Izzo e Alex Del Piero : Io amo .

e : . Caterina Balivo : La prima cosa bella .

: . Giacomo Maiolini e Claudio Cecchetto: Il ragazzo della via Gluck.

La giuria ha distribuito i propri voti su diversi brani, creando un testa a testa tra più canzoni.

Il verdetto finale: come si è arrivati alla vittoria

I voti dei colleghi e quelli della giuria hanno diviso le preferenze in maniera quasi equilibrata. A decidere è stato il pubblico da casa, che ha spinto La notte al primo posto. La somma delle tre componenti ha dunque premiato l’interpretazione di Arisa, mentre la classifica generale si è aggiornata rispetto alle puntate precedenti.

Per voti dettagliati e commenti sulle esibizioni rimandiamo alle nostre pagelle della quarta puntata di Canzonissima 2026.

L’appuntamento con la quinta puntata di Canzonissima 2026 è sabato prossimo, in prima serata su Rai 1.

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